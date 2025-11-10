Симонов две недели до смерти находился в больнице, сообщили в театре

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Народный артист России Владимир Симонов за две недели до своей находится в больнице на лечении из-за проблем с сердцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Вахтангова.
Артист скончался в возрасте 68 лет в субботу.
"Симонов чувствовал себя неважно. Две недели до его кончины он находился в клинике на лечении в связи с проблемами с сердцем", - рассказали в театре.
Также в пресс-службе добавили, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.
Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне Самарской) области. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками – Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Дети Арбата", "Жизнь и судьба", "Куприн", "Третья мировая", "Дама пик", "Пальма" и других.
Симонов был удостоен Ордена Дружбы, Ордена Почёта, награждён премией Мэра Москвы в области литературы и искусства, трижды отмечен премией "Чайка", премией "Хрустальная Турандот", премией "Фигаро" имени Андрея Миронова.