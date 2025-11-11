Читать ria.ru в

Прощание с народным артистом России Симоновым пройдет 12 ноября

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Прощание c народным артистом России Владимиром Симоновым пройдет на исторической сцене Театра Вахтангова в среду 12 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

« "Прощание пройдет 12 ноября и продлится с 11.00 до 13.00",- сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.

Прощание с артистом будет проходить на исторической сцене Театра Вахтангова, уточнила она.

Артист скончался в возрасте 68 лет в субботу.

Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне Самарской) области . Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками – Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Дети Арбата", "Жизнь и судьба", "Куприн", "Третья мировая", "Дама пик", "Пальма" и других.