https://ria.ru/20240814/makovetskiy-1966176921.html

Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить ошибки в "Википедии"

Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить ошибки в "Википедии" - РИА Новости, 14.08.2024

Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить ошибки в "Википедии"

Актеру Сергею Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить ошибки в статье о нем в "Википедии", но артист ответил им с юмором. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:35

2024-08-14T15:35

2024-08-14T15:35

россия

киев

сергей маковецкий

происшествия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Актеру Сергею Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить ошибки в статье о нем в "Википедии", но артист ответил им с юмором. Разговор Маковецкого с мошенниками опубликовал у себя в Instagram* (запрещен в РФ) актер Дмитрий Лысенков. На видео Маковецкий демонстрирует окружающим свой телефон, на экране которого изображен логотип "Википедии", и по громкой связи общается с собеседником. "Меня устраивает та (информация - ред.), которая есть… Конечно, я тракторист и ещё и дайвер… Конечно, и ещё на комбайне. А вам-то какое-дело?" - ответил Маковецкий на уточняющие вопросы собеседника. Народный артист РФ Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. В 1980 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Известен по ролям в фильмах и сериалах, таких как "Ликвидация", "Брат 2", "12" и других.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240813/dolina-1966012472.html

https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

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россия, киев, сергей маковецкий, происшествия