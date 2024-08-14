Рейтинг@Mail.ru
Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить ошибки в "Википедии" - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/makovetskiy-1966176921.html
Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить ошибки в "Википедии"
Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить ошибки в "Википедии" - РИА Новости, 14.08.2024
Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить ошибки в "Википедии"
Актеру Сергею Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить ошибки в статье о нем в "Википедии", но артист ответил им с юмором. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:35
2024-08-14T15:35
россия
киев
сергей маковецкий
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850779951_0:83:2840:1681_1920x0_80_0_0_be232a9098d41536504210bdea71cf52.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Актеру Сергею Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить ошибки в статье о нем в "Википедии", но артист ответил им с юмором. Разговор Маковецкого с мошенниками опубликовал у себя в Instagram* (запрещен в РФ) актер Дмитрий Лысенков. На видео Маковецкий демонстрирует окружающим свой телефон, на экране которого изображен логотип "Википедии", и по громкой связи общается с собеседником. "Меня устраивает та (информация - ред.), которая есть… Конечно, я тракторист и ещё и дайвер… Конечно, и ещё на комбайне. А вам-то какое-дело?" - ответил Маковецкий на уточняющие вопросы собеседника. Народный артист РФ Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. В 1980 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Известен по ролям в фильмах и сериалах, таких как "Ликвидация", "Брат 2", "12" и других.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240813/dolina-1966012472.html
https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850779951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e58bab0e733cee82b8bead84bcfb72ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, сергей маковецкий, происшествия
Россия, Киев, Сергей Маковецкий, Происшествия
Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить ошибки в "Википедии"

Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить его статью в "Википедии"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСергей Маковецкий
Сергей Маковецкий - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сергей Маковецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Актеру Сергею Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить ошибки в статье о нем в "Википедии", но артист ответил им с юмором.
Разговор Маковецкого с мошенниками опубликовал у себя в Instagram* (запрещен в РФ) актер Дмитрий Лысенков. На видео Маковецкий демонстрирует окружающим свой телефон, на экране которого изображен логотип "Википедии", и по громкой связи общается с собеседником.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Юрист назвал возможные последствия сделки с квартирой Долиной
13 августа, 18:25
"Меня устраивает та (информация - ред.), которая есть… Конечно, я тракторист и ещё и дайвер… Конечно, и ещё на комбайне. А вам-то какое-дело?" - ответил Маковецкий на уточняющие вопросы собеседника.
Народный артист РФ Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. В 1980 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Известен по ролям в фильмах и сериалах, таких как "Ликвидация", "Брат 2", "12" и других.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей
7 августа, 15:07
 
РоссияКиевСергей МаковецкийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала