13:31 09.11.2025
В Театре Вахтангова назвали возможное место прощания с Симоновым
В Театре Вахтангова назвали возможное место прощания с Симоновым
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАктер Владимир Симонов
Актер Владимир Симонов. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прощание с народным артистом России Владимиром Симоновым, вероятнее всего, пройдет в Театре Вахтангова, дата и детали церемонии будут определены позже после встречи с родственниками покойного, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра Вахтангова.
Симонов скончался в возрасте 68 лет в субботу.
"Прощание с Владимиром Симоновым, вероятнее всего, пройдет на сцене театра. Все вопросы, связанные с прощанием и похоронами, будут решаться после встречи с родственниками покойного", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что о дате прощания будет сообщено позже.
Симонов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками – Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах как "Одиноким предоставляется общежитие", "Дети Арбата", "Жизнь и судьба", "Куприн", "Третья мировая", "Дама пик", "Пальма" и других.
Симонов был удостоен Ордена Дружбы, Ордена Почёта, награждён премией Мэра Москвы в области литературы и искусства, трижды отмечен премией "Чайка", премией "Хрустальная Турандот", премией "Фигаро" имени Андрея Миронова.
Названа причина смерти народного артиста России Симонова
КультураРоссияМоскваВладимир СимоновСергей МаковецкийАндрей МироновМЭР
 
 
