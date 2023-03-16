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Определили тренды: сериалы, которые мы будем смотреть весь год - РИА Новости, 16.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 16.03.2023 (обновлено: 08:14 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/kino-1857847654.html
Определили тренды: сериалы, которые мы будем смотреть весь год
Определили тренды: сериалы, которые мы будем смотреть весь год - РИА Новости, 16.03.2023
Определили тренды: сериалы, которые мы будем смотреть весь год
В новом сезоне нам покажут истории про актрис, волонтеров, подруг из глубинки. На фестивале Original+ представили проекты с Янковским, Ходченковой, Маковецким и РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:00
2023-03-16T08:14
россия
германия
федор бондарчук
светлана ходченкова
сергей маковецкий
кинопоиск
алексей кравченко (актер)
александр яценко
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В новом сезоне нам покажут истории про актрис, волонтеров, подруг из глубинки. На фестивале Original+ представили проекты с Янковским, Ходченковой, Маковецким и не только. Это драмы, комедии и мокьюментари. О том, какие сериалы стали флагманскими для России, — в материале РИА Новости."Плейлист волонтера": реальная история поисковых отрядовСнят по мотивам одноименного true-story романа от участника поисково-спасательных работ.Главный герой Штапич (Иван Янковский) к 25 годам успел разочароваться в жизни: создал семью и лишился ее, провалил карьерные надежды. Поворотным моментом становится участие в поисково-спасательном отряде. Штапич находит себя в этом, встречает друзей и единомышленников.Но он все равно несчастен: мечется между бывшей женой, неинтересными ему подругами и девушкой Куклой (Мила Ершова), в которую влюбляется.Оказывается, волонтерских подвигов для избавления от проблем мало. Герою придется проделать значительную работу над собой.Сериал интересен также историями самих волонтеров. Премьера в Okko запланирована на этот год."Актрисы": звездное закулисьеАмбициозный проект, обещающий разрушить представления о жизни актеров и впустить зрителей в их реальную жизнь со страхами, желаниями и целями.Команда впечатляет: режиссер — Федор Бондарчук, автор сценария и шоураннер — Паулина Андреева, продюсер — Валерий Тодоровский.Более 19 персонажей показаны в разное время.Десять серий разделены на три акта: 2014-й, 2017-й, 2020 год. "Актрисы" — своеобразное исследование профессиональных деформаций, желаний, страхов. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Полина Пушкарук, Сергей Гилев.Сериал выйдет на Wink и "Кинопоиске" 30 марта."Операция "Неман": историческая эпопеяЕще один проект Winк. По мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины" — о том, как контрразведка фронта, которой руководит капитан Алехин, борется с диверсионной группой "Неман".Немецкий агент Мищенко собирает данные, чтобы командование вермахта определило направление главного удара Красной армии.Алехин с группой пытается разоблачить и поймать Мищенко. А тот, в свою очередь, виртуозно ускользает от контрразведчиков.Режиссер — Сергей Виноградов. В главных ролях — Александр Яценко, Алексей Кравченко, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий.Дату выхода на Winк сообщат позднее."Дело о пропавшей деревне": комедия с суевериями Комедийное журналистское расследование в антураже российской глубинки. Элементы народных суеверий и фольклор прилагаются.Начало — фантастическое: однажды утром в деревне Нижние Броды разом исчезли все люди. Но деньги, документы, животные — на месте. В поисках сенсации для влога столичная журналистка Татьяна (Мария Горбань) отправляется в странное место.Ее цель — выяснить, что произошло, и доказать, что ее зря уволили с телевидения. По ходу дела Татьяна попадает в необычные ситуации."Дело о пропавшей деревне" — довольно редкий для российских стримингов проект в жанре мокьюментари (псевдодокументалистика).Сериал скоро выйдет на "Иви"."На дне" и "Жизнь жить": токсичные и странные отношенияОба сериала — о манипуляциях и подтасовке фактов. "На дне" — от Premier, "Жизнь жить" — от Start.Двадцативосьмилетний Степа, вышедший из тюрьмы по УДО, получает в наследство квартиру бабушки в Нижнем Новгороде. Но, оказывается, местный полицейский использовал ее, чтобы незаметно продавать наркотики. Теперь страж порядка требует вернуть долг — 2,5 миллиона рублей. Это сюжет "На дне".В ролях — Данил Тябин, Татьяна Орлова, Тимофей Трибунцев.Героиня "Жизни жить", успешная и популярная Аня (Любовь Аксенова), трагически потеряла мужа, а новый избранник — профессиональный манипулятор, не брезгующий самыми гнусными и опасными приемами.Девушка понимает, что цикличность нездоровых отношений не случайна: ей придется одолеть противника в коварной игре и найти себя."Беби-тур": сложная жизнь середины нулевыхСериал от Kion. Действие разворачивается в нулевые. Обитатели поселка Ливни хотят изменить свою жизнь.Зинаида, которая ходит по квартирам и продает косметику, решила поехать в США. Цель — родить там ребенка, который станет американцем и перевезет всех родственников за границу.Зина делится идеей с подругами, работницами местной птицефабрики. Их мужья против. Дамы ищут дополнительные (часто незаконные) заработки. На пути к мечте они столкнутся с трудностями и сомнениями.В ролях — Анастасия Попова, Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская, Евгений Шумейко, Мария Осипова.
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2023
Анна Нехаева
Анна Нехаева
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россия, германия, федор бондарчук, светлана ходченкова, сергей маковецкий, кинопоиск, алексей кравченко (актер), александр яценко, андрей смоляков, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть , тренд, лучшие фильмы
Россия, Германия, Федор Бондарчук, Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий, Кинопоиск, Алексей Кравченко (актер), Александр Яценко, Андрей Смоляков, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть , тренд, лучшие фильмы

Определили тренды: сериалы, которые мы будем смотреть весь год

© Фото : Онлайн-кинотеатр WinkОксана Кравчук и Федор Бондарчук на съемках сериала "Актрисы"
Оксана Кравчук и Федор Бондарчук на съемках сериала Актрисы - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В новом сезоне нам покажут истории про актрис, волонтеров, подруг из глубинки. На фестивале Original+ представили проекты с Янковским, Ходченковой, Маковецким и не только. Это драмы, комедии и мокьюментари. О том, какие сериалы стали флагманскими для России, — в материале РИА Новости.

"Плейлист волонтера": реальная история поисковых отрядов

Снят по мотивам одноименного true-story романа от участника поисково-спасательных работ.
Главный герой Штапич (Иван Янковский) к 25 годам успел разочароваться в жизни: создал семью и лишился ее, провалил карьерные надежды. Поворотным моментом становится участие в поисково-спасательном отряде. Штапич находит себя в этом, встречает друзей и единомышленников.
© Фото : Онлайн-кинотеатр OkkoСъемки сериала “Плейлист волонтера”
Съемки сериала “Плейлист волонтера” - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
Съемки сериала “Плейлист волонтера”
Но он все равно несчастен: мечется между бывшей женой, неинтересными ему подругами и девушкой Куклой (Мила Ершова), в которую влюбляется.
Оказывается, волонтерских подвигов для избавления от проблем мало. Герою придется проделать значительную работу над собой.
«

"Я люблю социально-значимые сюжеты, которые не только развлекают, заставляют задуматься о ценности существования, — говорит Янковский. — Это история о поисках потерянного человека, который в этих поисках обретает себя, друзей, цели".

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Съемки сериала "Плейлист волонтера"

Съемки сериала “Плейлист волонтера”

Съемки сериала "Плейлист волонтера"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
1 из 3
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Момент сериала "Плейлист волонтера"

Съемки сериала “Плейлист волонтера”

Момент сериала "Плейлист волонтера"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
2 из 3
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Фрагмент съемок сериала "Плейлист волонтера"

Съемки сериала “Плейлист волонтера”

Фрагмент съемок сериала "Плейлист волонтера"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
3 из 3

Съемки сериала "Плейлист волонтера"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
1 из 3

Момент сериала "Плейлист волонтера"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
2 из 3

Фрагмент съемок сериала "Плейлист волонтера"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
3 из 3
Сериал интересен также историями самих волонтеров.
Премьера в Okko запланирована на этот год.

"Актрисы": звездное закулисье

© Фото : Онлайн-кинотеатр WinkСергей Бондарчук, Федор Бондарчук, Юрий Никогосов и Оксана Кравчук на съемках сериала “Актрисы”
Сергей Бондарчук, Федор Бондарчук, Юрий Никогосов и Оксана Кравчук на съемках сериала “Актрисы” - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
Сергей Бондарчук, Федор Бондарчук, Юрий Никогосов и Оксана Кравчук на съемках сериала “Актрисы”
Амбициозный проект, обещающий разрушить представления о жизни актеров и впустить зрителей в их реальную жизнь со страхами, желаниями и целями.
Команда впечатляет: режиссер — Федор Бондарчук, автор сценария и шоураннер — Паулина Андреева, продюсер — Валерий Тодоровский.
Более 19 персонажей показаны в разное время.
© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink

Съемки сериала "Актрисы"

Съемки сериала “Актрисы”

Съемки сериала "Актрисы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
1 из 3
© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink

Момент сериала "Актрисы"

Съемки сериала “Актрисы”

Момент сериала "Актрисы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
2 из 3
© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink

Кадр из сериала "Актрисы"

Съемки сериала “Актрисы”

Кадр из сериала "Актрисы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
3 из 3

Съемки сериала "Актрисы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
1 из 3

Момент сериала "Актрисы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
2 из 3

Кадр из сериала "Актрисы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
3 из 3
«

"Это сложнейший смысловой пазл. Мы препарируем не только героев и их обстоятельства, но и себя самих", — подчеркивает режиссер.

Десять серий разделены на три акта: 2014-й, 2017-й, 2020 год. "Актрисы" — своеобразное исследование профессиональных деформаций, желаний, страхов. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Полина Пушкарук, Сергей Гилев.
Сериал выйдет на Wink и "Кинопоиске" 30 марта.
© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink

Светлана Ходченкова на съемках сериала "Актрисы"

Светлана Ходченкова на съемках сериала “Актрисы”

Светлана Ходченкова на съемках сериала "Актрисы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
1 из 3
© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink

Роман Евдокимов и Антон Риваль на съемках сериала "Актрисы"

Роман Евдокимов и Антон Риваль на съемках сериала “Актрисы”

Роман Евдокимов и Антон Риваль на съемках сериала "Актрисы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
2 из 3
© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink

Антон Риваль на съемках сериала "Актрисы"

Антон Риваль на съемках сериала “Актрисы”

Антон Риваль на съемках сериала "Актрисы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
3 из 3

Светлана Ходченкова на съемках сериала "Актрисы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
1 из 3

Роман Евдокимов и Антон Риваль на съемках сериала "Актрисы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
2 из 3

Антон Риваль на съемках сериала "Актрисы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
3 из 3

"Операция "Неман": историческая эпопея

Еще один проект Winк. По мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины" — о том, как контрразведка фронта, которой руководит капитан Алехин, борется с диверсионной группой "Неман".
Немецкий агент Мищенко собирает данные, чтобы командование вермахта определило направление главного удара Красной армии.
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Актер Александр Яценко

Актер Александр Яценко, получивший приз в номинации «Лучшая мужская роль » за фильм Аритмия , на XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии Ника в Вегас Сити Холле.

Актер Александр Яценко

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Актер Алексей Кравченко

Актер Алексей Кравченко на красной дорожке премьеры фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

Актер Алексей Кравченко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Сергей Маковецкий

Актер Сергей Маковецкий на премьере фильма Сергея Урсуляка Праведник в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Актер Сергей Маковецкий

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Актер Александр Яценко

© РИА Новости / Алексей Филиппов
1 из 3

Актер Алексей Кравченко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3

Актер Сергей Маковецкий

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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3 из 3
Алехин с группой пытается разоблачить и поймать Мищенко. А тот, в свою очередь, виртуозно ускользает от контрразведчиков.
Режиссер — Сергей Виноградов. В главных ролях — Александр Яценко, Алексей Кравченко, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий.
Дату выхода на Winк сообщат позднее.

"Дело о пропавшей деревне": комедия с суевериями

© Фото : Онлайн-кинотеатр ИВИАфиша сериала "Дело о пропавшей деревне"
Афиша сериала Дело о пропавшей деревне - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Онлайн-кинотеатр ИВИ
Афиша сериала "Дело о пропавшей деревне"
Комедийное журналистское расследование в антураже российской глубинки. Элементы народных суеверий и фольклор прилагаются.
Начало — фантастическое: однажды утром в деревне Нижние Броды разом исчезли все люди. Но деньги, документы, животные — на месте. В поисках сенсации для влога столичная журналистка Татьяна (Мария Горбань) отправляется в странное место.
Ее цель — выяснить, что произошло, и доказать, что ее зря уволили с телевидения. По ходу дела Татьяна попадает в необычные ситуации.
"Дело о пропавшей деревне" — довольно редкий для российских стримингов проект в жанре мокьюментари (псевдодокументалистика).
Сериал скоро выйдет на "Иви".

"На дне" и "Жизнь жить": токсичные и странные отношения

Оба сериала — о манипуляциях и подтасовке фактов. "На дне" — от Premier, "Жизнь жить" — от Start.
Двадцативосьмилетний Степа, вышедший из тюрьмы по УДО, получает в наследство квартиру бабушки в Нижнем Новгороде. Но, оказывается, местный полицейский использовал ее, чтобы незаметно продавать наркотики. Теперь страж порядка требует вернуть долг — 2,5 миллиона рублей. Это сюжет "На дне".
В ролях — Данил Тябин, Татьяна Орлова, Тимофей Трибунцев.
Героиня "Жизни жить", успешная и популярная Аня (Любовь Аксенова), трагически потеряла мужа, а новый избранник — профессиональный манипулятор, не брезгующий самыми гнусными и опасными приемами.
Девушка понимает, что цикличность нездоровых отношений не случайна: ей придется одолеть противника в коварной игре и найти себя.

"Беби-тур": сложная жизнь середины нулевых

Сериал от Kion. Действие разворачивается в нулевые. Обитатели поселка Ливни хотят изменить свою жизнь.
© Фото : Онлайн-кинотеатр KionКадр из сериала "Беби-тур"
Кадр из сериала Бэби-тур - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Онлайн-кинотеатр Kion
Кадр из сериала "Беби-тур"
Зинаида, которая ходит по квартирам и продает косметику, решила поехать в США. Цель — родить там ребенка, который станет американцем и перевезет всех родственников за границу.
Зина делится идеей с подругами, работницами местной птицефабрики. Их мужья против. Дамы ищут дополнительные (часто незаконные) заработки. На пути к мечте они столкнутся с трудностями и сомнениями.
В ролях — Анастасия Попова, Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская, Евгений Шумейко, Мария Осипова.
Статуэтка Оскар в номинации Лучший документальный фильм за картину Разгром немецких войск под Москвой, хранящаяся в Музее кино - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
О битве за Москву: как советский фильм стал легендой и получил "Оскар"
13 марта, 08:00
 
КультураРоссияГерманияФедор БондарчукСветлана ХодченковаСергей МаковецкийКинопоискАлексей Кравченко (актер)Александр ЯценкоАндрей СмоляковКино и сериалыЗнаменитостичто посмотретьтрендлучшие фильмы
 
 
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