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Фестиваль "Амурская осень" пройдет в Благовещенске в сентябре - РИА Новости, 09.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220809/festival-1808381691.html
Фестиваль "Амурская осень" пройдет в Благовещенске в сентябре
Фестиваль "Амурская осень" пройдет в Благовещенске в сентябре - РИА Новости, 09.08.2022
Фестиваль "Амурская осень" пройдет в Благовещенске в сентябре
Двадцатый российский фестиваль "Амурская осень" состоится в Благовещенске c 11 по 18 сентября, будут представлены полнометражные и короткометражные фильмы и... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:52
2022-08-09T17:52
культура
сергей маковецкий
людмила максакова
владимир вдовиченков
благовещенск
россия
союзмультфильм
кино
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Двадцатый российский фестиваль "Амурская осень" состоится в Благовещенске c 11 по 18 сентября, будут представлены полнометражные и короткометражные фильмы и театральные постановки, сообщает пресс-служба смотра."Двадцатый российский фестиваль кино и театра "Амурская осень" состоится в Благовещенске c 11 по 18 сентября 2022 года. Конкурсные программы и состав жюри этого года будут объявлены 18 августа", — говорится в сообщении.Как отмечают организаторы, в рамках мероприятия состоятся премьерные полнометражный и короткометражный киноконкурсы, театральный конкурс, на котором будет представлено девять спектаклей, внеконкурсные показы и ретроспективы. Также впервые состоится лаборатория незавершенных короткометражных проектов, где пройдут питчинги и показ рабочих материалов с последующей оценкой жюри.Также в рамках фестиваля "Амурская осень" пройдут гастроли Театра имени Вахтангова, который покажет восемь спектаклей, каждый будет сыгран два раза. В программе показа – постановки "Бовари", "Евгений Онегин", "Дядя Ваня", "Крик лангусты", "Люся. Признание в любви", "Наш класс", "Любовь у трона", "Мадемуазель Нитуш". В проектах задействованы ведущие актеры театра, среди которых Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Владимир Вдовиченков, Мария Аронова.В ходе фестиваля, по сообщению организаторов, пройдут профессиональные дискуссии – арт-завтрак с конкурсантами и брифинг, посвященный фестивальному движению в России. Отдельным событием станет посвященная режиссеру Валерию Тодоровскому программа "Имя", в которой будут показаны его фильмы разных лет. Кроме того, будут представлены ретроспектива фильмов Андрея Тарковского к 90-летию режиссера и показы мультфильмов студии "Союзмультфильм" в связи с 110-летием российской анимации."Традиционно в рамках смотра – концерты и творческие вечера, в том числе состоится юбилейный вечер, посвященный 20-летию фестиваля", — отмечают организаторы события.
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сергей маковецкий, людмила максакова, владимир вдовиченков, благовещенск, россия, союзмультфильм, кино, театр, театр имени е. вахтангова
17:52 09.08.2022
 
Фестиваль "Амурская осень" пройдет в Благовещенске в сентябре

Фестиваль кино и театра "Амурская осень" состоится в Благовещенске с 11 по 18 сентября

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкФестиваль кино и театра "Амурская осень"
Фестиваль кино и театра Амурская осень - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Двадцатый российский фестиваль "Амурская осень" состоится в Благовещенске c 11 по 18 сентября, будут представлены полнометражные и короткометражные фильмы и театральные постановки, сообщает пресс-служба смотра.
"Двадцатый российский фестиваль кино и театра "Амурская осень" состоится в Благовещенске c 11 по 18 сентября 2022 года. Конкурсные программы и состав жюри этого года будут объявлены 18 августа", — говорится в сообщении.
Как отмечают организаторы, в рамках мероприятия состоятся премьерные полнометражный и короткометражный киноконкурсы, театральный конкурс, на котором будет представлено девять спектаклей, внеконкурсные показы и ретроспективы. Также впервые состоится лаборатория незавершенных короткометражных проектов, где пройдут питчинги и показ рабочих материалов с последующей оценкой жюри.
Также в рамках фестиваля "Амурская осень" пройдут гастроли Театра имени Вахтангова, который покажет восемь спектаклей, каждый будет сыгран два раза. В программе показа – постановки "Бовари", "Евгений Онегин", "Дядя Ваня", "Крик лангусты", "Люся. Признание в любви", "Наш класс", "Любовь у трона", "Мадемуазель Нитуш". В проектах задействованы ведущие актеры театра, среди которых Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Владимир Вдовиченков, Мария Аронова.
В ходе фестиваля, по сообщению организаторов, пройдут профессиональные дискуссии – арт-завтрак с конкурсантами и брифинг, посвященный фестивальному движению в России. Отдельным событием станет посвященная режиссеру Валерию Тодоровскому программа "Имя", в которой будут показаны его фильмы разных лет. Кроме того, будут представлены ретроспектива фильмов Андрея Тарковского к 90-летию режиссера и показы мультфильмов студии "Союзмультфильм" в связи с 110-летием российской анимации.
"Традиционно в рамках смотра – концерты и творческие вечера, в том числе состоится юбилейный вечер, посвященный 20-летию фестиваля", — отмечают организаторы события.
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КультураСергей МаковецкийЛюдмила МаксаковаВладимир ВдовиченковБлаговещенскРоссияСоюзмультфильмКиноТеатрТеатр имени Е. Вахтангова
 
 
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