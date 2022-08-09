https://ria.ru/20220809/festival-1808381691.html

Фестиваль "Амурская осень" пройдет в Благовещенске в сентябре

Фестиваль "Амурская осень" пройдет в Благовещенске в сентябре - РИА Новости, 09.08.2022

Фестиваль "Амурская осень" пройдет в Благовещенске в сентябре

Двадцатый российский фестиваль "Амурская осень" состоится в Благовещенске c 11 по 18 сентября, будут представлены полнометражные и короткометражные фильмы и... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:52

2022-08-09T17:52

2022-08-09T17:52

культура

сергей маковецкий

людмила максакова

владимир вдовиченков

благовещенск

россия

союзмультфильм

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/126689/39/1266893925_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54cc1a51de88088e277784df28cc5c24.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Двадцатый российский фестиваль "Амурская осень" состоится в Благовещенске c 11 по 18 сентября, будут представлены полнометражные и короткометражные фильмы и театральные постановки, сообщает пресс-служба смотра."Двадцатый российский фестиваль кино и театра "Амурская осень" состоится в Благовещенске c 11 по 18 сентября 2022 года. Конкурсные программы и состав жюри этого года будут объявлены 18 августа", — говорится в сообщении.Как отмечают организаторы, в рамках мероприятия состоятся премьерные полнометражный и короткометражный киноконкурсы, театральный конкурс, на котором будет представлено девять спектаклей, внеконкурсные показы и ретроспективы. Также впервые состоится лаборатория незавершенных короткометражных проектов, где пройдут питчинги и показ рабочих материалов с последующей оценкой жюри.Также в рамках фестиваля "Амурская осень" пройдут гастроли Театра имени Вахтангова, который покажет восемь спектаклей, каждый будет сыгран два раза. В программе показа – постановки "Бовари", "Евгений Онегин", "Дядя Ваня", "Крик лангусты", "Люся. Признание в любви", "Наш класс", "Любовь у трона", "Мадемуазель Нитуш". В проектах задействованы ведущие актеры театра, среди которых Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Владимир Вдовиченков, Мария Аронова.В ходе фестиваля, по сообщению организаторов, пройдут профессиональные дискуссии – арт-завтрак с конкурсантами и брифинг, посвященный фестивальному движению в России. Отдельным событием станет посвященная режиссеру Валерию Тодоровскому программа "Имя", в которой будут показаны его фильмы разных лет. Кроме того, будут представлены ретроспектива фильмов Андрея Тарковского к 90-летию режиссера и показы мультфильмов студии "Союзмультфильм" в связи с 110-летием российской анимации."Традиционно в рамках смотра – концерты и творческие вечера, в том числе состоится юбилейный вечер, посвященный 20-летию фестиваля", — отмечают организаторы события.

https://ria.ru/20220806/otmena-1807490413.html

благовещенск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

сергей маковецкий, людмила максакова, владимир вдовиченков, благовещенск, россия, союзмультфильм, кино, театр, театр имени е. вахтангова