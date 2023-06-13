https://ria.ru/20230613/makovetskiy-1877731986.html

Путин поздравил Сергея Маковецкого с 65-летием

Путин поздравил Сергея Маковецкого с 65-летием - РИА Новости, 13.06.2023

Путин поздравил Сергея Маковецкого с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Маковецкого с 65-летием, отметив высочайший талант актера, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:09

2023-06-13T10:09

2023-06-13T10:47

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Маковецкого с 65-летием, отметив высочайший талант актера, сообщается на сайте Кремля. "Уважаемый Сергей Васильевич! Примите поздравления с 65-летием. Вы добились успеха на творческом поприще, покорили зрителей самобытным талантом, высочайшим классом актёрского мастерства, разнообразием блистательно сыгранных ролей и, конечно, преданным, подвижническим служением избранному делу. Желаю Вам доброго здоровья, вдохновения и новых работ", - говорится в сообщении.Кроме того, Маковецкого с юбилеем поздравил и премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что актёра, мастера импровизации любят миллионы людей. "Яркий драматический дар, особая откровенность, умение понять характер каждого персонажа, "заглянуть в глубины собственного подсознания" позволяют Вам виртуозно перевоплощаться в разные образы на знаменитых подмостках Театра Вахтангова и в кинематографе. Вы убедительны и в комедии, и в трагедии. Царь Иван Грозный и Пантелей Мелехов, граф Илья Ростов и Евгений Онегин, священник и учёный – любая роль убедительна, незабываема. Каждая заставляет зрителей думать, радоваться, грустить, сопереживать героям", - говорится в телеграмме Мишустина, опубликованной на сайте кабмина.Премьер пожелал актеру здоровья, вдохновения, радости от новых ролей. "И пусть ещё долгие годы ответом на вопрос "Кто сегодня играет?" будет: "Сергей Маковецкий", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20230209/pravednik-1850781518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, владимир путин, сергей маковецкий