10:54 12.11.2025 (обновлено: 11:20 12.11.2025)
Люди приходят к театру Вахтангова, чтобы проститься с Владимиром Симоновым
Друзья, коллеги и поклонники приходят к театру Вахтангова, чтобы проститься с народным артистом России Владимиром Симоновым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2025
Люди приходят к театру Вахтангова, чтобы проститься с Владимиром Симоновым

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Друзья, коллеги и поклонники приходят к театру Вахтангова, чтобы проститься с народным артистом России Владимиром Симоновым, передает корреспондент РИА Новости.
Артист скончался в возрасте 68 лет в субботу. Церемония прощания пройдет на исторической сцене театра Вахтангова, затем его похоронят на Троекуровском кладбище.
Около входа в театр собрались десятки человек. Поклонники Симонова несут цветы и ожидают возможности проститься с любимым актером.
Симонов две недели до своей смерти находится в больнице на лечении из-за проблем с сердцем. Причиной его ухода стала сердечная недостаточность.
Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне Самарской) области. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками – Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того, он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Дети Арбата", "Жизнь и судьба", "Куприн", "Третья мировая", "Дама пик", "Пальма" и других.
Симонов был удостоен Ордена Дружбы, Ордена Почёта, награждён премией Мэра Москвы в области литературы и искусства, трижды отмечен премией "Чайка", премией "Хрустальная Турандот", премией "Фигаро" имени Андрея Миронова.
КультураСамарская областьМоскваВладимир СимоновСергей МаковецкийАндрей Миронов
 
 
