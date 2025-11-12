Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в театре им. Евгения Вахтангова в Москве

Люди приходят к театру Вахтангова, чтобы проститься с Владимиром Симоновым

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Друзья, коллеги и поклонники приходят к театру Вахтангова, чтобы проститься с народным артистом России Владимиром Симоновым, передает корреспондент РИА Новости.

Артист скончался в возрасте 68 лет в субботу. Церемония прощания пройдет на исторической сцене театра Вахтангова, затем его похоронят на Троекуровском кладбище.

Около входа в театр собрались десятки человек. Поклонники Симонова несут цветы и ожидают возможности проститься с любимым актером.

Симонов две недели до своей смерти находится в больнице на лечении из-за проблем с сердцем. Причиной его ухода стала сердечная недостаточность.

Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне Самарской) области . Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками – Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того, он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Дети Арбата", "Жизнь и судьба", "Куприн", "Третья мировая", "Дама пик", "Пальма" и других.