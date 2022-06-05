https://ria.ru/20220605/ikar-1793325415.html

Лауреатами анимационной премии "Икар" стали Сергей Маковецкий и "Смешарики"

Лауреатами анимационной премии "Икар" стали Сергей Маковецкий и "Смешарики" - РИА Новости, 05.06.2022

Лауреатами анимационной премии "Икар" стали Сергей Маковецкий и "Смешарики"

Объявлены лауреаты VIII Национальной анимационной премии "Икар", лучшим эпизодом стала одна из серий "Смешариков", а лучшим актёром - Сергей Маковецкий за роль... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T20:38

2022-06-05T20:38

2022-06-05T20:42

культура

сергей маковецкий

александр черногоров

россия

москва

школа современной пьесы

wizart animation

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Объявлены лауреаты VIII Национальной анимационной премии "Икар", лучшим эпизодом стала одна из серий "Смешариков", а лучшим актёром - Сергей Маковецкий за роль князя в саге о "Трёх богатырях", сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.Церемония вручения прошла в театре "Школа современной пьесы" на Неглинной улице в Москве. В этом году она посвящена 110-летию со дня первого показа мультфильма в России и Александру Ширяеву - хореографу, создававшему анимационные картины задолго до 1912 года. Всего в премии 15 номинаций.Победителем в номинации "Актёр" стал Сергей Маковецкий за роль князя в фильме "Три богатыря и конь на троне", а лучшим персонажем стал лев в мультфильме "Синий лев". Звания "Мастер" удостоилась народная художница РФ Зельфира Маслова.Лучшим коротким метром стал анимационный фильм "Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь" режиссёра Александра Черногорова от студии "Пилот", а Илья Шекиладзе, выступавший аниматором этой ленты, удостоен звания лучшего аниматора. Лучшим полным метром стал "Ганзель, Гретель и Агентство магии" режиссёра Алексея Цицилина студии Wizart Animation.Награду в номинации "Эпизод" забрала серия "Смешариков" под названием "Здравствуй, мой дневничок!" режиссёра Дмитрия Яковенко. Приз за лучший стартап получил сериал "Соня и Лёня", авторами идеи которого выступили Арсений Овчинников и Павел Разумов, а режиссёром - Денис Воронин.Лучшим концепт-художником стала Екатерина Пискарева за работу над сериалом "Капризка", лучшим режиссёром - Леонид Шмельков за мультфильм "Огурцы", лучшим сценаристом - Варвара Яковлева за ленту "Жизнь-паскуда", лучшим художником - Лиля Ниаури за мультфильм "Белый-белый день".Звукорежиссёр Алексей Просвирин был удостоен звания лучшего звукорежиссёра за работу сразу в трёх мультфильмах - "Огурцы", "Жизнь-паскуда" и "Завтрак для улиток". В свою очередь, Артём Васильев, работавший над мультфильмом "Мой друг Тигр" стал лучшим композитором.

https://ria.ru/20220328/oscar-1780448006.html

https://ria.ru/20220426/suvorov-1785461891.html

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сергей маковецкий, александр черногоров, россия, москва, школа современной пьесы, wizart animation