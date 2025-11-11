Артиста Симонова похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. . Народного артиста России Владимира Симонова похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Вахтангова.

Артист скончался в возрасте 68 лет в субботу. Прощание с ним пройдет 12 ноября в Театре Вахтангова.