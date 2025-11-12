В Москве началась церемония прощания с Владимиром Симоновым

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым началась на исторической сцене театра Вахтангова, передает корреспондент РИА Новости.
Артист скончался в возрасте 68 лет, сообщил 9 ноября Театр Вахтангова, в котором он служил. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.
На церемонии собрались родные и близкие Симонова, его семья и коллеги - артисты театра Вахтангова и других московских театров. Поклонники артиста несут ему цветы и ожидают возможности проститься с любимым актером.
Симонов две недели до своей смерти находился в больнице на лечении из-за проблем с сердцем. Причиной его ухода стала сердечная недостаточность.
Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне Самарской) области. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками - Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым - был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того, он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Дети Арбата", "Жизнь и судьба", "Куприн", "Третья мировая", "Дама пик", "Пальма" и другие.
Симонов был удостоен Ордена Дружбы, Ордена Почёта, награждён премией Мэра Москвы в области литературы и искусства, трижды отмечен премией "Чайка", премией "Хрустальная Турандот", премией "Фигаро" имени Андрея Миронова.