В Москве началась церемония прощания с Владимиром Симоновым

Артист скончался в возрасте 68 лет, сообщил 9 ноября Театр Вахтангова, в котором он служил. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.

На церемонии собрались родные и близкие Симонова, его семья и коллеги - артисты театра Вахтангова и других московских театров. Поклонники артиста несут ему цветы и ожидают возможности проститься с любимым актером.