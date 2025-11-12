Рейтинг@Mail.ru
Народного артиста России Владимира Симонова похоронили в Москве
Культура
 
17:07 12.11.2025
Народного артиста России Владимира Симонова похоронили в Москве
Народного артиста России Владимира Симонова похоронили в Москве
Народного артиста России Владимира Симонова похоронили на Троекуровском кладбище в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2025
https://ria.ru/20251110/simonov-2053941114.html
россия, самарская область, москва, сергей маковецкий, владимир симонов, владимир вдовиченков, новости культуры
Народного артиста России Владимира Симонова похоронили в Москве

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Народного артиста России Владимира Симонова похоронили на Троекуровском кладбище в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Артист скончался в возрасте 68 лет в субботу. Церемония прощания прошла на исторической сцене Театра имени Вахтангова.
Проводить Симонова в последний путь пришли его семья, друзья и коллеги - артисты театра Вахтангова. Среди них - Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков, директор театра Кирилл Крок. Место захоронения актера расположено рядом с могилой телеведущего, народного артиста РФ Юрия Николаева, которого похоронили совсем недавно - 8 ноября.
Артист две недели до своей смерти находится в больнице на лечении из-за проблем с сердцем. Причиной его ухода стала сердечная недостаточность.
Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне Самарской) области. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками – Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того, он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Дети Арбата", "Жизнь и судьба", "Куприн", "Третья мировая", "Дама пик", "Пальма" и других.
Симонов был удостоен Ордена Дружбы, Ордена Почёта, награждён премией Мэра Москвы в области литературы и искусства, трижды отмечен премией "Чайка", премией "Хрустальная Турандот", премией "Фигаро" имени Андрея Миронова.
Симонов две недели до смерти находился в больнице, сообщили в театре
10 ноября, 14:10
 
Культура
 
 
