Народного артиста России Владимира Симонова похоронили в Москве

Артист скончался в возрасте 68 лет в субботу. Церемония прощания прошла на исторической сцене Театра имени Вахтангова.

Актер Сергей Маковецкий во время церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в театре им. Евгения Вахтангова в Москве

Артист две недели до своей смерти находится в больнице на лечении из-за проблем с сердцем. Причиной его ухода стала сердечная недостаточность.