https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html
Путин наградил Сергея Маковецкого орденом
Путин наградил Сергея Маковецкого орденом - РИА Новости, 08.12.2024
Путин наградил Сергея Маковецкого орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" актера Сергея Маковецкого, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:19
2024-12-08T10:19
2024-12-08T10:20
культура
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" актера Сергея Маковецкого, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Маковецкого Сергея Васильевича - артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", город Москва", - говорится в указе.
https://ria.ru/20240729/orden-1962785297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей маковецкий, евгений вахтангов
Культура, Россия, Владимир Путин, Сергей Маковецкий, Евгений Вахтангов
Путин наградил Сергея Маковецкого орденом
Путин наградил Сергея Маковецкого орденом "За заслуги в культуре и искусстве"