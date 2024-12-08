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Путин наградил Сергея Маковецкого орденом - РИА Новости, 08.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:19 08.12.2024 (обновлено: 10:20 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html
Путин наградил Сергея Маковецкого орденом
Путин наградил Сергея Маковецкого орденом - РИА Новости, 08.12.2024
Путин наградил Сергея Маковецкого орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" актера Сергея Маковецкого, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:19
2024-12-08T10:20
культура
россия
владимир путин
сергей маковецкий
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" актера Сергея Маковецкого, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Маковецкого Сергея Васильевича - артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", город Москва", - говорится в указе.
https://ria.ru/20240729/orden-1962785297.html
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россия, владимир путин, сергей маковецкий, евгений вахтангов
Культура, Россия, Владимир Путин, Сергей Маковецкий, Евгений Вахтангов
Путин наградил Сергея Маковецкого орденом

Путин наградил Сергея Маковецкого орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Сергей Маковецкий
Актер Сергей Маковецкий - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Сергей Маковецкий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" актера Сергея Маковецкого, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Маковецкого Сергея Васильевича - артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", город Москва", - говорится в указе.
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КультураРоссияВладимир ПутинСергей МаковецкийЕвгений Вахтангов
 
 
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