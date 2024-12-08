https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html

Путин наградил Сергея Маковецкого орденом

Путин наградил Сергея Маковецкого орденом - РИА Новости, 08.12.2024

Путин наградил Сергея Маковецкого орденом

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" актера Сергея Маковецкого, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T10:19

2024-12-08T10:19

2024-12-08T10:20

культура

россия

владимир путин

сергей маковецкий

евгений вахтангов

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" актера Сергея Маковецкого, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Маковецкого Сергея Васильевича - артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", город Москва", - говорится в указе.

https://ria.ru/20240729/orden-1962785297.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, сергей маковецкий, евгений вахтангов