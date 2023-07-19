https://ria.ru/20230719/kinofestival-1885146803.html

Кинофестиваль "Восток&Запад" пройдет в Оренбурге в августе

Кинофестиваль "Восток&Запад" пройдет в Оренбурге в августе - РИА Новости, 19.07.2023

Кинофестиваль "Восток&Запад" пройдет в Оренбурге в августе

В Оренбургской области с 25 по 31 августа пройдет XVI Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:46

2023-07-19T18:46

2023-07-19T18:46

оренбургская область

сергей маковецкий

оренбургская область

оренбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812034495_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00c0630b3af80787664573aaa3f5b421.jpg

ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. В Оренбургской области с 25 по 31 августа пройдет XVI Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. "Почетными гостями кинофестиваля станут народные артисты России Сергей Маковецкий и Светлана Крючкова. В жюри конкурсов вошли режиссер Вера Сторожева, продюсер Сардана Саввина, кинематографисты из Вьетнама, Белоруссии, Египта, Франции", - говорится в сообщении. Торжественное открытие состоится 25 августа в СКК "Оренбуржье". Хедлайнером церемонии станет известная российская группа Uma2rman, но показы и программа кинофестиваля не ограничатся только площадками Оренбурга. В этом году запланированы мероприятия в основных точках притяжения туристов. Впервые специальные программы подготовлены для гостей Соленых озер и Бузулукского бора. Для зрителей и участников форума состоятся встречи с кинорежиссерами и актерами, мастер-классы для молодежи и мероприятия для детей с играми и познавательными квизами. Особое место на мероприятии занимает детская программа. Юные зрители увидят полнометражные фильмы, выпущенные для этой аудитории в 2023 году. Семь картин запланировано к показу во внеконкурсной программе детского короткометражного кино. Большое внимание в этом году кинофестиваль уделит мультипликации. Гостями оренбургского кинофорума станут организаторы и участники Суздальского фестиваля анимационного кино.

https://ria.ru/20221107/premiya-1829615118.html

оренбургская область

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей маковецкий, оренбургская область, оренбург