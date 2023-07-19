https://ria.ru/20230719/kinofestival-1885146803.html
Кинофестиваль "Восток&Запад" пройдет в Оренбурге в августе
Кинофестиваль "Восток&Запад" пройдет в Оренбурге в августе - РИА Новости, 19.07.2023
Кинофестиваль "Восток&Запад" пройдет в Оренбурге в августе
В Оренбургской области с 25 по 31 августа пройдет XVI Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:46
2023-07-19T18:46
2023-07-19T18:46
оренбургская область
сергей маковецкий
оренбургская область
оренбург
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ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. В Оренбургской области с 25 по 31 августа пройдет XVI Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. "Почетными гостями кинофестиваля станут народные артисты России Сергей Маковецкий и Светлана Крючкова. В жюри конкурсов вошли режиссер Вера Сторожева, продюсер Сардана Саввина, кинематографисты из Вьетнама, Белоруссии, Египта, Франции", - говорится в сообщении. Торжественное открытие состоится 25 августа в СКК "Оренбуржье". Хедлайнером церемонии станет известная российская группа Uma2rman, но показы и программа кинофестиваля не ограничатся только площадками Оренбурга. В этом году запланированы мероприятия в основных точках притяжения туристов. Впервые специальные программы подготовлены для гостей Соленых озер и Бузулукского бора. Для зрителей и участников форума состоятся встречи с кинорежиссерами и актерами, мастер-классы для молодежи и мероприятия для детей с играми и познавательными квизами. Особое место на мероприятии занимает детская программа. Юные зрители увидят полнометражные фильмы, выпущенные для этой аудитории в 2023 году. Семь картин запланировано к показу во внеконкурсной программе детского короткометражного кино. Большое внимание в этом году кинофестиваль уделит мультипликации. Гостями оренбургского кинофорума станут организаторы и участники Суздальского фестиваля анимационного кино.
https://ria.ru/20221107/premiya-1829615118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей маковецкий, оренбургская область, оренбург
Оренбургская область, Сергей Маковецкий, Оренбургская область, Оренбург
ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. В Оренбургской области с 25 по 31 августа пройдет XVI Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Почетными гостями кинофестиваля станут народные артисты России Сергей Маковецкий
и Светлана Крючкова. В жюри конкурсов вошли режиссер Вера Сторожева, продюсер Сардана Саввина, кинематографисты из Вьетнама
, Белоруссии
, Египта
, Франции", - говорится в сообщении.
Торжественное открытие состоится 25 августа в СКК "Оренбуржье". Хедлайнером церемонии станет известная российская группа Uma2rman, но показы и программа кинофестиваля не ограничатся только площадками Оренбурга.
В этом году запланированы мероприятия в основных точках притяжения туристов. Впервые специальные программы подготовлены для гостей Соленых озер и Бузулукского бора. Для зрителей и участников форума состоятся встречи с кинорежиссерами и актерами, мастер-классы для молодежи и мероприятия для детей с играми и познавательными квизами.
Особое место на мероприятии занимает детская программа. Юные зрители увидят полнометражные фильмы, выпущенные для этой аудитории в 2023 году. Семь картин запланировано к показу во внеконкурсной программе детского короткометражного кино.
Большое внимание в этом году кинофестиваль уделит мультипликации. Гостями оренбургского кинофорума станут организаторы и участники Суздальского фестиваля анимационного кино.
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