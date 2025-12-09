Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли дело о наследстве народного артиста РФ Владимира Симонова
03:44 09.12.2025
В Москве открыли дело о наследстве народного артиста РФ Владимира Симонова
В Москве открыли дело о наследстве народного артиста РФ Владимира Симонова
Дело о наследстве открыли в Москве после кончины советского и российского актера театра и кино, народного артиста России Владимира Симонова, говорится в... РИА Новости, 09.12.2025
В Москве открыли дело о наследстве народного артиста РФ Владимира Симонова

Нотариус в Москве открыл дело о наследстве народного артиста РФ Симонова

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дело о наследстве открыли в Москве после кончины советского и российского актера театра и кино, народного артиста России Владимира Симонова, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Артист скончался 8 ноября от сердечной недостаточности в возрасте 68 лет.
Главный редактор газеты Вечерняя Москва Александр Куприянов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В России открыли дело о наследстве главреда "Вечерней Москвы"
19 ноября, 08:57
"Симонов Владимир Александрович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
В юридических материалах также указывается, что наследственное дело артиста ведет московский нотариус.
Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне Самарской) области. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками – Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того, он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Дети Арбата", "Жизнь и судьба", "Куприн", "Третья мировая", "Дама пик", "Пальма" и других.
Симонов был удостоен Ордена Дружбы, Ордена Почета, награжден премией мэра Москвы в области литературы и искусства, трижды отмечен премией "Чайка", премией "Хрустальная Турандот", премией "Фигаро" имени Андрея Миронова.
Юрий Мороз - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Москве открыли дело о наследстве кинорежиссера Юрия Мороза
16 октября, 03:34
 
МоскваСамарская областьРоссияВладимир СимоновСергей МаковецкийАндрей Миронов
 
 
