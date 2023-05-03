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Случаи стрельбы в учебных заведениях в мире в 2022-2023 годах

Случаи стрельбы в учебных заведениях в мире в 2022-2023 годах - РИА Новости, 03.05.2023

Случаи стрельбы в учебных заведениях в мире в 2022-2023 годах

в районе Врачар в центре Белграда ученик седьмого класса открыл стрельбу в школе. По данным полиции, в результате стрельбы убиты девять человек, еще семь... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:23

2023-05-03T13:23

2023-05-03T13:23

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20233 мая в районе Врачар в центре Белграда ученик седьмого класса открыл стрельбу в школе. По данным полиции, в результате стрельбы убиты девять человек, еще семь получили ранения. Как выяснили "Вечерне Новости", семиклассник стрелял сначала в охранника, а затем в учеников, которые находились в коридоре. Стрелявший был задержан. По информации СМИ, подросток – "примерный ученик, сын медиков". По данным полиции, он мог использовать при нападении пистолет отца.13 апреля у остановки около школы в Калининском районе Петербурга 16-летний подросток произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону двух школьников и ранил их. Затем, находясь в здании школы, он ранил еще троих учащихся. Глава администрации Калининского района Сергей Петриченко также сообщал, что учащийся произвел несколько выстрелов из приобретенного им в одном из магазинов через интернет пневматического пистолета. Подросток был арестован.27 марта в городе Нэшвилл (штат Теннесси, США) произошла стрельба в частной христианской школе Covenant. В результате стрельбы погибли трое девятилетних детей и три педагога. Телеканал NBC News со ссылкой на шефа городской полиции Джона Дрейка сообщил, что стрельбу устроила женщина-трансгендер, она была ликвидирована сотрудниками полиции. 22 марта в американском городе Денвер в штате Колорадо произошла стрельба в старшей школе. Два человека получили ранения. 13 февраля в Мичиганском государственном университете (США) произошла стрельба. В результате ЧП погибли три человека, пять пострадали. Подозреваемый был обнаружен мертвым. 202225 ноября в Бразилии в двух школах города Аракрус молодой человек открыл стрельбу. Нападавшему 16 лет, он был учеником одной из этих школ. В результате стрельбы погибли четыре человека и пострадали 12. Стрелок был задержан. 13 ноября в кампусе Университета штата Вирджиния (США) злоумышленник открыл стрельбу, в результате три члена футбольной команды университета погибли, двое пострадали. Преступник скрылся с места преступления, но позже был задержан. 11 ноября в Канаде в округе Лаваль в провинции Квебек произошла стрельба в колледже Montmorency. В результате нее ранения получили четыре человека. 24 октября в Сент-Луисе (штат Миссури, США) в средней школе с углубленным изучением визуальных искусств и исполнительского мастерства в результате стрельбы три человека погибли и восемь пострадали. Стрелявший, молодой человек в возрасте примерно 20 лет, был вооружен длинноствольным оружием. Он вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. 16 октября вблизи университетского кампуса в городе Харрисонбург (штат Вирджиния, США) произошла стрельба, в результате восемь человек получили ранения, пострадавшие не являлись студентами. Подозреваемый в стрельбе был задержан. 28 сентября при стрельбе в школе в Окленде (штат Калифорния, США) пострадали шесть человек, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. 26 сентября в школе № 88 в Ижевске ее выпускник Артем Казанцев, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после убил себя. Восемнадцать человек погибли, более 20 были ранены. 24 июля на Филиппинах в университете Атенео-де-Манила во время церемонии выпуска юридического факультета произошла стрельба. В результате двое человек погибли, в том числе бывший мэр города Ламитан Роуз Фуригей, которая пришла на выпускной вечер своей дочери. Стрелявший был задержан. 31 мая в городе Новом Орлеане (штат Луизиана, США) во время выпускной церемонии на территории католического университета, где обучаются чернокожие студенты, произошла стрельба. Этому предшествовала драка, в разгар которой, по свидетельствам очевидцев, "раздалось от пяти до 12 выстрелов". В результате стрельбы пострадали три человека. Одна из пострадавших скончалась от полученных ран в больнице. Подозреваемый был задержан стражами порядка на месте происшествия. 24 мая в начальной школе в городе Ювалде (штат Техас, США) 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Погибли 19 школьников и двое учителей, злоумышленника уничтожили полицейские. 19 мая в гимназии Ллойд города Бремерхафена на севере Германии произошла стрельба. По данным полиции, открывший в стрельбу мужчина действовал в одиночку. По данным местных СМИ, один человек был тяжело ранен, это сотрудник учебного заведения. Ученики не пострадали. 19 мая вблизи кампуса университета Темпл в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) произошла стрельба. Пострадали пять человек, трое пострадавших находились в критическом состоянии. 5 мая на территории главного кампуса университета Эмори (штат Джорджия, США), произошла стрельба. Информации о пострадавших не поступало. 22 апреля в Вашингтоне (США) рядом со школой, университетом и несколькими посольствами злоумышленник открыл стрельбу. Пострадали четыре человека. 9 февраля в Баффало (штат Нью-Йорк, США) на территории школы произошла стрельба. Известно о двух пострадавших, включая ученика и охранника школы. 1 февраля на территории Бриджуотерского колледжа в штате Виргиния (США) были застрелены двое полицейских. Стрелок был задержан. 1 февраля в городе Ричфилде (штат Миннесота, США) неизвестный открыл огонь рядом со школой, один ученик был убит, второй тяжело ранен. Преступник скрылся с места происшествия. 24 января в лекционном зале Гейдельбергского университета (земля Баден-Вюртемберг, Германия) неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия. Были ранены четыре человека, одна девушка получила тяжелые ранения и скончалась в больнице. Подозреваемый преступник – 18-летний гражданин Германии – покончил с собой. Сообщалось, что он был студентом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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