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Число раненных при стрельбе в Канаде выросло до четырех, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2022
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Число раненных при стрельбе в Канаде выросло до четырех, сообщили СМИ
Число раненных при стрельбе в Канаде выросло до четырех, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2022
Число раненных при стрельбе в Канаде выросло до четырех, сообщили СМИ
При стрельбе в колледже в Канаде получили ранения четыре человека, передает телеканал CTV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T06:05
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в мире
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квебек (провинция)
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. При стрельбе в колледже в Канаде получили ранения четыре человека, передает телеканал CTV со ссылкой на полицию.Ранее было известно о трех пострадавших."Четыре человека ранены и госпитализированы после стрельбы вблизи колледжа Montmorency", — говорится в сообщении телеканала.Инцидент произошел в округе Лаваль в провинции Квебек. В колледже учатся около семи тысяч человек.
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в мире, канада, квебек (провинция), происшествия
В мире, Канада, Квебек (провинция), Происшествия
06:05 12.11.2022 (обновлено: 12:10 12.11.2022)
 
Число раненных при стрельбе в Канаде выросло до четырех, сообщили СМИ

Телеканал CTV: число раненных при стрельбе в колледже в Канаде выросло до четырех человек

CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция Канады
Полиция Канады - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
Полиция Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. При стрельбе в колледже в Канаде получили ранения четыре человека, передает телеканал CTV со ссылкой на полицию.
Ранее было известно о трех пострадавших.
"Четыре человека ранены и госпитализированы после стрельбы вблизи колледжа Montmorency", — говорится в сообщении телеканала.
Инцидент произошел в округе Лаваль в провинции Квебек. В колледже учатся около семи тысяч человек.
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