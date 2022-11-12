https://ria.ru/20221112/proisshestviya-1830994792.html

Число раненных при стрельбе в Канаде выросло до четырех, сообщили СМИ

Число раненных при стрельбе в Канаде выросло до четырех, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2022

Число раненных при стрельбе в Канаде выросло до четырех, сообщили СМИ

При стрельбе в колледже в Канаде получили ранения четыре человека, передает телеканал CTV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T06:05

2022-11-12T06:05

2022-11-12T12:10

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квебек (провинция)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. При стрельбе в колледже в Канаде получили ранения четыре человека, передает телеканал CTV со ссылкой на полицию.Ранее было известно о трех пострадавших."Четыре человека ранены и госпитализированы после стрельбы вблизи колледжа Montmorency", — говорится в сообщении телеканала.Инцидент произошел в округе Лаваль в провинции Квебек. В колледже учатся около семи тысяч человек.

https://ria.ru/20221111/omsk-1830954765.html

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в мире, канада, квебек (провинция), происшествия