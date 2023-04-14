https://ria.ru/20230414/arest-1865447053.html

В Петербурге арестовали подростка, стрелявшего в школе из пневматики

В Петербурге арестовали подростка, стрелявшего в школе из пневматики - РИА Новости, 14.04.2023

В Петербурге арестовали подростка, стрелявшего в школе из пневматики

Девятиклассника, который устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе Петербурга, арестовали на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T19:04

2023-04-14T19:04

2023-04-14T19:04

происшествия

санкт-петербург

калининский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Девятиклассника, который устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе Петербурга, арестовали на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Ранее СК сообщал, что 13 апреля у остановки около школы в Калининском районе Петербурга 16-летний подросток произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону двух школьников и ранил их. Затем, находясь в здании школы, он ранил еще троих учащихся. Возбуждено дело по статье хулиганство. Глава администрации Калининского района Сергей Петриченко также сообщал, что учащийся произвел несколько выстрелов из приобретенного им в одном из магазинов через интернет пневматического пистолета. В пресс-службе судов добавили, что школьника арестовали на 2 месяца.

https://ria.ru/20230413/strelba-1864998346.html

санкт-петербург

калининский район

россия

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происшествия, санкт-петербург, калининский район, следственный комитет россии (ск рф), россия