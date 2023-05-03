https://ria.ru/20230503/strelba-1869377744.html

МВД Сербии подтвердило гибель девяти человек при стрельбе в школе

МВД Сербии подтвердило гибель девяти человек при стрельбе в школе - РИА Новости, 03.05.2023

МВД Сербии подтвердило гибель девяти человек при стрельбе в школе

Число жертв при стрельбе в школе в Белграде составило 9 человек, еще 7 ранены, сообщило МВД Сербии. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:33

2023-05-03T12:33

2023-05-03T12:44

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БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Число жертв при стрельбе в школе в Белграде составило 9 человек, еще 7 ранены, сообщило МВД Сербии.Полиция ранее сообщила, что задержала 14-летнего подростка, который в среду в школе в Белграде применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в районе Врачар в центре сербской столицы."При стрельбе утром в школе "Владислав Рибникар" в районе Врачар убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу", - указала пресс-служба МВД.По данным СМИ среди раненых есть и те, чья жизнь до сих пор под угрозой. Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков. Согласно официально не подтвержденной информации, он примерный ученик, сын медиков.

https://ria.ru/20230413/strelba-1865055655.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия