https://ria.ru/20230503/strelba-1869377744.html
МВД Сербии подтвердило гибель девяти человек при стрельбе в школе
МВД Сербии подтвердило гибель девяти человек при стрельбе в школе - РИА Новости, 03.05.2023
МВД Сербии подтвердило гибель девяти человек при стрельбе в школе
Число жертв при стрельбе в школе в Белграде составило 9 человек, еще 7 ранены, сообщило МВД Сербии. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:33
2023-05-03T12:33
2023-05-03T12:44
в мире
сербия
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БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Число жертв при стрельбе в школе в Белграде составило 9 человек, еще 7 ранены, сообщило МВД Сербии.Полиция ранее сообщила, что задержала 14-летнего подростка, который в среду в школе в Белграде применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в районе Врачар в центре сербской столицы."При стрельбе утром в школе "Владислав Рибникар" в районе Врачар убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу", - указала пресс-служба МВД.По данным СМИ среди раненых есть и те, чья жизнь до сих пор под угрозой. Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков. Согласно официально не подтвержденной информации, он примерный ученик, сын медиков.
https://ria.ru/20230413/strelba-1865055655.html
сербия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия
МВД Сербии подтвердило гибель девяти человек при стрельбе в школе
МВД Сербии подтвердило гибель девяти человек при стрельбе в школе в Белграде
БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Число жертв при стрельбе в школе в Белграде составило 9 человек, еще 7 ранены, сообщило МВД Сербии.
Полиция ранее сообщила, что задержала 14-летнего подростка, который в среду в школе в Белграде применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в районе Врачар в центре сербской столицы.
"При стрельбе утром в школе "Владислав Рибникар" в районе Врачар убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу", - указала пресс-служба МВД.
По данным СМИ среди раненых есть и те, чья жизнь до сих пор под угрозой. Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков. Согласно официально не подтвержденной информации, он примерный ученик, сын медиков.
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