https://ria.ru/20230503/belgrad-1869355387.html

При стрельбе в школе в Белграде погибли девять человек

При стрельбе в школе в Белграде погибли девять человек - РИА Новости, 03.05.2023

При стрельбе в школе в Белграде погибли девять человек

В Белграде при стрельбе в школе погибли не менее девяти человек, сообщило МВД Сербии. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:34

2023-05-03T11:34

2023-05-03T15:28

в мире

белград (город)

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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. В Белграде при стрельбе в школе погибли не менее девяти человек, сообщило МВД Сербии.Ранее сегодня полиция сообщила, что задержала 14-летнего ученика седьмого класса по подозрению в стрельбе в школе. По их данным, он мог использовать при нападении пистолет отца. Жизнь некоторых раненых до сих пор находится под угрозой, уточнил портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на собственные источники."Первым он стрелял в охранника, а потом в учеников", — уточнило СМИ.В момент нападения погибшие были в школьном коридоре.По информации издания, стрелявший мог находиться под воздействием наркотиков. Также утверждается, что подросток — "примерный ученик, сын медиков".

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белград (город)