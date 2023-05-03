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При стрельбе в школе в Белграде погибли девять человек - РИА Новости, 03.05.2023
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11:34 03.05.2023 (обновлено: 15:28 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/belgrad-1869355387.html
При стрельбе в школе в Белграде погибли девять человек
При стрельбе в школе в Белграде погибли девять человек - РИА Новости, 03.05.2023
При стрельбе в школе в Белграде погибли девять человек
В Белграде при стрельбе в школе погибли не менее девяти человек, сообщило МВД Сербии. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:34
2023-05-03T15:28
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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. В Белграде при стрельбе в школе погибли не менее девяти человек, сообщило МВД Сербии.Ранее сегодня полиция сообщила, что задержала 14-летнего ученика седьмого класса по подозрению в стрельбе в школе. По их данным, он мог использовать при нападении пистолет отца. Жизнь некоторых раненых до сих пор находится под угрозой, уточнил портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на собственные источники."Первым он стрелял в охранника, а потом в учеников", — уточнило СМИ.В момент нападения погибшие были в школьном коридоре.По информации издания, стрелявший мог находиться под воздействием наркотиков. Также утверждается, что подросток — "примерный ученик, сын медиков".
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в мире, белград (город)
В мире, Белград (город)
При стрельбе в школе в Белграде погибли девять человек

При стрельбе в школе в Белграде погибли девять человек, семь получили ранения

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде
Сотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. В Белграде при стрельбе в школе погибли не менее девяти человек, сообщило МВД Сербии.
«

"При стрельбе утром в школе "Владислав Рибникар" в районе Врачар убиты восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу", — указала пресс-служба ведомства.

Ранее сегодня полиция сообщила, что задержала 14-летнего ученика седьмого класса по подозрению в стрельбе в школе. По их данным, он мог использовать при нападении пистолет отца.
Жизнь некоторых раненых до сих пор находится под угрозой, уточнил портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на собственные источники.
"Первым он стрелял в охранника, а потом в учеников", — уточнило СМИ.
В момент нападения погибшие были в школьном коридоре.
По информации издания, стрелявший мог находиться под воздействием наркотиков.
Также утверждается, что подросток — "примерный ученик, сын медиков".
© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде
Сотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде
 
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