https://ria.ru/20220124/geydelberg-1769290131.html

В результате стрельбы в Гейдельберге пострадали четыре человека

В результате стрельбы в Гейдельберге пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.01.2022

В результате стрельбы в Гейдельберге пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в лекционном зале в университете в немецком Гейдельберге, есть тяжело раненые, на данный момент опасности нет,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:13

2022-01-24T17:13

2022-01-24T17:43

в мире

германия

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате стрельбы в лекционном зале в университете в немецком Гейдельберге, есть тяжело раненые, на данный момент опасности нет, сообщает полиция Мангейма."Четыре человека ранены, некоторые получили тяжелые ранения, опасности больше нет, стрелявший мертв. Предполагается, что стрелявший был один", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Ранее издание Tagesspiegel сообщило о четырех пострадавших, уточнялось, что один из них в тяжелом состоянии.Ранее сообщалось, что открывший стрельбу в лекционном зале университета Гейдельберга сам был студентом, он покончил с собой.

https://ria.ru/20220123/napadenie-1769160150.html

германия

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в мире, германия