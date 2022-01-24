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В результате стрельбы в Гейдельберге пострадали четыре человека
В результате стрельбы в Гейдельберге пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.01.2022
В результате стрельбы в Гейдельберге пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в лекционном зале в университете в немецком Гейдельберге, есть тяжело раненые, на данный момент опасности нет,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:13
2022-01-24T17:43
в мире
германия
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате стрельбы в лекционном зале в университете в немецком Гейдельберге, есть тяжело раненые, на данный момент опасности нет, сообщает полиция Мангейма."Четыре человека ранены, некоторые получили тяжелые ранения, опасности больше нет, стрелявший мертв. Предполагается, что стрелявший был один", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Ранее издание Tagesspiegel сообщило о четырех пострадавших, уточнялось, что один из них в тяжелом состоянии.Ранее сообщалось, что открывший стрельбу в лекционном зале университета Гейдельберга сам был студентом, он покончил с собой.
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в мире, германия
17:13 24.01.2022 (обновлено: 17:43 24.01.2022)
 
В результате стрельбы в Гейдельберге пострадали четыре человека

В результате стрельбы в университете Гейдельберга пострадали четыре человека

© AFP 2022 / DPA/R. Priebe Полицейские автомобили на территории кампуса университета в Гейдельберге, после того, как там была открыта стрельба
Полицейские автомобили на территории кампуса университета в Гейдельберге, после того, как там была открыта стрельба - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AFP 2022 / DPA/R. Priebe
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате стрельбы в лекционном зале в университете в немецком Гейдельберге, есть тяжело раненые, на данный момент опасности нет, сообщает полиция Мангейма.
"Четыре человека ранены, некоторые получили тяжелые ранения, опасности больше нет, стрелявший мертв. Предполагается, что стрелявший был один", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Ранее издание Tagesspiegel сообщило о четырех пострадавших, уточнялось, что один из них в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что открывший стрельбу в лекционном зале университета Гейдельберга сам был студентом, он покончил с собой.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
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