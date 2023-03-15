https://ria.ru/20230315/krasnov-1858053125.html

Краснов призвал принять меры для предотвращения массовых убийств в школах

Краснов призвал принять меры для предотвращения массовых убийств в школах - РИА Новости, 15.03.2023

Краснов призвал принять меры для предотвращения массовых убийств в школах

Генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал принять "исчерпывающие меры", чтобы не повторились такие трагедии, как убийство двух детей и воспитателя в Ульяновской... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:11

2023-03-15T15:11

2023-03-15T15:11

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

россия

ульяновская область

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал принять "исчерпывающие меры", чтобы не повторились такие трагедии, как убийство двух детей и воспитателя в Ульяновской области и массового убийства в ижевской школе, передает корреспондент РИА Новости."В целом надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних должен быть всеобъемлющим, начиная от профилактики до пресечения любых нарушений, прежде всего касающихся безопасности детей во время их нахождения в образовательных учреждениях, спортивных и досуговых центрах. О явных просчетах в этой сфере свидетельствуют произошедшие в прошлом году трагедии в учебных заведениях Удмуртской Республики и Ульяновской области", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ."Примите исчерпывающие меры, чтобы они не повторились. Сегодня не то время, чтобы пренебрегать даже элементарными требованиями безопасности", - добавил он. В апреле прошлого года при стрельбе в детском саду в Вешкайме Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. Предполагаемый убийца, покончивший с собой, состоял на учете как психически больной. В сентябре в школе №88 в Ижевске ее выпускник Артем Казанцев, также состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после убил себя. Восемнадцать человек погибли, более 20 были ранены.

https://ria.ru/20230209/srok-1850924221.html

https://ria.ru/20230207/napadenie-1850229671.html

удмуртская республика (удмуртия)

россия

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, удмуртская республика (удмуртия), россия, ульяновская область, игорь краснов, генеральная прокуратура рф