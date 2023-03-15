https://ria.ru/20230315/krasnov-1858053125.html
Краснов призвал принять меры для предотвращения массовых убийств в школах
Краснов призвал принять меры для предотвращения массовых убийств в школах - РИА Новости, 15.03.2023
Краснов призвал принять меры для предотвращения массовых убийств в школах
Генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал принять "исчерпывающие меры", чтобы не повторились такие трагедии, как убийство двух детей и воспитателя в Ульяновской... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:11
2023-03-15T15:11
2023-03-15T15:11
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
россия
ульяновская область
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал принять "исчерпывающие меры", чтобы не повторились такие трагедии, как убийство двух детей и воспитателя в Ульяновской области и массового убийства в ижевской школе, передает корреспондент РИА Новости."В целом надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних должен быть всеобъемлющим, начиная от профилактики до пресечения любых нарушений, прежде всего касающихся безопасности детей во время их нахождения в образовательных учреждениях, спортивных и досуговых центрах. О явных просчетах в этой сфере свидетельствуют произошедшие в прошлом году трагедии в учебных заведениях Удмуртской Республики и Ульяновской области", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ."Примите исчерпывающие меры, чтобы они не повторились. Сегодня не то время, чтобы пренебрегать даже элементарными требованиями безопасности", - добавил он. В апреле прошлого года при стрельбе в детском саду в Вешкайме Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. Предполагаемый убийца, покончивший с собой, состоял на учете как психически больной. В сентябре в школе №88 в Ижевске ее выпускник Артем Казанцев, также состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после убил себя. Восемнадцать человек погибли, более 20 были ранены.
https://ria.ru/20230209/srok-1850924221.html
https://ria.ru/20230207/napadenie-1850229671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, удмуртская республика (удмуртия), россия, ульяновская область, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия, Ульяновская область, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Краснов призвал принять меры для предотвращения массовых убийств в школах
Краснов призвал принять все меры во избежание массовых убийств в детсадах и школах
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал принять "исчерпывающие меры", чтобы не повторились такие трагедии, как убийство двух детей и воспитателя в Ульяновской области и массового убийства в ижевской школе, передает корреспондент РИА Новости.
"В целом надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних должен быть всеобъемлющим, начиная от профилактики до пресечения любых нарушений, прежде всего касающихся безопасности детей во время их нахождения в образовательных учреждениях, спортивных и досуговых центрах. О явных просчетах в этой сфере свидетельствуют произошедшие в прошлом году трагедии в учебных заведениях Удмуртской Республики и Ульяновской области", - сказал Краснов
на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ
.
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"Примите исчерпывающие меры, чтобы они не повторились. Сегодня не то время, чтобы пренебрегать даже элементарными требованиями безопасности", - добавил он.
В апреле прошлого года при стрельбе в детском саду в Вешкайме Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. Предполагаемый убийца, покончивший с собой, состоял на учете как психически больной.
В сентябре в школе №88 в Ижевске ее выпускник Артем Казанцев, также состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после убил себя. Восемнадцать человек погибли, более 20 были ранены.
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