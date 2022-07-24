https://ria.ru/20220724/fillipiny-1804607418.html
На Филиппинах в результате стрельбы в университете погибли два человека
На Филиппинах в результате стрельбы в университете погибли два человека - РИА Новости, 24.07.2022
На Филиппинах в результате стрельбы в университете погибли два человека
Два человека стали жертвами стрельбы в университете Атенео-де-Манила на Филиппинах, сообщает в Twitter телеканал ABS-CBN. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:16
2022-07-24T12:16
2022-07-24T14:59
в мире
филиппины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147952/47/1479524729_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_f73c8b44e566140b7712543ecfe8fd86.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Два человека стали жертвами стрельбы в университете Атенео-де-Манила на Филиппинах, сообщает в Twitter телеканал ABS-CBN.Стрелявшего задержали, сейчас он находится под стражей. Подробности произошедшего пока неизвестны.
https://ria.ru/20220718/strelba-1803114420.html
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147952/47/1479524729_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_845fba28f5904a22e9e2c68e01c9fecb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
12:16 24.07.2022 (обновлено: 14:59 24.07.2022)
На Филиппинах в результате стрельбы в университете погибли два человека
ABS-CBN: на Филиппинах при стрельбе в университете погибли два человека, трое ранены