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На Филиппинах в результате стрельбы в университете погибли два человека - РИА Новости, 24.07.2022
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На Филиппинах в результате стрельбы в университете погибли два человека
На Филиппинах в результате стрельбы в университете погибли два человека - РИА Новости, 24.07.2022
На Филиппинах в результате стрельбы в университете погибли два человека
Два человека стали жертвами стрельбы в университете Атенео-де-Манила на Филиппинах, сообщает в Twitter телеканал ABS-CBN. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:16
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в мире
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Два человека стали жертвами стрельбы в университете Атенео-де-Манила на Филиппинах, сообщает в Twitter телеканал ABS-CBN.Стрелявшего задержали, сейчас он находится под стражей. Подробности произошедшего пока неизвестны.
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в мире, филиппины
12:16 24.07.2022 (обновлено: 14:59 24.07.2022)
 
На Филиппинах в результате стрельбы в университете погибли два человека

ABS-CBN: на Филиппинах при стрельбе в университете погибли два человека, трое ранены

© AP Photo / Aaron FavilaМашина полиции на улице Манилы, Филиппины
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Два человека стали жертвами стрельбы в университете Атенео-де-Манила на Филиппинах, сообщает в Twitter телеканал ABS-CBN.

"Директор полицейского округа города Кесон подтверждает, что двое погибли (охранник и неизвестный мужчина), а трое ранены", — говорится в публикации.

Стрелявшего задержали, сейчас он находится под стражей. Подробности произошедшего пока неизвестны.
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 04:04
В американском торговом центре произошла стрельба, есть погибшие
 
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