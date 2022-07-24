https://ria.ru/20220724/fillipiny-1804607418.html

На Филиппинах в результате стрельбы в университете погибли два человека

На Филиппинах в результате стрельбы в университете погибли два человека - РИА Новости, 24.07.2022

На Филиппинах в результате стрельбы в университете погибли два человека

Два человека стали жертвами стрельбы в университете Атенео-де-Манила на Филиппинах, сообщает в Twitter телеканал ABS-CBN. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T12:16

2022-07-24T12:16

2022-07-24T14:59

в мире

филиппины

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Два человека стали жертвами стрельбы в университете Атенео-де-Манила на Филиппинах, сообщает в Twitter телеканал ABS-CBN.Стрелявшего задержали, сейчас он находится под стражей. Подробности произошедшего пока неизвестны.

https://ria.ru/20220718/strelba-1803114420.html

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