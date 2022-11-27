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Число жертв стрельбы в школах Бразилии выросло до четырех - РИА Новости, 27.11.2022
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Число жертв стрельбы в школах Бразилии выросло до четырех
Число жертв стрельбы в школах Бразилии выросло до четырех - РИА Новости, 27.11.2022
Число жертв стрельбы в школах Бразилии выросло до четырех
Число жертв стрельбы в двух школах бразильского города Аракрус выросло до четырех, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T04:42
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноя - РИА Новости. Число жертв стрельбы в двух школах бразильского города Аракрус выросло до четырех, сообщил новостной портал G1.Ранее сообщалось о трёх погибших."Началось опознание жертв стрельбы в двух школах, в результате которой погибли четыре человека и пострадали 12", - отмечает СМИ.Речь идёт о трёх преподавателях и одном ученике.В пятницу молодой человек открыл стрельбу в двух соседних школах. По информации СМИ, нападавшему 16 лет, он был учеником одной из этих школ. Он был задержан.
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в мире, бразилия
В мире, Бразилия
04:42 27.11.2022 (обновлено: 04:57 27.11.2022)
 
Число жертв стрельбы в школах Бразилии выросло до четырех

G1: число жертв стрельбы в двух школах в Бразилии выросло до четырех

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМужчина с оружием
Мужчина с оружием - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноя - РИА Новости. Число жертв стрельбы в двух школах бразильского города Аракрус выросло до четырех, сообщил новостной портал G1.
Ранее сообщалось о трёх погибших.
"Началось опознание жертв стрельбы в двух школах, в результате которой погибли четыре человека и пострадали 12", - отмечает СМИ.
Речь идёт о трёх преподавателях и одном ученике.
В пятницу молодой человек открыл стрельбу в двух соседних школах. По информации СМИ, нападавшему 16 лет, он был учеником одной из этих школ. Он был задержан.
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