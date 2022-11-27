https://ria.ru/20221127/braziliya-1834524632.html

Число жертв стрельбы в школах Бразилии выросло до четырех

Число жертв стрельбы в школах Бразилии выросло до четырех - РИА Новости, 27.11.2022

Число жертв стрельбы в школах Бразилии выросло до четырех

Число жертв стрельбы в двух школах бразильского города Аракрус выросло до четырех, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T04:42

2022-11-27T04:42

2022-11-27T04:57

в мире

бразилия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноя - РИА Новости. Число жертв стрельбы в двух школах бразильского города Аракрус выросло до четырех, сообщил новостной портал G1.Ранее сообщалось о трёх погибших."Началось опознание жертв стрельбы в двух школах, в результате которой погибли четыре человека и пострадали 12", - отмечает СМИ.Речь идёт о трёх преподавателях и одном ученике.В пятницу молодой человек открыл стрельбу в двух соседних школах. По информации СМИ, нападавшему 16 лет, он был учеником одной из этих школ. Он был задержан.

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в мире, бразилия