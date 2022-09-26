https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819447728.html

МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе

МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022

МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе

В полицию поступило сообщение о стрельбе в школе №88 Ижевска, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:51

2022-09-26T10:51

2022-09-26T11:18

происшествия

александр бречалов

ижевск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В полицию поступило сообщение о стрельбе в школе №88 Ижевска, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа"."Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в релизе.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у школы №88 в Ижевске работают все спецслужбы и "скорая", а сам он прибыл на место происшествия. Другие детали официально пока не известны.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819423010.html

ижевск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, александр бречалов, ижевск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), стрельба в школе в ижевске