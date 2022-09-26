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МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022
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МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе
МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022
МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе
В полицию поступило сообщение о стрельбе в школе №88 Ижевска, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:51
2022-09-26T11:18
происшествия
александр бречалов
ижевск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В полицию поступило сообщение о стрельбе в школе №88 Ижевска, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа"."Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в релизе.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у школы №88 в Ижевске работают все спецслужбы и "скорая", а сам он прибыл на место происшествия. Другие детали официально пока не известны.
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происшествия, александр бречалов, ижевск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Александр Бречалов, Ижевск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Стрельба в школе в Ижевске
10:51 26.09.2022 (обновлено: 11:18 26.09.2022)
 
МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе

МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе №88

© Фото : страница МБОУ СОШ №88 во ВКонтактеШкола №88 в Ижевске
Школа №88 в Ижевске - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : страница МБОУ СОШ №88 во ВКонтакте
Школа №88 в Ижевске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В полицию поступило сообщение о стрельбе в школе №88 Ижевска, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".
"Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в релизе.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у школы №88 в Ижевске работают все спецслужбы и "скорая", а сам он прибыл на место происшествия. Другие детали официально пока не известны.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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ПроисшествияАлександр БречаловИжевскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Стрельба в школе в Ижевске
 
 
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