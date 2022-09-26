https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819447728.html
МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе
МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022
МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе
В полицию поступило сообщение о стрельбе в школе №88 Ижевска, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:51
2022-09-26T10:51
2022-09-26T11:18
происшествия
александр бречалов
ижевск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
стрельба в школе в ижевске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819439221_223:439:1577:1200_1920x0_80_0_0_922159d4a89bd7b96621e088d02acb7b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В полицию поступило сообщение о стрельбе в школе №88 Ижевска, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа"."Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в релизе.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у школы №88 в Ижевске работают все спецслужбы и "скорая", а сам он прибыл на место происшествия. Другие детали официально пока не известны.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819423010.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819439221_414:397:1485:1200_1920x0_80_0_0_577e92ee6b86c03cc13d43a5fc5f7f28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бречалов, ижевск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Александр Бречалов, Ижевск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Стрельба в школе в Ижевске
10:51 26.09.2022 (обновлено: 11:18 26.09.2022)
МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе
МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе №88