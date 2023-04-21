https://ria.ru/20230421/ustinova-1866264192.html

Биография Татьяны Устиновой

Биография Татьяны Устиновой - РИА Новости, 21.04.2023

Биография Татьяны Устиновой

Российская писательница, сценарист Татьяна Витальевна Устинова родилась 21 апреля 1968 года в поселке Кратово (Московская область). РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T00:49

2023-04-21T00:49

2023-04-21T00:49

справки

татьяна устинова

московская область (подмосковье)

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Российская писательница, сценарист Татьяна Витальевна Устинова родилась 21 апреля 1968 года в поселке Кратово (Московская область).В 1991 году окончила факультет аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического института (МФТИ).Татьяна Устинова работала на телестудиях ВГТРК и "Останкино" в качестве переводчика американских программ "60 минут", "Познер и Донахью", "Спасение 911".Затем была редактором и корреспондентом телевизионных программ "Москва – Кремль" и "Из первых рук", работала также в информационном управлении и пресс-службе президента РФ Бориса Ельцина, в пресс-службе Торгово-промышленной палаты. Впоследствии трудилась на ОРТ в программах "Человек и закон" и "Здоровье". В 1999 году написала свой первый роман "Персональный ангел", который вышел в свет в январе 2000 года. С тех пор Татьяна Устинова – профессиональный писатель, работающий в жанре детектива, автор около 50 детективных романов. Суммарный тираж ее книг составляет более 38 миллионов экземпляров.Среди наиболее известных ее романов – "Развод и девичья фамилия" (2002), "Подруга особого назначения" (2002), "Сразу после сотворения мира" (2013), "Сто лет пути" (2014), "Шекспир мне друг, но истина дороже" (2015), "Чудны дела твои, Господи!" (2015), "Селфи с судьбой" (2017), "Призрак Канта" (2018), "Звезды и Лисы" (2018), "Серьга Артемиды" (2019), "Пояс Ориона" (2020), "Камея из Ватикана" (2020), "Девчонки, я приехал" (2021), "Судьба по книге перемен" (2021), "Роковой подарок" (2022) и др. В 2010 году в соавторстве с юристом и правозащитником Павлом Астаховым Татьяна Устинова создала мини-серию книг "Я – судья".Согласно рейтингу Российской книжной палаты за 2022 год, Татьяна Устинова вошла в двадцатку самых издаваемых авторов в России – 46 изданий общим тиражом 433 тысячи экземпляров. Устинова активно работает над экранизациями своих романов. По ее сценариям сняты фильмы и сериалы "Всегда говори "всегда" (2003), " Большое зло и мелкие пакости" (2005), "Развод и девичья фамилия" (2005), "Мой личный враг" (2005), "Пороки и их поклонники" (2006), "Дом-фантом в приданое" (2006), "Гений пустого места" (2008), "Закон обратного волшебства" (2010), "Хроника гнусных времен" (2014), "Отель последней надежды" (2016), "Где-то на краю света" (2017), "Сто лет пути" (2020), "Персональный ангел" (2021), "Земное притяжение" (2021).Писательница пробовала себя и в качестве актрисы в таких картинах как "Всегда говори "всегда" (2003), "Кулагин и партнеры" (2004-2013), "Грязная работа" (2009), "В стиле jazz" (2010), "Ждите неожиданного" (2017), "Анатомия убийства" (2018-2022). Выступила в качестве телеведущей. С 2004 по 2009 год вела программу "Час суда" вместе с Павлом Астаховым, а также вела программу "Живой детектив" на "Радио России", ток-шоу "Жизнь как жизнь". С 2015 года ведет ток-шоу "Мой герой" на канале ТВЦ. В 2004 году Академия российского телевидения присудила Устиновой "ТЭФИ" в номинации "Сценарист художественного фильма (сериала)" за сценарий сериала "Всегда говори "всегда". В 2011 году роман Устиновой "Неразрезанные страницы" стал лауреатом премии "Электронная буква" в номинации "Самая волнующая история любви". Лауреат премии "Русский детектив" в номинации "Автор года" (2022). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, татьяна устинова, московская область (подмосковье)