https://ria.ru/20200824/knigi-1576241722.html

Януш Вишневский и Евгений Водолазкин примут участие в ММКЯ

Автор романа "Одиночество в сети" Януш Вишневский, а также писатели Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Дарья Донцова и другие примут участие в Московской... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:04

2020-08-24T17:04

2020-08-24T17:04

януш вишневский

московская книжная выставка-ярмарка

культура

книги

новости культуры

михаил елизаров

людмила петрушевская

евгений водолазкин

манеж

дарья донцова

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Автор романа "Одиночество в сети" Януш Вишневский, а также писатели Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Дарья Донцова и другие примут участие в Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ), <a href="http://mibf.info/" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба проекта.ММКЯ-2020 пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" с 2 по 6 сентября в смешанном формате.Участие в ярмарке онлайн также примут Фредерик Бегбедер, Бернар Вербер и британская писательница Софи Кинселла. Среди российских писателей выступят Денис Драгунский, Захар Прилепин, Олег Рой и Сергей Шаргунов, Дарья Донцова. Организаторы также пригласили Александра Добровинского, Антона Долина, Любовь Казарновскую, Андрея Макаревича, Владимира Познера, Эдварда Радзинского и Александра Цыпкина.На ярмарке пройдут встречи с детскими авторами, среди которых Эдуард Веркин, Артем Ляхович, Анастасия Орлова и другие. Также состоится презентации первой детской книги Стивена Кинга "Паровозик Чарли Чух-Чух" и атласа профессий будущего, марафон семейного чтения #ЧитайФест и полуфинал всероссийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников "Страница"20", отметили в пресс-службе.Темы дискуссионной программы: влияние города и территории на творчество писателей, русский взгляд на европейские столицы, гендерные вопросы, проблема феминитивов. В ней примут участие Дмитрий Бак, Михаил Елизаров и другие писатели. В Манеже будет организовано пространство комиксов, где представят свои книги 11 российских издательств. Всего за время ярмарки пройдет более 270 офлайн-мероприятий, подчеркнули в пресс-службе.Почетным гостем ярмарки в этом году станет Республика Корея: пройдут тематические семинары о современном корейском обществе и культуре, онлайн-экскурс о корейском книгоиздании и выставка "Мировое признание. Современная корейская иллюстрация", представляющая 60 иллюстрированных книг для детей на корейском языке. В ММКЯ примут участие 19 музеев Москвы и Санкт-Петербурга, такие как ГМИИ им. А.С. Пушкина, Город музеев ВДНХ, Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Литературный музей имени Даля и другие.

https://ria.ru/20200608/1572619519.html

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https://ria.ru/20200811/1575589702.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

януш вишневский, московская книжная выставка-ярмарка, книги, новости культуры, михаил елизаров, людмила петрушевская, евгений водолазкин, манеж, дарья донцова, захар прилепин, москва