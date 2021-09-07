"Мама крест поставила": Малышева рассказала об отношениях с мужчинами

"Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалось "старая дева". В 27 лет уже считали женщин старородящими, а у меня не то, что детей не было, я была еще не замужем. Мама прилетела ко мне в Москву со словами: "Доченька, какое счастье, что ты будешь жить со мной и с папой". Я сразу все поняла. Позвонила папе и спросила: "Мама на мне крест поставила, да?". Он ответил: "Доченька, а я – нет. Я уверен, что ты встретишь нужного человека", – отметила Малышева.