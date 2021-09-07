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Шоубиз
https://ria.ru/20210907/malysheva-1748922243.html
"Мама крест поставила": Малышева рассказала об отношениях с мужчинами
"Мама крест поставила": Малышева рассказала об отношениях с мужчинами - РИА Новости, 07.09.2021
"Мама крест поставила": Малышева рассказала об отношениях с мужчинами
Телеведущая Елена Малышева рассказала в интервью Татьяне Устиновой об отношениях с мужчинами. Она призналась, что отпугивала противоположный пол. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T01:47
2021-09-07T01:47
шоубиз
татьяна устинова
знаменитости
елена малышева
отношения
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева рассказала в интервью Татьяне Устиновой об отношениях с мужчинами. Она призналась, что отпугивала противоположный пол.На маму телеведущая не обижается, наоборот, восхищается некоторыми ее чертами.Елена познакомилась с будущим мужем Игорем Малышевым в аспирантуре. Мужу ее рекомендовали как "хорошую и воспитанную девочку из Сибири". В браке они уже 34 года.Пара воспитывает двоих детей. Сыновья решили жить в Соединенных Штатах.
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татьяна устинова, знаменитости, елена малышева, отношения
01:47 07.09.2021
 

"Мама крест поставила": Малышева рассказала об отношениях с мужчинами

© ТВЦЕлена Малышева в передаче "Мой герой" на ТВЦ
Елена Малышева в передаче Мой герой на ТВЦ
© ТВЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева рассказала в интервью Татьяне Устиновой об отношениях с мужчинами. Она призналась, что отпугивала противоположный пол.

"Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалось "старая дева". В 27 лет уже считали женщин старородящими, а у меня не то, что детей не было, я была еще не замужем. Мама прилетела ко мне в Москву со словами: "Доченька, какое счастье, что ты будешь жить со мной и с папой". Я сразу все поняла. Позвонила папе и спросила: "Мама на мне крест поставила, да?". Он ответил: "Доченька, а я – нет. Я уверен, что ты встретишь нужного человека", – отметила Малышева.

На маму телеведущая не обижается, наоборот, восхищается некоторыми ее чертами.

"У моей мамы потрясающий русский язык – очень яркий и точный. Допустим, если я попадаюсь ей на глаза без губной помады и собираюсь выйти из дома, она, вытянувшись, говорит: "Это горьковское "дно"! Ты оскорбляешь людей своей внешностью!", – с юмором рассказала Малышева.

Елена познакомилась с будущим мужем Игорем Малышевым в аспирантуре. Мужу ее рекомендовали как "хорошую и воспитанную девочку из Сибири". В браке они уже 34 года.
Пара воспитывает двоих детей. Сыновья решили жить в Соединенных Штатах.
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ШоубизТатьяна УстиноваЗнаменитостиЕлена Малышеваотношения
 
 
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