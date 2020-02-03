Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-02-03T13:27+0300
https://ria.ru/20200203/1564190746.html
Россия станет почетным гостем на XXVII Минской книжной выставки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156005/76/1560057667_0:273:3154:2047_1036x0_80_0_0_0232a7fe757fd2c28c298f9bd07af615.jpg
РИА Новости

Россия станет почетным гостем на XXVII Минской книжной выставки

13:27 03.02.2020
1
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 2 фев – РИА Новости. РФ выступит почетным гостем, а США – центральным экспонентом XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщил министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич.
Крупнейший книжный форум – XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка – пройдет в белорусской столице с 5 по 9 февраля.
"Страной-почетным гостем (выставки – ред.) является Российская Федерация, а центральным экспонентом являются США. Безусловно, это определит и определенную повестку дня для презентаций, автограф-сессий и других мероприятий", - рассказал Карлюкевич в интервью телеканалу СТВ, которое показано в воскресенье.
По словам министра, в рамках выставки-ярмарки, в частности, состоятся встречи российских писателей с читателями. Так, планируется, что на мероприятие в Минск придут писатели Леонид Млечин, Татьяна Устинова и Александра Маринина.
Мужчина работает за ноутбуком
20 декабря 2019, 15:50Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Молодежь Союзного государства запускает проект "Цифровая звезда"
По данным Мининформа Белоруссии, в программе выставки-ярмарки запланировано более 350 мероприятий на различных площадках. Будут представлены новинки крупнейших издательств стран ближнего и дальнего зарубежья, подготовлена насыщенная деловая и культурная программа, автограф-сессии с известными писателями, бизнес-переговоры, мастер-классы, образовательные тренинги и другие мероприятия, связанные с книжной тематикой.
000000
Обсудить 0
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияТатьяна УстиноваЛеонид МлечинМинскБелоруссия
Рекомендуем
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Кадры с места нападения в Лондоне
В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Семья во время прогулки на набережной
Росстат назвал регионы-лидеры по убыли населения
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Визит чиновников к блокадникам, проживающим в Керчи
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Самолет компании Air France
Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:37В Красноярском крае рассказали о школе, где учителя работают в туалете
14:37Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник
14:35Трем обвиняемым по делу Арашуковых офицерам отменили продление ареста
14:30ЕК опубликовала проект пакета директив для переговоров с Британией
14:29В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
14:29В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану
14:25В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
14:25Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
14:24Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
14:24Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
Лента новостейМолния