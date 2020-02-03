Россия станет почетным гостем на XXVII Минской книжной выставки

МИНСК, 2 фев – РИА Новости. РФ выступит почетным гостем, а США – центральным экспонентом XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщил министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич.
Крупнейший книжный форум – XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка – пройдет в белорусской столице с 5 по 9 февраля.
"Страной-почетным гостем (выставки – ред.) является Российская Федерация, а центральным экспонентом являются США. Безусловно, это определит и определенную повестку дня для презентаций, автограф-сессий и других мероприятий", - рассказал Карлюкевич в интервью телеканалу СТВ, которое показано в воскресенье.
По словам министра, в рамках выставки-ярмарки, в частности, состоятся встречи российских писателей с читателями. Так, планируется, что на мероприятие в Минск придут писатели Леонид Млечин, Татьяна Устинова и Александра Маринина.
По данным Мининформа Белоруссии, в программе выставки-ярмарки запланировано более 350 мероприятий на различных площадках. Будут представлены новинки крупнейших издательств стран ближнего и дальнего зарубежья, подготовлена насыщенная деловая и культурная программа, автограф-сессии с известными писателями, бизнес-переговоры, мастер-классы, образовательные тренинги и другие мероприятия, связанные с книжной тематикой.