Россия станет почетным гостем на XXVII Минской книжной выставки

МИНСК, 2 фев – РИА Новости. РФ выступит почетным гостем, а США – центральным экспонентом XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщил министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич.

Крупнейший книжный форум – XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка – пройдет в белорусской столице с 5 по 9 февраля.

"Страной-почетным гостем (выставки – ред.) является Российская Федерация, а центральным экспонентом являются США. Безусловно, это определит и определенную повестку дня для презентаций, автограф-сессий и других мероприятий", - рассказал Карлюкевич в интервью телеканалу СТВ, которое показано в воскресенье.

По словам министра, в рамках выставки-ярмарки, в частности, состоятся встречи российских писателей с читателями. Так, планируется, что на мероприятие в Минск придут писатели Леонид Млечин Татьяна Устинова и Александра Маринина.