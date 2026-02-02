https://ria.ru/20260202/dom-2071724916.html
Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали
Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали
В селе Вятское Ярославской области обокрали дом российской писательницы, известного автора детективов Татьяны Устиновой, воры вынесли украшения и другое... РИА Новости, 02.02.2026
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В селе Вятское Ярославской области обокрали дом российской писательницы, известного автора детективов Татьяны Устиновой, воры вынесли украшения и другое имущество, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Обокрали дом Татьяны Устиновой
в селе Вятское
. Вынесли украшения и иное имущество", - сказал собеседник агентства.
Собеседник агентства не уточнил, на какую сумму похищено имущество, а также иные обстоятельства кражи.
В УМВД по Ярославской области
сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ
(Кража).
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в полиции.