Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В селе Вятское Ярославской области обокрали дом российской писательницы, известного автора детективов Татьяны Устиновой, воры вынесли украшения и другое имущество, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Собеседник агентства не уточнил, на какую сумму похищено имущество, а также иные обстоятельства кражи.

В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража).