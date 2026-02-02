Рейтинг@Mail.ru
Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/dom-2071724916.html
Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали
Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали - РИА Новости, 02.02.2026
Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали
В селе Вятское Ярославской области обокрали дом российской писательницы, известного автора детективов Татьяны Устиновой, воры вынесли украшения и другое... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:46:00+03:00
2026-02-02T14:46:00+03:00
происшествия
вятское
ярославская область
россия
татьяна устинова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601460581_0:81:702:476_1920x0_80_0_0_33c56ae13ce108a04652eea15cbae939.jpg
https://ria.ru/20250506/moshennichestvo-2015186308.html
вятское
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601460581_0:60:702:587_1920x0_80_0_0_00bc4fc97b0385dc6f59a68918c05a3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вятское, ярославская область, россия, татьяна устинова
Происшествия, Вятское, Ярославская область, Россия, Татьяна Устинова
Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали

В Ярославской области обокрали дом писательницы Татьяны Устиновой

© Фото : предоставлено Татьяной УстиновойТатьяна Устинова за работой
Татьяна Устинова за работой - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : предоставлено Татьяной Устиновой
Татьяна Устинова за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В селе Вятское Ярославской области обокрали дом российской писательницы, известного автора детективов Татьяны Устиновой, воры вынесли украшения и другое имущество, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Обокрали дом Татьяны Устиновой в селе Вятское. Вынесли украшения и иное имущество", - сказал собеседник агентства.
Собеседник агентства не уточнил, на какую сумму похищено имущество, а также иные обстоятельства кражи.
В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража).
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в полиции.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Телефонные мошенники похитили у художника в Москве 1,5 миллиона рублей
6 мая 2025, 04:42
 
ПроисшествияВятскоеЯрославская областьРоссияТатьяна Устинова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала