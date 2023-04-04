https://ria.ru/20230404/sumka-1863030135.html

В Тульской области школьник нашел сумку с деньгами и воинскими медалями

В Тульской области школьник нашел сумку с деньгами и воинскими медалями - РИА Новости, 04.04.2023

В Тульской области школьник нашел сумку с деньгами и воинскими медалями

Школьник в Тульской области нашел сумку с 200 тысячами рублей и воинскими медалями. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T21:12

2023-04-04T21:12

2023-04-04T21:12

тульская область

татьяна устинова

щекино

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Школьник в Тульской области нашел сумку с 200 тысячами рублей и воинскими медалями. В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Подслушано Щекино" появилось сообщение о том, что на улице Ленина, 44 в городе Щекино была найдена сумка с медалями и деньгами в сумме 200 тысяч рублей. Чуть позже пользователь Татьяна Устинова написала, что сумку нашел ее сын. "Находку передали по описи сотрудникам полиции. Сын хотел, конечно, сам вернуть. Очень надеемся, что награды и всё содержимое сумки найдут своего героя", - написала женщина. Она приложила к публикации фото, где сотрудники полиции описывают найденное: это разложенные на столе деньги, а также молитвослов и несколько наград, в числе которых медаль "За отвагу". В УМВД по Тульской области подтвердили РИА Новости факт находки. Там уточнили, что нашедший сумку мальчик – школьного возраста. "Полиция ищет владельца сумки", - сказали в полиции.

https://ria.ru/20221128/moskva-1834687164.html

тульская область

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тульская область, татьяна устинова, щекино, происшествия