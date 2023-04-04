Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области школьник нашел сумку с деньгами и воинскими медалями - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/sumka-1863030135.html
В Тульской области школьник нашел сумку с деньгами и воинскими медалями
В Тульской области школьник нашел сумку с деньгами и воинскими медалями - РИА Новости, 04.04.2023
В Тульской области школьник нашел сумку с деньгами и воинскими медалями
Школьник в Тульской области нашел сумку с 200 тысячами рублей и воинскими медалями. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:12
2023-04-04T21:12
тульская область
татьяна устинова
щекино
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Школьник в Тульской области нашел сумку с 200 тысячами рублей и воинскими медалями. В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Подслушано Щекино" появилось сообщение о том, что на улице Ленина, 44 в городе Щекино была найдена сумка с медалями и деньгами в сумме 200 тысяч рублей. Чуть позже пользователь Татьяна Устинова написала, что сумку нашел ее сын. "Находку передали по описи сотрудникам полиции. Сын хотел, конечно, сам вернуть. Очень надеемся, что награды и всё содержимое сумки найдут своего героя", - написала женщина. Она приложила к публикации фото, где сотрудники полиции описывают найденное: это разложенные на столе деньги, а также молитвослов и несколько наград, в числе которых медаль "За отвагу". В УМВД по Тульской области подтвердили РИА Новости факт находки. Там уточнили, что нашедший сумку мальчик – школьного возраста. "Полиция ищет владельца сумки", - сказали в полиции.
https://ria.ru/20221128/moskva-1834687164.html
тульская область
щекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, татьяна устинова, щекино, происшествия
Тульская область, Татьяна Устинова, Щекино, Происшествия
В Тульской области школьник нашел сумку с деньгами и воинскими медалями

В Тульской области школьник нашел сумку с 200 тысячами рублей и воинскими медалями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Школьник в Тульской области нашел сумку с 200 тысячами рублей и воинскими медалями.
В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Подслушано Щекино" появилось сообщение о том, что на улице Ленина, 44 в городе Щекино была найдена сумка с медалями и деньгами в сумме 200 тысяч рублей. Чуть позже пользователь Татьяна Устинова написала, что сумку нашел ее сын. "Находку передали по описи сотрудникам полиции. Сын хотел, конечно, сам вернуть. Очень надеемся, что награды и всё содержимое сумки найдут своего героя", - написала женщина.
Она приложила к публикации фото, где сотрудники полиции описывают найденное: это разложенные на столе деньги, а также молитвослов и несколько наград, в числе которых медаль "За отвагу".
В УМВД по Тульской области подтвердили РИА Новости факт находки. Там уточнили, что нашедший сумку мальчик – школьного возраста.
"Полиция ищет владельца сумки", - сказали в полиции.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
В подъезде дома в центре Москвы нашли подозрительную сумку
28 ноября 2022, 10:52
 
Тульская областьТатьяна УстиноваЩекиноПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала