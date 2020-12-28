https://ria.ru/20201228/knigi-1591196981.html

Роман Стивена Кинга "Институт" стал самым упоминаемым в Сети за год

Роман Стивена Кинга "Институт" стал самым упоминаемым в Сети за год

Роман Стивена Кинга "Институт" стал самой упоминаемой в Instagram новинкой 2020 года, на втором месте у пользователей сети оказалась аудиокнига "45 татуировок... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:24

2020-12-28T13:24

2020-12-28T14:08

культура

книги

новости культуры

илон маск

татьяна устинова

литрес

александра маринина (марина алексеева)

стивен кинг

борис акунин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Роман Стивена Кинга "Институт" стал самой упоминаемой в Instagram новинкой 2020 года, на втором месте у пользователей сети оказалась аудиокнига "45 татуировок личности" Максима Батырева, часто упоминали в постах также роман "The One. Единственный" Джона Маррса, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "ЛитРес".Книжный сервис "ЛитРес" и платформа для аналитики социальных медиа YouScan проанализировали около десяти тысяч упоминаний книг-новинок 2020 года в сети Instagram и определили книги, которыми чаще всего делились пользователи, уточнили в пресс-службе.В рейтинг самых популярных в Instagram книг также попали работа матери Илона Маска Мэй Маск "Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни", после которой в рейтинге расположились исторический детектив Бориса Акунина "Просто Маса" и бестселлер Майка Омера "Заживо в темноте"."Пользователям Instagram понравилась и новая книга Марии Степновой "Сад", которая оказалось на седьмом месте. На восьмой и девятой строчке - "Живые люди" Яны Вагнер и "Мужские правила" Марка Мэнсона. А замыкает десятку самых "инстаграмных" новинок - "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, которое в этом году заняло четвертое место среди самых популярных электронных и аудиокниг в России", - добавили в пресс-службе.Согласно исследованию, чаще всего о книгах в Instagram писали в конце марта, как раз перед началом самоизоляции, в период карантина пользователи стали чаще обсуждать и публиковать книги, размещать в своих профилях обложки и делиться подборками книг, подчеркнули в пресс-службе.Аналитики учли также пол пользователей сети, оказалось, что женщины чаще мужчин читают Мэй Маск, а мужчины чаще упоминают Виктора Пелевина и книгу "Красная таблетка-2. Вся правда об успехе" Андрея Курпатова."Если рассматривать распределение тональности обсуждений по каждой книге, то наибольшее количество позитивных рецензий у "Института", книги Марии Степновой "Сад" и "Мужских правил" Марка Мэнсона. А вот 97% рецензий на книги Мэй Маск и Майка Омера полностью нейтральные", - отметили в пресс-службе.Также были проанализированы продажи новинок 2020 года в электронном и аудиоформате, лидером оказался детектив Александры Марининой "Безупречная репутация", на втором месте - "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, на третьем - аудиокнига "Просто Маса" Бориса Акунина. В пятерку лидеров продаж также вошли аудиокнига "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" Джо Диспензы и детектив "Пояс Ориона" Татьяны Устиновой, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html

https://ria.ru/20201109/knigi-1583362397.html

https://ria.ru/20201202/knigi-1587125537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, илон маск, татьяна устинова, литрес, александра маринина (марина алексеева), стивен кинг, борис акунин, виктор пелевин