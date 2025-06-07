https://ria.ru/20250607/detektiv-2021568177.html

Роман "Бояться поздно" Шамиля Идиатуллина стал детективом года

Роман "Бояться поздно" Шамиля Идиатуллина стал детективом года - РИА Новости, 07.06.2025

Роман "Бояться поздно" Шамиля Идиатуллина стал детективом года

Главный приз литературной премии "Русский детектив" в номинации "Преступление и наказание: детектив года" взял писатель Шамиль Идиатуллин за роман "Бояться... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T22:10:00+03:00

2025-06-07T22:10:00+03:00

2025-06-07T22:10:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главный приз литературной премии "Русский детектив" в номинации "Преступление и наказание: детектив года" взял писатель Шамиль Идиатуллин за роман "Бояться поздно", объявил заместитель генерального директора АО "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев. Церемония награждения юбилейной пятой премии прошла в субботу в демонстрационном зале ГУМа в Москве. "Самая главная задача этой премии – давать зрителю и читателю ориентир: фильмы и книги, которые нельзя пропустить, которые нужно прочитать, которые нужно посмотреть. Фильмы и книги, которые ценны, даже если они просто становятся нашими финалистами, не говоря уже о победителях, которых мы сегодня объявили", - сказал Кудрявцев. Автором года стала Яна Вагнер - автор романа "Тоннель". Приз от читателей Livelib и в номинации "Детективный триллер" получила Мария Скрипова с романом "Ненадежный свидетель". Лучшим дебютом года был признан "В тени императора" братьев Рюриковых. Открытием года стал роман "Ариадна Стим. Механический гений сыска" Тимура Суворкина. Победителем в номинации "Детский детектив" стала Этери Заболотная с книгой "Таинственное ограбление библиотеки", а в категории "Документальный детектив" - Асгат Сафаров с книгой "Закат "казанского феномена". История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана". Лучшим историческим детективом стал "Ледяной ветер Суоми" Николая Свечина, а премию за лучший иностранный детектив получила команда, издавшая бестселлер Питера Боланда "Убийства и кексики. Детективное агентство "Благотворительный магазин". В кинономинациях премию взяли 23-й сезон сериала "Тайны следствия" как лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив", а "Поймай мне убийцу"- как "Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив". Лучший фильм в жанре детектив" стала картина "Спящие псы". Специальный приз жюри "Вклад в развитие детективного и остросюжетного жанра" получили писатели Анна и Сергей Литвиновы, отметившие в 2024 году 25-летие литературной деятельности. Еще один специальный приз жюри "За смычку литературы и кино" получил российский писатель и сценарист, который создал литературную основу для "Улицы разбитых фонарей", одного из самых долгоиграющих ТВ-сериалов России, Андрей Кивинов. На конкурс было подано 500 заявок, 225 из которых вошли в длинный список. Важным изменением юбилейного сезона стало то, что в короткий список вошло по 5 участников в каждой номинации - итого осталось 46 финалистов. Председателем жюри сезона стала писательница Татьяна Устинова. Премия "Русский Детектив" учреждена в 2020 году с целью поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра. Учредителем премии выступает киноканал "Русский Детектив", входящий в медиахолдинг "Цифровое Телевидение". Соорганизаторы премии — издательская группа "Эксмо-АСТ" и книжный рекомендательный сервис LiveLib. Премия проводится при поддержке Российской государственной библиотеки.

https://ria.ru/20250607/prilepin-2021517217.html

https://ria.ru/20241003/pelevin-1976259127.html

https://ria.ru/20250325/pechat--2007255089.html

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Наталья Макарова

москва, россия, сергей литвинов, татьяна устинова, гум, российская государственная библиотека