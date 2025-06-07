https://ria.ru/20250607/detektiv-2021568177.html
Роман "Бояться поздно" Шамиля Идиатуллина стал детективом года
Роман "Бояться поздно" Шамиля Идиатуллина стал детективом года - РИА Новости, 07.06.2025
Роман "Бояться поздно" Шамиля Идиатуллина стал детективом года
Главный приз литературной премии "Русский детектив" в номинации "Преступление и наказание: детектив года" взял писатель Шамиль Идиатуллин за роман "Бояться... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T22:10:00+03:00
2025-06-07T22:10:00+03:00
2025-06-07T22:10:00+03:00
культура
москва
россия
сергей литвинов
татьяна устинова
гум
российская государственная библиотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151078/20/1510782003_0:107:2438:1478_1920x0_80_0_0_3bb3c652774eb31cb8f0b82e1f1b86c5.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главный приз литературной премии "Русский детектив" в номинации "Преступление и наказание: детектив года" взял писатель Шамиль Идиатуллин за роман "Бояться поздно", объявил заместитель генерального директора АО "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев. Церемония награждения юбилейной пятой премии прошла в субботу в демонстрационном зале ГУМа в Москве. "Самая главная задача этой премии – давать зрителю и читателю ориентир: фильмы и книги, которые нельзя пропустить, которые нужно прочитать, которые нужно посмотреть. Фильмы и книги, которые ценны, даже если они просто становятся нашими финалистами, не говоря уже о победителях, которых мы сегодня объявили", - сказал Кудрявцев. Автором года стала Яна Вагнер - автор романа "Тоннель". Приз от читателей Livelib и в номинации "Детективный триллер" получила Мария Скрипова с романом "Ненадежный свидетель". Лучшим дебютом года был признан "В тени императора" братьев Рюриковых. Открытием года стал роман "Ариадна Стим. Механический гений сыска" Тимура Суворкина. Победителем в номинации "Детский детектив" стала Этери Заболотная с книгой "Таинственное ограбление библиотеки", а в категории "Документальный детектив" - Асгат Сафаров с книгой "Закат "казанского феномена". История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана". Лучшим историческим детективом стал "Ледяной ветер Суоми" Николая Свечина, а премию за лучший иностранный детектив получила команда, издавшая бестселлер Питера Боланда "Убийства и кексики. Детективное агентство "Благотворительный магазин". В кинономинациях премию взяли 23-й сезон сериала "Тайны следствия" как лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив", а "Поймай мне убийцу"- как "Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив". Лучший фильм в жанре детектив" стала картина "Спящие псы". Специальный приз жюри "Вклад в развитие детективного и остросюжетного жанра" получили писатели Анна и Сергей Литвиновы, отметившие в 2024 году 25-летие литературной деятельности. Еще один специальный приз жюри "За смычку литературы и кино" получил российский писатель и сценарист, который создал литературную основу для "Улицы разбитых фонарей", одного из самых долгоиграющих ТВ-сериалов России, Андрей Кивинов. На конкурс было подано 500 заявок, 225 из которых вошли в длинный список. Важным изменением юбилейного сезона стало то, что в короткий список вошло по 5 участников в каждой номинации - итого осталось 46 финалистов. Председателем жюри сезона стала писательница Татьяна Устинова. Премия "Русский Детектив" учреждена в 2020 году с целью поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра. Учредителем премии выступает киноканал "Русский Детектив", входящий в медиахолдинг "Цифровое Телевидение". Соорганизаторы премии — издательская группа "Эксмо-АСТ" и книжный рекомендательный сервис LiveLib. Премия проводится при поддержке Российской государственной библиотеки.
https://ria.ru/20250607/prilepin-2021517217.html
https://ria.ru/20241003/pelevin-1976259127.html
https://ria.ru/20250325/pechat--2007255089.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151078/20/1510782003_166:0:2438:1704_1920x0_80_0_0_a593b17f0ef197a4b7265e3c4315070a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, сергей литвинов, татьяна устинова, гум, российская государственная библиотека
Культура, Москва, Россия, Сергей Литвинов, Татьяна Устинова, ГУМ, Российская государственная библиотека
Роман "Бояться поздно" Шамиля Идиатуллина стал детективом года
Писатель Идиатуллин получил главный приз литературной премии "Русский детектив"
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главный приз литературной премии "Русский детектив" в номинации "Преступление и наказание: детектив года" взял писатель Шамиль Идиатуллин за роман "Бояться поздно", объявил заместитель генерального директора АО "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев.
Церемония награждения юбилейной пятой премии прошла в субботу в демонстрационном зале ГУМа
в Москве
.
«
"Самая главная задача этой премии – давать зрителю и читателю ориентир: фильмы и книги, которые нельзя пропустить, которые нужно прочитать, которые нужно посмотреть. Фильмы и книги, которые ценны, даже если они просто становятся нашими финалистами, не говоря уже о победителях, которых мы сегодня объявили", - сказал Кудрявцев.
Автором года стала Яна Вагнер - автор романа "Тоннель". Приз от читателей Livelib и в номинации "Детективный триллер" получила Мария Скрипова с романом "Ненадежный свидетель". Лучшим дебютом года был признан "В тени императора" братьев Рюриковых. Открытием года стал роман "Ариадна Стим. Механический гений сыска" Тимура Суворкина.
Победителем в номинации "Детский детектив" стала Этери Заболотная с книгой "Таинственное ограбление библиотеки", а в категории "Документальный детектив" - Асгат Сафаров с книгой "Закат "казанского феномена". История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана".
Лучшим историческим детективом стал "Ледяной ветер Суоми" Николая Свечина, а премию за лучший иностранный детектив получила команда, издавшая бестселлер Питера Боланда "Убийства и кексики. Детективное агентство "Благотворительный магазин".
В кинономинациях премию взяли 23-й сезон сериала "Тайны следствия" как лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив", а "Поймай мне убийцу"- как "Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив". Лучший фильм в жанре детектив" стала картина "Спящие псы".
Специальный приз жюри "Вклад в развитие детективного и остросюжетного жанра" получили писатели Анна и Сергей Литвиновы
, отметившие в 2024 году 25-летие литературной деятельности. Еще один специальный приз жюри "За смычку литературы и кино" получил российский писатель и сценарист, который создал литературную основу для "Улицы разбитых фонарей", одного из самых долгоиграющих ТВ-сериалов России
, Андрей Кивинов.
На конкурс было подано 500 заявок, 225 из которых вошли в длинный список. Важным изменением юбилейного сезона стало то, что в короткий список вошло по 5 участников в каждой номинации - итого осталось 46 финалистов.
Председателем жюри сезона стала писательница Татьяна Устинова
.
Премия "Русский Детектив" учреждена в 2020 году с целью поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра. Учредителем премии выступает киноканал "Русский Детектив", входящий в медиахолдинг "Цифровое Телевидение". Соорганизаторы премии — издательская группа "Эксмо-АСТ" и книжный рекомендательный сервис LiveLib. Премия проводится при поддержке Российской государственной библиотеки
.