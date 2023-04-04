https://ria.ru/20230404/shkolnik-1863048547.html

Мама тульского школьника рассказала, как он нашел сумку с деньгами

Мама тульского школьника рассказала, как он нашел сумку с деньгами - РИА Новости, 04.04.2023

Мама тульского школьника рассказала, как он нашел сумку с деньгами

Мама девятилетнего Тимира из города Щекино Тульской области рассказала РИА Новости, что ее сын возвращался из школы, когда увидел висящую на дереве сумку, в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T23:34

2023-04-04T23:34

2023-04-04T23:34

щекино

владимир путин

татьяна устинова

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Мама девятилетнего Тимира из города Щекино Тульской области рассказала РИА Новости, что ее сын возвращался из школы, когда увидел висящую на дереве сумку, в которой оказались 200 тысяч рублей и воинские медали, в том числе "За отвагу" и "За взятие Соледара". Ранее в соцсети "ВКонтакте" в группе "Подслушано Щекино" появилось сообщение о том, что на улице Ленина, 44 в городе Щекино была найдена сумка с медалями и деньгами в сумме 200 тысяч рублей. Чуть позже пользователь Татьяна Устинова написала, что сумку нашел ее сын, находку передали полиции. Она приложила к публикации фото, где сотрудники полиции описывают найденное: это разложенные на столе деньги, а также молитвослов и несколько наград, в числе которых медали "За отвагу" и "За взятие Соледара". В УМВД по Тульской области подтвердили РИА Новости факт находки, отметив, что нашедший - школьник. Мама мальчика Татьяна Устинова рассказала РИА Новости, что сумку нашел ее девятилетний сын Тимир. Она в это время была дома, укладывала спать полуторагодовалую дочь. "Тима возвращался из школы, позвонил мне, сказал: "Мама, я тут сумку нашел, я не могу прийти, я полицию жду". Как выяснилось, он увидел в палисаднике висящую на дереве сумку, посмотрел, что внутри, и со своего телефона попытался вызвать полицию. Но, как я поняла, ему не поверили. И шла какая-то бабушка, ну, женщина в возрасте, для него бабушка, конечно, и он показал ей сумку и попросил, чтобы она в полиции подтвердила. И вот они вместе ждали полицию", - рассказала Татьяна. По ее словам, на улице начинался дождь, и в итоге она сама позвонила в полицию и получила разрешение отнести сумку домой. Позже к ней приехали сотрудники правоохранительных органов и провели опись содержимого сумки. Эти фото Татьяна опубликовала во "ВКонтакте". "Там четыре медали или ордена, я не знаю, как правильно. Все в упаковочках, чистенькие. Сама сумка, кстати, тоже чистенькая, нигде не валялась, и деньги – новые, свежие, пятитысячными купюрами. Уж при каких обстоятельствах она была потеряна – не знаю. Некоторые начали писать в комментариях, что владелец сумки, наверное, служит ЧВК "Вагнер", значит, сидел. А мне все равно! В данной ситуации для меня важно, что он воевал. Я только переживаю, чтобы его нашли и все отдали и лишь бы не наказали за то, что он потерял такие вещи", - сказала собеседница. Она отметила, что к одной из медалей прилагается удостоверение за подписью президента Владимира Путина, с именем, отчеством и фамилией награжденного, но его имя она не раскрывает. По словам Татьяна, она пыталась найти такого человека в соцсетях, но не смогла. Татьяна рассказала, что ее прадед Петр Митрофанович Филиппов, прадед Тимы, прошел всю войну, был первым почетным гражданином города Щекина. Все это она рассказывала сыну, и он был очень впечатлен. "Тима, конечно, сам бы хотел вручить сумку тому, кому она принадлежит, когда его найдут. Ему ничего не надо, только услышать "спасибо". Надеюсь, это случится", - сказала собеседница.

https://ria.ru/20230325/polukhin-1860558115.html

https://ria.ru/20230316/novosele-1858450774.html

https://ria.ru/20230222/podarok-1853719023.html

щекино

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щекино, владимир путин, татьяна устинова