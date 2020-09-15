https://ria.ru/20200915/detektiv-1577250621.html
Названы самые популярные среди россиян детективы
Роман "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса и "Происхождение" Дэна Брауна возглавили российский рейтинг популярных детективов, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:31
2020-09-15T11:31
2020-09-15T11:36
культура
книги
новости культуры
ю несбе
дэн браун
александра маринина (марина алексеева)
борис акунин
дарья донцова
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Роман "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса и "Происхождение" Дэна Брауна возглавили российский рейтинг популярных детективов, рассказали РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса MyBook.К 130-летию со дня рождения Агаты Кристи, который отмечается 15 сентября, сервис изучил статистику за все время своего существования и выяснил, какие детективы пользуются наибольшей популярностью у россиян. Всего было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей."Пальма первенства принадлежит роману "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса. На втором и третьем месте - бестселлеры "Происхождение" Дэна Брауна и "Ученик" Тесс Герритсен", - говорится в сообщении.Замыкают пятерку сразу две книги Кристи - сборник "Тринадцать загадочных случаев", рассказывающий о приключениях мисс Марпл, и культовый роман "Убийство в "Восточном экспрессе", где за расследование отвечает непревзойденный Эркюль Пуаро."Популярность интеллектуальных бестселлеров Дэна Брауна и культовых романов Агаты Кристи легко объяснить: за каждым из этих авторов закрепилось звание мастера детективной прозы, а их книги не перестают экранизировать. А вот повышенный спрос на произведение "Безмолвный пациент" Михаэлидеса... - отчасти загадка. Могу предположить, что его невероятному успеху способствовало сарафанное радио, рекомендации известных писателей, а также восторженные отзывы читателей в соцсетях", - считает главный редактор сервиса Екатерина Писарева, которую цитирует пресс-служба.Также в десятку популярных произведений попали такие книги, как роман "Исчезнувшая" американки Гиллиан Флинн, детектив знаменитого норвежского писателя Ю Несбе "Снеговик", книга "Убить Отца" итальянца Сандроне Дациери, культовые бестселлеры "Правда о деле Гарри Квеберта" швейцарца Жоэля Диккера, которому на момент издания романа в 2012 году было всего 27 лет, и "Ангелы и демоны" Дэна Брауна."Топ электронных книг отечественных писателей возглавляет 50-й, юбилейный роман Александры Марининой "Другая правда". Далее следуют бестселлер "Голос, зовущий в ночи" Татьяны Поляковой и "Божий дар" Татьяны Устиновой. Замыкает пятерку лидеров легендарный роман Бориса Акунина "Турецкий гамбит" и "Настоящая рождественская сказка" Дарьи Донцовой", - добавили в сервисе.
https://ria.ru/20200915/kristi-1577109768.html
https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, новости культуры, ю несбе, дэн браун, александра маринина (марина алексеева), борис акунин, дарья донцова
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Роман "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса и "Происхождение" Дэна Брауна возглавили российский рейтинг популярных детективов, рассказали РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса MyBook.
К 130-летию со дня рождения Агаты Кристи, который отмечается 15 сентября, сервис изучил статистику за все время своего существования и выяснил, какие детективы пользуются наибольшей популярностью у россиян. Всего было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей.
"Пальма первенства принадлежит роману "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса. На втором и третьем месте - бестселлеры "Происхождение" Дэна Брауна и "Ученик" Тесс Герритсен", - говорится в сообщении.
Замыкают пятерку сразу две книги Кристи - сборник "Тринадцать загадочных случаев", рассказывающий о приключениях мисс Марпл, и культовый роман "Убийство в "Восточном экспрессе", где за расследование отвечает непревзойденный Эркюль Пуаро.
"Популярность интеллектуальных бестселлеров Дэна Брауна и культовых романов Агаты Кристи легко объяснить: за каждым из этих авторов закрепилось звание мастера детективной прозы, а их книги не перестают экранизировать. А вот повышенный спрос на произведение "Безмолвный пациент" Михаэлидеса... - отчасти загадка. Могу предположить, что его невероятному успеху способствовало сарафанное радио, рекомендации известных писателей, а также восторженные отзывы читателей в соцсетях", - считает главный редактор сервиса Екатерина Писарева, которую цитирует пресс-служба.
Также в десятку популярных произведений попали такие книги, как роман "Исчезнувшая" американки Гиллиан Флинн, детектив знаменитого норвежского писателя Ю Несбе "Снеговик", книга "Убить Отца" итальянца Сандроне Дациери, культовые бестселлеры "Правда о деле Гарри Квеберта" швейцарца Жоэля Диккера, которому на момент издания романа в 2012 году было всего 27 лет, и "Ангелы и демоны" Дэна Брауна.
"Топ электронных книг отечественных писателей возглавляет 50-й, юбилейный роман Александры Марининой "Другая правда". Далее следуют бестселлер "Голос, зовущий в ночи" Татьяны Поляковой и "Божий дар" Татьяны Устиновой. Замыкает пятерку лидеров легендарный роман Бориса Акунина "Турецкий гамбит" и "Настоящая рождественская сказка" Дарьи Донцовой", - добавили в сервисе.