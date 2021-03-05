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https://ria.ru/20210305/pisatelnitsy-1599928814.html
Названы самые популярные российские писательницы
Названы самые популярные российские писательницы
Гузель Яхина и Татьяна Устинова стали самыми популярными современными российскими писательницами, сообщила пресс-служба книжного сервиса MyBook по результатам... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T03:58
2021-03-05T03:58
культура
книги
новости культуры
гузель яхина
татьяна устинова
дина рубина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Гузель Яхина и Татьяна Устинова стали самыми популярными современными российскими писательницами, сообщила пресс-служба книжного сервиса MyBook по результатам исследования, для которого было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей сервиса."В преддверии Международного женского дня MyBook изучил статистику за последний год и выяснил, кто из ныне живущих отечественных писательниц пользуется наибольшей популярностью у россиян. В общем зачете среди авторов художественных и нон-фикшн книг лидирует одна из самых популярных писательниц современности, лауреат престижных литературных премий "Большая книга", "Книга года" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина. На втором месте — мастер детективной прозы Татьяна Устинова", - говорится в сообщении пресс-службы.На третьем месте в рейтинге оказалась автор книги "100 способов изменить жизнь" Лариса Парфентьева. В пятерку лидеров также вошли писательницы Дина Рубина и Елена Резанова.
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книги, новости культуры, гузель яхина, татьяна устинова, дина рубина

Названы самые популярные российские писательницы

03:58 05.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНа книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
На книжном фестивале Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Гузель Яхина и Татьяна Устинова стали самыми популярными современными российскими писательницами, сообщила пресс-служба книжного сервиса MyBook по результатам исследования, для которого было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей сервиса.
"В преддверии Международного женского дня MyBook изучил статистику за последний год и выяснил, кто из ныне живущих отечественных писательниц пользуется наибольшей популярностью у россиян. В общем зачете среди авторов художественных и нон-фикшн книг лидирует одна из самых популярных писательниц современности, лауреат престижных литературных премий "Большая книга", "Книга года" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина. На втором месте — мастер детективной прозы Татьяна Устинова", - говорится в сообщении пресс-службы.
На третьем месте в рейтинге оказалась автор книги "100 способов изменить жизнь" Лариса Парфентьева. В пятерку лидеров также вошли писательницы Дина Рубина и Елена Резанова.
Автор текста для образовательной акции Тотальный диктант-2018 писательница Гузель Яхина - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 03:40Культура
Стало известно, когда выйдет роман Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд"
 
КультураКнигиНовости культурыГузель ЯхинаТатьяна УстиноваДина Рубина
 
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