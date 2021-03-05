https://ria.ru/20210305/pisatelnitsy-1599928814.html

Названы самые популярные российские писательницы

Названы самые популярные российские писательницы

Гузель Яхина и Татьяна Устинова стали самыми популярными современными российскими писательницами, сообщила пресс-служба книжного сервиса MyBook по результатам... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T03:58

2021-03-05T03:58

2021-03-05T03:58

культура

книги

новости культуры

гузель яхина

татьяна устинова

дина рубина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Гузель Яхина и Татьяна Устинова стали самыми популярными современными российскими писательницами, сообщила пресс-служба книжного сервиса MyBook по результатам исследования, для которого было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей сервиса."В преддверии Международного женского дня MyBook изучил статистику за последний год и выяснил, кто из ныне живущих отечественных писательниц пользуется наибольшей популярностью у россиян. В общем зачете среди авторов художественных и нон-фикшн книг лидирует одна из самых популярных писательниц современности, лауреат престижных литературных премий "Большая книга", "Книга года" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина. На втором месте — мастер детективной прозы Татьяна Устинова", - говорится в сообщении пресс-службы.На третьем месте в рейтинге оказалась автор книги "100 способов изменить жизнь" Лариса Парфентьева. В пятерку лидеров также вошли писательницы Дина Рубина и Елена Резанова.

https://ria.ru/20210202/yakhina-1595516317.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, гузель яхина, татьяна устинова, дина рубина