https://ria.ru/20210305/pisatelnitsy-1599928814.html
Названы самые популярные российские писательницы
Названы самые популярные российские писательницы
Гузель Яхина и Татьяна Устинова стали самыми популярными современными российскими писательницами, сообщила пресс-служба книжного сервиса MyBook по результатам... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T03:58
2021-03-05T03:58
2021-03-05T03:58
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книги
новости культуры
гузель яхина
татьяна устинова
дина рубина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Гузель Яхина и Татьяна Устинова стали самыми популярными современными российскими писательницами, сообщила пресс-служба книжного сервиса MyBook по результатам исследования, для которого было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей сервиса."В преддверии Международного женского дня MyBook изучил статистику за последний год и выяснил, кто из ныне живущих отечественных писательниц пользуется наибольшей популярностью у россиян. В общем зачете среди авторов художественных и нон-фикшн книг лидирует одна из самых популярных писательниц современности, лауреат престижных литературных премий "Большая книга", "Книга года" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина. На втором месте — мастер детективной прозы Татьяна Устинова", - говорится в сообщении пресс-службы.На третьем месте в рейтинге оказалась автор книги "100 способов изменить жизнь" Лариса Парфентьева. В пятерку лидеров также вошли писательницы Дина Рубина и Елена Резанова.
https://ria.ru/20210202/yakhina-1595516317.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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книги, новости культуры, гузель яхина, татьяна устинова, дина рубина
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Гузель Яхина и Татьяна Устинова стали самыми популярными современными российскими писательницами, сообщила пресс-служба книжного сервиса MyBook по результатам исследования, для которого было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей сервиса.
"В преддверии Международного женского дня MyBook изучил статистику за последний год и выяснил, кто из ныне живущих отечественных писательниц пользуется наибольшей популярностью у россиян. В общем зачете среди авторов художественных и нон-фикшн книг лидирует одна из самых популярных писательниц современности, лауреат престижных литературных премий "Большая книга", "Книга года" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина. На втором месте — мастер детективной прозы Татьяна Устинова", - говорится в сообщении пресс-службы.
На третьем месте в рейтинге оказалась автор книги "100 способов изменить жизнь" Лариса Парфентьева. В пятерку лидеров также вошли писательницы Дина Рубина и Елена Резанова.