https://ria.ru/20210308/knigi-1600107063.html

Исследование показало, каких авторов чаще читают российские женщины

Исследование показало, каких авторов чаще читают российские женщины

Самыми читаемыми писателями у российских женщин стала автор любовных фэнтези Елена Звездная, писательница Дарья Донцова, а также Борис Акунин, сообщила... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T07:04

2021-03-08T07:04

2021-03-08T07:04

культура

книги

новости культуры

татьяна устинова

литрес

александра маринина (марина алексеева)

дарья донцова

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Самыми читаемыми писателями у российских женщин стала автор любовных фэнтези Елена Звездная, писательница Дарья Донцова, а также Борис Акунин, сообщила пресс-служба группы компаний "ЛитРес" по результатам исследования, проводившегося к Международному женскому дню 8 марта."Среди наиболее продаваемых у женщин за последние 10 лет авторов лидирует Елена Звездная, современная российская писательница в жанре любовного юмористического фэнтези. На втором месте — известный автор детективов Дарья Донцова. Замыкает тройку лидеров Борис Акунин", — сказали в пресс-службе, отметив, что для исследования было проанализировано более 100 000 профилей пользователей сервиса, учитывались электронные и аудиокниги.Вместе с Акуниным в десятку самых популярных у женщин писателей-мужчин также попал Сергей Лукьяненко, он в списке на 10-м месте. Все остальные места в топе у писательниц, среди которых Татьяна Устинова, Александра Маринина, Татьяна Полякова, Наталья Жильцова, Марина Суржевская и Милена Завойчинская, отметили в пресс-службе.Говоря о самых популярных у женской аудитории книгах, в "ЛитРес" назвали роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", нон-фикшн книгу "Очаровательный кишечник" Джулии Эндерс, а также роман "До встречи с тобой" современной британской писательницы Джоджо Мойес. В десятку самых популярных у женщин книг также вошли "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской, "Пятьдесят оттенков серого" и "На пятьдесят оттенков темнее" Э. Л. Джеймс, "Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни" Мари Кондо, "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" Джо Диспенза, "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и "Пять языков любви" Гэри Чэпмена.Самым востребованным жанром у читательниц стало любовное фэнтези, за которым в рейтинге следуют современные детективы и любовные романы."Интересно, что на четвертом и шестом местах - жанры, которые обычно считаются "мужскими": героическое фэнтези и книги про попаданцев. Кроме того, в десятку вошли саморазвитие, личностный рост, зарубежные любовные романы, зарубежные детективы, книги про волшебников и современная русская литература, которая у женщин гораздо популярнее, чем у мужчин", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210304/nabokov-1599963312.html

https://ria.ru/20210305/pisatelnitsy-1599928814.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, татьяна устинова, литрес, александра маринина (марина алексеева), дарья донцова