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Маринина и Устинова стали лауреатами премии "Русский детектив" - РИА Новости, 29.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221129/deetktiv-1834994529.html
Маринина и Устинова стали лауреатами премии "Русский детектив"
Маринина и Устинова стали лауреатами премии "Русский детектив" - РИА Новости, 29.11.2022
Маринина и Устинова стали лауреатами премии "Русский детектив"
Объявлены лауреаты лучших детективных произведений третьего сезона премии "Русский детектив", сообщила пресс-служба проекта. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:27
2022-11-29T14:27
культура
новости культуры
татьяна устинова
александра маринина (марина алексеева)
татьяна полякова
книги
детектив
кино и сериалы
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Объявлены лауреаты лучших детективных произведений третьего сезона премии "Русский детектив", сообщила пресс-служба проекта.В номинации "Детектив года" победила Александра Маринина с произведением "Отдаленные последствия" в двух томах. В числе финалистов Наталья Тимошенко ("Игра с огнем") и Вячеслав Прах ("Лучше быть тварью, чем рабом"). Лауреатами за вклад в развитие детективного жанра стали Татьяна Полякова и Данил Корецкий."Автором года" признана Татьяна Устинова с "Судьбой по книге перемен". Финалисты — Антонина Крейн с книгой "Шолох. Призрачные рощи" и Александра Маринина с "Отдаленными последствиями". Лучшим фильмом в жанре детектив признан "Черный ящик".Победителями в номинации "Детский детектив" стали Майя Лазаренская ("Сыскное бюро "Брюм". Пропажа в Скучном парке"), Елена Рыкова ("Однажды кажется окажется") и Катя Матюшкина ("Кот да Винчи. Магическая ловушка").Премия "Русский детектив" создана в 2020 году с целью поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра.
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Елена Громова
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новости культуры, татьяна устинова, александра маринина (марина алексеева), татьяна полякова, книги, детектив, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Татьяна Устинова, Александра Маринина (Марина Алексеева), Татьяна Полякова, Книги, детектив, Кино и сериалы
14:27 29.11.2022
 
Маринина и Устинова стали лауреатами премии "Русский детектив"

Татьяна Устинова победила в номинации "Автор года" на премии "Русский детектив"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПисательница Татьяна Устинова выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"
Писательница Татьяна Устинова выступает на презентации книги Страна чудес Коктебель телеведущей, журналистки Арины Шараповой в Московском Доме книги - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Объявлены лауреаты лучших детективных произведений третьего сезона премии "Русский детектив", сообщила пресс-служба проекта.
В номинации "Детектив года" победила Александра Маринина с произведением "Отдаленные последствия" в двух томах. В числе финалистов Наталья Тимошенко ("Игра с огнем") и Вячеслав Прах ("Лучше быть тварью, чем рабом"). Лауреатами за вклад в развитие детективного жанра стали Татьяна Полякова и Данил Корецкий.
"Автором года" признана Татьяна Устинова с "Судьбой по книге перемен". Финалисты — Антонина Крейн с книгой "Шолох. Призрачные рощи" и Александра Маринина с "Отдаленными последствиями". Лучшим фильмом в жанре детектив признан "Черный ящик".
Победителями в номинации "Детский детектив" стали Майя Лазаренская ("Сыскное бюро "Брюм". Пропажа в Скучном парке"), Елена Рыкова ("Однажды кажется окажется") и Катя Матюшкина ("Кот да Винчи. Магическая ловушка").
Премия "Русский детектив" создана в 2020 году с целью поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра.
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КультураНовости культурыТатьяна УстиноваАлександра Маринина (Марина Алексеева)Татьяна ПоляковаКнигидетективКино и сериалы
 
 
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