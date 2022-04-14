https://ria.ru/20220414/knigi-1783471322.html

Восьмой книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве в июне

Восьмой книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве в июне - РИА Новости, 14.04.2022

Восьмой книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве в июне

Восьмой книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве с 3 по 6 июня, мероприятие состоится оффлайн, для основных событий запланированы трансляции,... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:19

2022-04-14T11:19

2022-04-14T11:19

культура

книги

москва

новости культуры

татьяна устинова

александр пушкин

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Восьмой книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве с 3 по 6 июня, мероприятие состоится оффлайн, для основных событий запланированы трансляции, сообщает пресс-служба смотра со ссылкой на советника президента по вопросам культуры Владимира Толстого."Восьмой книжный фестиваль "Красная площадь" – главное литературное событие нашей страны – в нынешнем году пройдет в самом центре российской столицы с 3 по 6 июня. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля заявил его председатель, советник президента России Владимир Толстой", — говорится в сообщении.По словам Толстого, гостей фестиваля ждут встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные постановки, знакомства с программами ведущих музеев страны, а также лекции по истории и культуре и, конечно, новые книги.Как и каждый год, этим летом будут представлены площадки "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва – Библиотека", "История Отечества", "Музейная линия", а также "Главная сцена" и "Малая сцена".Кроме того, в рамках "Красной площади" состоится фестиваль национальных литератур, посвященный Году культурного наследия народов России, и суперфинал конкурса юных чтецов "Живая классика". Также будут объявлены 50 финалистов Всероссийского литературного конкурса рассказов для школьников 8-11 классов "Класс!" и имя победителя специальной видеономинации "Выйди из класса".Кроме развлекательной и просветительской программы, организаторы также готовят профессиональную, в рамках которой будут вестись дискуссии о современном книгоиздании и книгораспространении с участием издателей, известных авторов различных жанровых направлений, представителей библиотек, поэтов. Также планируется ставшая традиционной благотворительная акция "Подари ребенку книгу" - стать меценатом сможет любой гость мероприятия, оставивший книжный подарок в одном из специальных боксов.По традиции основным праздничным днем фестиваля станет 6 июня — день рождения Александра Пушкина и по совместительству День русского языка. В частности, в этот день лучшим молодым писателям и поэтам России вручат литературную премию "Лицей".Кроме того, отмечает зампредседателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев, слова которого приводит пресс-служба, пройдут мероприятия в честь писателей, чьи юбилеи приходятся на 2022 год — 85 лет со дня рождения Валентина Распутина, Владимира Маканина, Андрея Битова, Эдуарда Успенского, Беллы Ахмадулиной, 90-летие со дня рождения Роберта Рождественского, 140-летие Корнея Чуковского, 130-летие Марины Цветаевой, 120-летие Вениамина Каверина.Уточняется, что прием заявок на участие в фестивале стартует в понедельник, 18 апреля, и продлится до 6 мая — участие традиционно бесплатное, нужно только заполнить специальную форму. Подробная программа фестиваля будет опубликована на официальном сайте мероприятия в ближайшее время.Книжный фестиваль "Красная площадь" проводится ежегодно в центре Москвы, на Красной площади, с 2015 года ко дню рождения Александра Пушкина. В фестивале 2021 года участвовали такие артисты, эксперты и писатели, как Сергей Гармаш, Денис Мацуев, Сергей Литвинов, Карен Шахназаров, Олег Рой, Денис Драгунский, Сергей Брилев, Татьяна Устинова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

книги, москва, новости культуры, татьяна устинова, александр пушкин