От Петербурга до Владивостока: путешествие на Книжном поезде

Поезд вышел из Санкт-Петербурга 3 августа. Во Владивосток прибудет 18-го.
Необычный состав совершает остановки в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Уде, Чите и Хабаровске.
Чуть ранее, 1 августа, в Мурманске начался автопробег "Дорога на маяк". На пути в столицу Приморского края участники посетят не только мегаполисы, но и другие значимые города России, включая Петрозаводск, Великий Новгород и Уфу, — всего 31 локацию.
Поезд вышел из Санкт-Петербурга 3 августа. Во Владивосток прибудет 18-го.
Необычный состав совершает остановки в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Уде, Чите и Хабаровске.
Чуть ранее, 1 августа, в Мурманске начался автопробег "Дорога на маяк". На пути в столицу Приморского края участники посетят не только мегаполисы, но и другие значимые города России, включая Петрозаводск, Великий Новгород и Уфу, — всего 31 локацию.
В Книжном поезде собрались писатели со всей России, они читают, обсуждают важные вопросы издательской и библиотечной сфер.
Программа насыщенная.
Состав прибывает в город утром, его неизменно ждет торжественная встреча. Затем начинаются творческие встречи с читателями, лекции, круглые столы и мастер-классы. Вечером поезд продолжает путь к очередному пункту назначения.
В Книжном поезде собрались писатели со всей России, они читают, обсуждают важные вопросы издательской и библиотечной сфер.
Программа насыщенная.
Состав прибывает в город утром, его неизменно ждет торжественная встреча. Затем начинаются творческие встречи с читателями, лекции, круглые столы и мастер-классы. Вечером поезд продолжает путь к очередному пункту назначения.
"Книжные маяки России" — это, по сути, назревшая система объединения огромной библиотечной сферы, индустрии книгоиздательства и государственных чиновников, которые занимаются этими областями культуры.
В каждом городе будут зажигаться "Маяки" — однодневные фестивали, будут обсуждаться ценности и культурные коды России, чтобы и самим лучше понимать, что кроется за каждым из этих слов", — пояснил организатор проекта, предприниматель Денис Котов.
"Книжные маяки России" — это, по сути, назревшая система объединения огромной библиотечной сферы, индустрии книгоиздательства и государственных чиновников, которые занимаются этими областями культуры.
В каждом городе будут зажигаться "Маяки" — однодневные фестивали, будут обсуждаться ценности и культурные коды России, чтобы и самим лучше понимать, что кроется за каждым из этих слов", — пояснил организатор проекта, предприниматель Денис Котов.
В Нижнем Новгороде участники экспедиции и представители региона обсудили развитие культуры чтения, в том числе детского.
В пример привели проект Нижегородской государственной областной детской библиотеки имени Т. А. Мавриной. Там разрабатывают специальные игровые приложения для смартфонов. Чтобы пройти на следующий уровень, нужно отыскать ответ в содержании книги. В год специалисты выпускают восемь таких программ.
В Нижнем Новгороде участники экспедиции и представители региона обсудили развитие культуры чтения, в том числе детского.
В пример привели проект Нижегородской государственной областной детской библиотеки имени Т. А. Мавриной. Там разрабатывают специальные игровые приложения для смартфонов. Чтобы пройти на следующий уровень, нужно отыскать ответ в содержании книги. В год специалисты выпускают восемь таких программ.
Сегодня в России существует около 40 тысяч библиотек. Многие из них становятся не просто хранилищем книг, но и культурными центрами.
По словам гендиректора холдинга "Эксмо" Евгения Капьева, такие современные библиотеки способствуют развитию издательского бизнеса.
"Если человеку понравилась книга в библиотеке, то он ее порекомендует двум друзьям в среднем. Кто-то из них купит ее себе или в подарок", — пояснил он РИА Новости.
Сегодня в России существует около 40 тысяч библиотек. Многие из них становятся не просто хранилищем книг, но и культурными центрами.
По словам гендиректора холдинга "Эксмо" Евгения Капьева, такие современные библиотеки способствуют развитию издательского бизнеса.
"Если человеку понравилась книга в библиотеке, то он ее порекомендует двум друзьям в среднем. Кто-то из них купит ее себе или в подарок", — пояснил он РИА Новости.
Капьев рассказал, какие жанры сегодня популярны у самих писателей.
"Много фантастики и фэнтези. В каком-то смысле Россия — основоположник этого жанра. Лучшим фантастом Европы полтора года назад стал Виктор Пелевин. Не только он хорошо воспринимается и продается на Западе. Поэтому многие авторы выбирают этот жанр. Сложно пробиться, потому что большая конкуренция, но мы рады, что есть новые рукописи", — отметил он.
При этом издатель подчеркнул, что хорошие авторы получают по несколько миллионов рублей в год за свои книги, поэтому могут заниматься только литературным творчеством.
Капьев рассказал, какие жанры сегодня популярны у самих писателей.
"Много фантастики и фэнтези. В каком-то смысле Россия — основоположник этого жанра. Лучшим фантастом Европы полтора года назад стал Виктор Пелевин. Не только он хорошо воспринимается и продается на Западе. Поэтому многие авторы выбирают этот жанр. Сложно пробиться, потому что большая конкуренция, но мы рады, что есть новые рукописи", — отметил он.
При этом издатель подчеркнул, что хорошие авторы получают по несколько миллионов рублей в год за свои книги, поэтому могут заниматься только литературным творчеством.
"Не хватает классной литературы о современной России. Возможно, этот поезд вдохновит некоторых авторов написать о нашей стране. Кроме того, нет сатиры и юмора по отношению к современной жизни. В этой нише — огромный потенциал. Жаль, что на радио, например, много юмористических передач, а книг — нет", — отметил Капьев.
"Не хватает классной литературы о современной России. Возможно, этот поезд вдохновит некоторых авторов написать о нашей стране. Кроме того, нет сатиры и юмора по отношению к современной жизни. В этой нише — огромный потенциал. Жаль, что на радио, например, много юмористических передач, а книг — нет", — отметил Капьев.
В свою очередь, начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков добавил, что книжная экспедиция поможет писателям вдохновиться на написание произведений о России.
"Проект "Книжные маяки России" собрал в поезде цвет современного литературного сообщества страны. Они как раз и показывают, что находятся в активной жизненной позиции, вместе с народом, в творчески плодотворном состоянии. Это важный сигнал для общества — что писатели не просто творят, но и видят Победу и Россию как мощную цивилизацию. И для самих писателей важно внутренне напитаться от людей со всей страны — от Санкт-Петербурга до Владивостока, — чтобы понять, что россияне думают о происходящем и на что надеются", — сказал он в интервью РИА Новости.
В свою очередь, начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков добавил, что книжная экспедиция поможет писателям вдохновиться на написание произведений о России.
"Проект "Книжные маяки России" собрал в поезде цвет современного литературного сообщества страны. Они как раз и показывают, что находятся в активной жизненной позиции, вместе с народом, в творчески плодотворном состоянии. Это важный сигнал для общества — что писатели не просто творят, но и видят Победу и Россию как мощную цивилизацию. И для самих писателей важно внутренне напитаться от людей со всей страны — от Санкт-Петербурга до Владивостока, — чтобы понять, что россияне думают о происходящем и на что надеются", — сказал он в интервью РИА Новости.
Участниками книжного турне стали Татьяна Устинова, Сергей Лукьяненко, Андрей Курпатов, Андрей Максимов, Анна и Сергей Литвиновы, Дарья Донцова, Андрей Буровский, Григорий Григорьев, Евгений ЧеширКо и другие писатели.
Участниками книжного турне стали Татьяна Устинова, Сергей Лукьяненко, Андрей Курпатов, Андрей Максимов, Анна и Сергей Литвиновы, Дарья Донцова, Андрей Буровский, Григорий Григорьев, Евгений ЧеширКо и другие писатели.
Автор цикла "Дневник Домового" Евгений ЧеширКо согласился проехать весь путь от Санкт-Петербурга до Владивостока.
"Новые эмоции, встречи с читателями благотворно влияют на любого литератора. Если говорить о проблемах, которых есть у писателей, то прежде всего — это нехватка времени. Не так много людей, для кого написание книг — это профессия. Большинство работают где-то еще. Но книгами можно заработать вполне", — рассказал он РИА Новости.
Автор цикла "Дневник Домового" Евгений ЧеширКо согласился проехать весь путь от Санкт-Петербурга до Владивостока.
"Новые эмоции, встречи с читателями благотворно влияют на любого литератора. Если говорить о проблемах, которых есть у писателей, то прежде всего — это нехватка времени. Не так много людей, для кого написание книг — это профессия. Большинство работают где-то еще. Но книгами можно заработать вполне", — рассказал он РИА Новости.
Организаторы экспедиции подготовили более 300 мероприятий, ведутся трансляции с некоторых из них. Присоединиться может любой желающий.
При этом в очных встречах участвуют представители не только регионов, через которые движутся поезд или автопробег, но и других субъектов, включая ДНР и ЛНР.
Организаторы экспедиции подготовили более 300 мероприятий, ведутся трансляции с некоторых из них. Присоединиться может любой желающий.
При этом в очных встречах участвуют представители не только регионов, через которые движутся поезд или автопробег, но и других субъектов, включая ДНР и ЛНР.
Участники размещаются в семи специальных вагонах.
В РЖД продумали логистику: эти вагоны в каждом городе цепляют к новому поезду, чтобы на следующий день экспедиция смогла прибыть в следующий пункт назначения.
Участники размещаются в семи специальных вагонах.
В РЖД продумали логистику: эти вагоны в каждом городе цепляют к новому поезду, чтобы на следующий день экспедиция смогла прибыть в следующий пункт назначения.
В каждом городе организаторы проекта дарят региону книги от команды и участников экспедиции.
В каждом городе организаторы проекта дарят региону книги от команды и участников экспедиции.
Главная цель акции — создать условия, чтобы 80 процентов россиян читали в среднем не менее 12 книг в год.
Сегодня, по данным опросов, регулярно читают только 60 процентов.
Главная цель акции — создать условия, чтобы 80 процентов россиян читали в среднем не менее 12 книг в год.
Сегодня, по данным опросов, регулярно читают только 60 процентов.