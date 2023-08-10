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От Петербурга до Владивостока: путешествие на Книжном поезде - РИА Новости, 10.08.2023
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Культура
 
02:21 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/knigi-1889062219.html
От Петербурга до Владивостока: путешествие на Книжном поезде
От Петербурга до Владивостока: путешествие на Книжном поезде - РИА Новости, 10.08.2023
От Петербурга до Владивостока: путешествие на Книжном поезде
Из Санкт-Петербурга во Владивосток отправился первый Книжный поезд с писателями, издателями и общественными деятелями в рамках фестиваля "Книжные маяки России". РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T02:21
2023-08-10T02:21
культура
книги
фото
россия
владивосток
санкт-петербург
сергей новиков
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Из Санкт-Петербурга во Владивосток отправился первый Книжный поезд с писателями, издателями и общественными деятелями в рамках фестиваля "Книжные маяки России". Как проходит путешествие — в фотоленте РИА Новости.
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Культура, Книги, Фото, Россия, Владивосток, Санкт-Петербург, Сергей Новиков, Татьяна Устинова, Сергей Лукьяненко, РЖД

От Петербурга до Владивостока: путешествие на Книжном поезде

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Из Санкт-Петербурга во Владивосток отправился первый Книжный поезд с писателями, издателями и общественными деятелями в рамках фестиваля "Книжные маяки России". Как проходит путешествие — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына

Поезд вышел из Санкт-Петербурга 3 августа. Во Владивосток прибудет 18-го.

Необычный состав совершает остановки в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Уде, Чите и Хабаровске.

Чуть ранее, 1 августа, в Мурманске начался автопробег "Дорога на маяк". На пути в столицу Приморского края участники посетят не только мегаполисы, но и другие значимые города России, включая Петрозаводск, Великий Новгород и Уфу, — всего 31 локацию.

Книжный поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток в рамках фестиваля Книжные маяки России

Поезд вышел из Санкт-Петербурга 3 августа. Во Владивосток прибудет 18-го.

Необычный состав совершает остановки в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Уде, Чите и Хабаровске.

Чуть ранее, 1 августа, в Мурманске начался автопробег "Дорога на маяк". На пути в столицу Приморского края участники посетят не только мегаполисы, но и другие значимые города России, включая Петрозаводск, Великий Новгород и Уфу, — всего 31 локацию.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
1 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына

В Книжном поезде собрались писатели со всей России, они читают, обсуждают важные вопросы издательской и библиотечной сфер.

Программа насыщенная.

Состав прибывает в город утром, его неизменно ждет торжественная встреча. Затем начинаются творческие встречи с читателями, лекции, круглые столы и мастер-классы. Вечером поезд продолжает путь к очередному пункту назначения.

Книжный поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток в рамках фестиваля Книжные маяки России

В Книжном поезде собрались писатели со всей России, они читают, обсуждают важные вопросы издательской и библиотечной сфер.

Программа насыщенная.

Состав прибывает в город утром, его неизменно ждет торжественная встреча. Затем начинаются творческие встречи с читателями, лекции, круглые столы и мастер-классы. Вечером поезд продолжает путь к очередному пункту назначения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
2 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Книжные маяки России" — это, по сути, назревшая система объединения огромной библиотечной сферы, индустрии книгоиздательства и государственных чиновников, которые занимаются этими областями культуры.

В каждом городе будут зажигаться "Маяки" — однодневные фестивали, будут обсуждаться ценности и культурные коды России, чтобы и самим лучше понимать, что кроется за каждым из этих слов", — пояснил организатор проекта, предприниматель Денис Котов.

Всероссийский фестиваль книжной культуры Книжные маяки России

"Книжные маяки России" — это, по сути, назревшая система объединения огромной библиотечной сферы, индустрии книгоиздательства и государственных чиновников, которые занимаются этими областями культуры.

В каждом городе будут зажигаться "Маяки" — однодневные фестивали, будут обсуждаться ценности и культурные коды России, чтобы и самим лучше понимать, что кроется за каждым из этих слов", — пояснил организатор проекта, предприниматель Денис Котов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В Нижнем Новгороде участники экспедиции и представители региона обсудили развитие культуры чтения, в том числе детского.

В пример привели проект Нижегородской государственной областной детской библиотеки имени Т. А. Мавриной. Там разрабатывают специальные игровые приложения для смартфонов. Чтобы пройти на следующий уровень, нужно отыскать ответ в содержании книги. В год специалисты выпускают восемь таких программ.

Всероссийский фестиваль книжной культуры Книжные маяки России

В Нижнем Новгороде участники экспедиции и представители региона обсудили развитие культуры чтения, в том числе детского.

В пример привели проект Нижегородской государственной областной детской библиотеки имени Т. А. Мавриной. Там разрабатывают специальные игровые приложения для смартфонов. Чтобы пройти на следующий уровень, нужно отыскать ответ в содержании книги. В год специалисты выпускают восемь таких программ.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сегодня в России существует около 40 тысяч библиотек. Многие из них становятся не просто хранилищем книг, но и культурными центрами.

По словам гендиректора холдинга "Эксмо" Евгения Капьева, такие современные библиотеки способствуют развитию издательского бизнеса.

"Если человеку понравилась книга в библиотеке, то он ее порекомендует двум друзьям в среднем. Кто-то из них купит ее себе или в подарок", — пояснил он РИА Новости.

Всероссийский фестиваль книжной культуры Книжные маяки России

Сегодня в России существует около 40 тысяч библиотек. Многие из них становятся не просто хранилищем книг, но и культурными центрами.

По словам гендиректора холдинга "Эксмо" Евгения Капьева, такие современные библиотеки способствуют развитию издательского бизнеса.

"Если человеку понравилась книга в библиотеке, то он ее порекомендует двум друзьям в среднем. Кто-то из них купит ее себе или в подарок", — пояснил он РИА Новости.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына

Капьев рассказал, какие жанры сегодня популярны у самих писателей.

"Много фантастики и фэнтези. В каком-то смысле Россия — основоположник этого жанра. Лучшим фантастом Европы полтора года назад стал Виктор Пелевин. Не только он хорошо воспринимается и продается на Западе. Поэтому многие авторы выбирают этот жанр. Сложно пробиться, потому что большая конкуренция, но мы рады, что есть новые рукописи", — отметил он.

При этом издатель подчеркнул, что хорошие авторы получают по несколько миллионов рублей в год за свои книги, поэтому могут заниматься только литературным творчеством.

Участник всероссийского фестиваля книжной культуры Книжные маяки России

Капьев рассказал, какие жанры сегодня популярны у самих писателей.

"Много фантастики и фэнтези. В каком-то смысле Россия — основоположник этого жанра. Лучшим фантастом Европы полтора года назад стал Виктор Пелевин. Не только он хорошо воспринимается и продается на Западе. Поэтому многие авторы выбирают этот жанр. Сложно пробиться, потому что большая конкуренция, но мы рады, что есть новые рукописи", — отметил он.

При этом издатель подчеркнул, что хорошие авторы получают по несколько миллионов рублей в год за свои книги, поэтому могут заниматься только литературным творчеством.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
6 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына

"Не хватает классной литературы о современной России. Возможно, этот поезд вдохновит некоторых авторов написать о нашей стране. Кроме того, нет сатиры и юмора по отношению к современной жизни. В этой нише — огромный потенциал. Жаль, что на радио, например, много юмористических передач, а книг — нет", — отметил Капьев.

Книжный поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток в рамках фестиваля Книжные маяки России

"Не хватает классной литературы о современной России. Возможно, этот поезд вдохновит некоторых авторов написать о нашей стране. Кроме того, нет сатиры и юмора по отношению к современной жизни. В этой нише — огромный потенциал. Жаль, что на радио, например, много юмористических передач, а книг — нет", — отметил Капьев.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
7 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына

В свою очередь, начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков добавил, что книжная экспедиция поможет писателям вдохновиться на написание произведений о России.

"Проект "Книжные маяки России" собрал в поезде цвет современного литературного сообщества страны. Они как раз и показывают, что находятся в активной жизненной позиции, вместе с народом, в творчески плодотворном состоянии. Это важный сигнал для общества — что писатели не просто творят, но и видят Победу и Россию как мощную цивилизацию. И для самих писателей важно внутренне напитаться от людей со всей страны — от Санкт-Петербурга до Владивостока, — чтобы понять, что россияне думают о происходящем и на что надеются", — сказал он в интервью РИА Новости.

Начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков на всероссийском фестивале книжной культуры Книжные маяки России в Нижнем Новгороде

В свою очередь, начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков добавил, что книжная экспедиция поможет писателям вдохновиться на написание произведений о России.

"Проект "Книжные маяки России" собрал в поезде цвет современного литературного сообщества страны. Они как раз и показывают, что находятся в активной жизненной позиции, вместе с народом, в творчески плодотворном состоянии. Это важный сигнал для общества — что писатели не просто творят, но и видят Победу и Россию как мощную цивилизацию. И для самих писателей важно внутренне напитаться от людей со всей страны — от Санкт-Петербурга до Владивостока, — чтобы понять, что россияне думают о происходящем и на что надеются", — сказал он в интервью РИА Новости.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
8 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участниками книжного турне стали Татьяна Устинова, Сергей Лукьяненко, Андрей Курпатов, Андрей Максимов, Анна и Сергей Литвиновы, Дарья Донцова, Андрей Буровский, Григорий Григорьев, Евгений ЧеширКо и другие писатели.

Участники мероприятия Круглый стол. Культурный код в рамках всероссийского фестиваля книжной культуры Книжные маяки России в Нижнем Новгороде

Участниками книжного турне стали Татьяна Устинова, Сергей Лукьяненко, Андрей Курпатов, Андрей Максимов, Анна и Сергей Литвиновы, Дарья Донцова, Андрей Буровский, Григорий Григорьев, Евгений ЧеширКо и другие писатели.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 14
© Фото : Евгений ЧеширКо / ВКонтакте

Автор цикла "Дневник Домового" Евгений ЧеширКо согласился проехать весь путь от Санкт-Петербурга до Владивостока.

"Новые эмоции, встречи с читателями благотворно влияют на любого литератора. Если говорить о проблемах, которых есть у писателей, то прежде всего — это нехватка времени. Не так много людей, для кого написание книг — это профессия. Большинство работают где-то еще. Но книгами можно заработать вполне", — рассказал он РИА Новости.

Писатель Евгений ЧеширКо

Автор цикла "Дневник Домового" Евгений ЧеширКо согласился проехать весь путь от Санкт-Петербурга до Владивостока.

"Новые эмоции, встречи с читателями благотворно влияют на любого литератора. Если говорить о проблемах, которых есть у писателей, то прежде всего — это нехватка времени. Не так много людей, для кого написание книг — это профессия. Большинство работают где-то еще. Но книгами можно заработать вполне", — рассказал он РИА Новости.

© Фото : Евгений ЧеширКо / ВКонтакте
10 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына

Организаторы экспедиции подготовили более 300 мероприятий, ведутся трансляции с некоторых из них. Присоединиться может любой желающий.

При этом в очных встречах участвуют представители не только регионов, через которые движутся поезд или автопробег, но и других субъектов, включая ДНР и ЛНР.

Книжная экспедиция на поезде из Санкт-Петербурга во Владивосток

Организаторы экспедиции подготовили более 300 мероприятий, ведутся трансляции с некоторых из них. Присоединиться может любой желающий.

При этом в очных встречах участвуют представители не только регионов, через которые движутся поезд или автопробег, но и других субъектов, включая ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
11 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына

Участники размещаются в семи специальных вагонах.

В РЖД продумали логистику: эти вагоны в каждом городе цепляют к новому поезду, чтобы на следующий день экспедиция смогла прибыть в следующий пункт назначения.

Книжный поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток в рамках фестиваля Книжные маяки России

Участники размещаются в семи специальных вагонах.

В РЖД продумали логистику: эти вагоны в каждом городе цепляют к новому поезду, чтобы на следующий день экспедиция смогла прибыть в следующий пункт назначения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
12 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В каждом городе организаторы проекта дарят региону книги от команды и участников экспедиции.

Всероссийский фестиваль книжной культуры Книжные маяки России

В каждом городе организаторы проекта дарят региону книги от команды и участников экспедиции.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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13 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына

Главная цель акции — создать условия, чтобы 80 процентов россиян читали в среднем не менее 12 книг в год.

Сегодня, по данным опросов, регулярно читают только 60 процентов.

Книжный поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток в рамках фестиваля Книжные маяки России

Главная цель акции — создать условия, чтобы 80 процентов россиян читали в среднем не менее 12 книг в год.

Сегодня, по данным опросов, регулярно читают только 60 процентов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
14 из 14
 
КультураКнигиФотоРоссияВладивостокСанкт-ПетербургСергей НовиковТатьяна УстиноваСергей ЛукьяненкоРЖД
 
 
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