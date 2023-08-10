От Петербурга до Владивостока: путешествие на Книжном поезде

Сегодня в России существует около 40 тысяч библиотек. Многие из них становятся не просто хранилищем книг, но и культурными центрами.

По словам гендиректора холдинга "Эксмо" Евгения Капьева, такие современные библиотеки способствуют развитию издательского бизнеса.

"Если человеку понравилась книга в библиотеке, то он ее порекомендует двум друзьям в среднем. Кто-то из них купит ее себе или в подарок", — пояснил он РИА Новости.