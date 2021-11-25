https://ria.ru/20211125/detektiv-1760757638.html

В Москве назвали лучшие детективы года

Лучшие детективы 2021 года

В Москве назвали лучшие детективы года

Лауреатами второй премии в области литературы и кино "Русский детектив" стали, в частности, Николай Свечин и фильм "Майор Гром: Чумной доктор". Списки... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:40

2021-11-25T17:40

2021-11-25T17:40

культура

детектив

дарья донцова

александра маринина (марина алексеева)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Лауреатами второй премии в области литературы и кино "Русский детектив" стали, в частности, Николай Свечин и фильм "Майор Гром: Чумной доктор". Списки победителей объявили на пресс-конференции в четверг.Имена лауреатов объявила председатель жюри, писатель и телеведущая Татьяна Устинова.Автор Николай Свечин стал лауреатом сразу двух номинаций – "Преступление и наказание. Детектив года" и "Автор года" с произведениями "Взаперти" и "Кубанский огонь". В номинации "Открытие года" победил Александр Руж с работой "Зов Полярной звезды". Эва Гарсия Саэнс де Уртури опередила соперников в номинации "Лучший иностранный детектив" с романом "Жало белого города".Лучшим "Детским детективом" стал "Детектив Фырка и дело о куриных ножках" Юлии Венедиктовой. В номинации "Дебют года" победил Владимир Евменов с произведением "Охота на вепря". В номинации "Выбор читателя" – Александра Маринина с "Безупречной репутацией".Номинаций премии в области кино было всего две. Победу в номинации "Лучший фильм в жанре детектив" одержала картина "Майор Гром: Чумной Доктор" от Bubble Studios. Проект "Спасская" от "Амедиа Продакш" стал лучшим отечественным многосерийным детективом.Премия "Русский детектив" в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино существует с 2020 года. Лауреаты определяются в 10 номинациях: "Преступление и наказание. Детектив года", "Автор года", "Открытие года", "Вклад в развитие жанра", "Выбор читателей", "Лучший иностранный детектив", "Лучший отечественный фильм в жанре детектив", "Лучший фильм в жанре детектив", "Дебют года" и "Детский детектив".

https://ria.ru/20211111/dostoevskiy-1758320093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детектив, дарья донцова, александра маринина (марина алексеева), татьяна устинова, книги, новости культуры