https://ria.ru/20211125/detektiv-1760757638.html
В Москве назвали лучшие детективы года
Лучшие детективы 2021 года
В Москве назвали лучшие детективы года
Лауреатами второй премии в области литературы и кино "Русский детектив" стали, в частности, Николай Свечин и фильм "Майор Гром: Чумной доктор". Списки... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:40
2021-11-25T17:40
2021-11-25T17:40
культура
детектив
дарья донцова
александра маринина (марина алексеева)
татьяна устинова
книги
новости культуры
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Лауреатами второй премии в области литературы и кино "Русский детектив" стали, в частности, Николай Свечин и фильм "Майор Гром: Чумной доктор". Списки победителей объявили на пресс-конференции в четверг.Имена лауреатов объявила председатель жюри, писатель и телеведущая Татьяна Устинова.Автор Николай Свечин стал лауреатом сразу двух номинаций – "Преступление и наказание. Детектив года" и "Автор года" с произведениями "Взаперти" и "Кубанский огонь". В номинации "Открытие года" победил Александр Руж с работой "Зов Полярной звезды". Эва Гарсия Саэнс де Уртури опередила соперников в номинации "Лучший иностранный детектив" с романом "Жало белого города".Лучшим "Детским детективом" стал "Детектив Фырка и дело о куриных ножках" Юлии Венедиктовой. В номинации "Дебют года" победил Владимир Евменов с произведением "Охота на вепря". В номинации "Выбор читателя" – Александра Маринина с "Безупречной репутацией".Номинаций премии в области кино было всего две. Победу в номинации "Лучший фильм в жанре детектив" одержала картина "Майор Гром: Чумной Доктор" от Bubble Studios. Проект "Спасская" от "Амедиа Продакш" стал лучшим отечественным многосерийным детективом.Премия "Русский детектив" в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино существует с 2020 года. Лауреаты определяются в 10 номинациях: "Преступление и наказание. Детектив года", "Автор года", "Открытие года", "Вклад в развитие жанра", "Выбор читателей", "Лучший иностранный детектив", "Лучший отечественный фильм в жанре детектив", "Лучший фильм в жанре детектив", "Дебют года" и "Детский детектив".
https://ria.ru/20211111/dostoevskiy-1758320093.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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детектив, дарья донцова, александра маринина (марина алексеева), татьяна устинова, книги, новости культуры
В Москве назвали лучшие детективы года
В Москве подвели итоги премии "Русский детектив-2021" в области литературы и кино
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Лауреатами второй премии в области литературы и кино "Русский детектив" стали, в частности, Николай Свечин и фильм "Майор Гром: Чумной доктор". Списки победителей объявили на пресс-конференции в четверг.
Имена лауреатов объявила председатель жюри, писатель и телеведущая Татьяна Устинова.
Автор Николай Свечин стал лауреатом сразу двух номинаций – "Преступление и наказание. Детектив года" и "Автор года" с произведениями "Взаперти" и "Кубанский огонь".
В номинации "Открытие года" победил Александр Руж с работой "Зов Полярной звезды". Эва Гарсия Саэнс де Уртури опередила соперников в номинации "Лучший иностранный детектив" с романом "Жало белого города".
Лучшим "Детским детективом" стал "Детектив Фырка и дело о куриных ножках" Юлии Венедиктовой. В номинации "Дебют года" победил Владимир Евменов с произведением "Охота на вепря". В номинации "Выбор читателя" – Александра Маринина с "Безупречной репутацией".
"Книги мне понравились. С особым удовольствием я должна отметить, что хороших книг в нашем жанре больше, чем плохих", - поделилась своими впечатлениями от работ Устинова.
Номинаций премии в области кино было всего две. Победу в номинации "Лучший фильм в жанре детектив" одержала картина "Майор Гром: Чумной Доктор" от Bubble Studios. Проект "Спасская" от "Амедиа Продакш" стал лучшим отечественным многосерийным детективом.
Премия "Русский детектив" в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино существует с 2020 года. Лауреаты определяются в 10 номинациях: "Преступление и наказание. Детектив года", "Автор года", "Открытие года", "Вклад в развитие жанра", "Выбор читателей", "Лучший иностранный детектив", "Лучший отечественный фильм в жанре детектив", "Лучший фильм в жанре детектив", "Дебют года" и "Детский детектив".