https://ria.ru/20230731/knigi-1887416714.html

Более 40 регионов примут участие в проекте "Читающий август"

Более 40 регионов примут участие в проекте "Читающий август" - РИА Новости, 31.07.2023

Более 40 регионов примут участие в проекте "Читающий август"

Проект "Читающий август" пройдет в 40 регионах России с 1 августа по 20 августа, сообщил автор проекта Денис Котов. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:13

2023-07-31T17:13

2023-07-31T17:13

культура

санкт-петербург

россия

москва

дарья донцова

татьяна устинова

сергей лукьяненко

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Проект "Читающий август" пройдет в 40 регионах России с 1 августа по 20 августа, сообщил автор проекта Денис Котов. "Более 300 мероприятий пройдет в рамках фестивальной программы. Более 40 регионов подключились к нашей программе", – отметил Котов.По его словам, кроме событий в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и других городах России, большую часть фестиваля составляют онлайн-трансляции, одна из которых – во Владивостоке – продлится 60 часов. Организаторы проекта заявили, что целью фестиваля стало повышение уровня чтения в стране: создание условий для того, чтобы 80% россиян читали 12 книг в год или более. Пока в среднем жители страны читают около 6–7 книг. В рамках фестиваля состоится автопробег "Дорога на маяк" с 1 по 19 августа, а также из Санкт-Петербурга будет запущен специальный книжный поезд. Кроме того, проект предусматривает творческие встречи с писателями. В фестивале примут участие Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Сергей Лукьяненко, Андрей Курпатов, Александр Мясников и другие современные российские авторы. География проекта охватит Санкт-Петербург, Москву, Нижегородскую область, Республику Татарстан, Омскую, Иркутскую, Новосибирскую области, Хабаровский и Приморский край и другие регионы.

https://ria.ru/20230729/festival-1887083778.html

санкт-петербург

россия

москва

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санкт-петербург, россия, москва, дарья донцова, татьяна устинова, сергей лукьяненко