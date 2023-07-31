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Более 40 регионов примут участие в проекте "Читающий август"
Более 40 регионов примут участие в проекте "Читающий август" - РИА Новости, 31.07.2023
Более 40 регионов примут участие в проекте "Читающий август"
Проект "Читающий август" пройдет в 40 регионах России с 1 августа по 20 августа, сообщил автор проекта Денис Котов. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:13
2023-07-31T17:13
2023-07-31T17:13
культура
санкт-петербург
россия
москва
дарья донцова
татьяна устинова
сергей лукьяненко
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Проект "Читающий август" пройдет в 40 регионах России с 1 августа по 20 августа, сообщил автор проекта Денис Котов. "Более 300 мероприятий пройдет в рамках фестивальной программы. Более 40 регионов подключились к нашей программе", – отметил Котов.По его словам, кроме событий в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и других городах России, большую часть фестиваля составляют онлайн-трансляции, одна из которых – во Владивостоке – продлится 60 часов. Организаторы проекта заявили, что целью фестиваля стало повышение уровня чтения в стране: создание условий для того, чтобы 80% россиян читали 12 книг в год или более. Пока в среднем жители страны читают около 6–7 книг. В рамках фестиваля состоится автопробег "Дорога на маяк" с 1 по 19 августа, а также из Санкт-Петербурга будет запущен специальный книжный поезд. Кроме того, проект предусматривает творческие встречи с писателями. В фестивале примут участие Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Сергей Лукьяненко, Андрей Курпатов, Александр Мясников и другие современные российские авторы. География проекта охватит Санкт-Петербург, Москву, Нижегородскую область, Республику Татарстан, Омскую, Иркутскую, Новосибирскую области, Хабаровский и Приморский край и другие регионы.
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санкт-петербург, россия, москва, дарья донцова, татьяна устинова, сергей лукьяненко
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Сергей Лукьяненко
Более 40 регионов примут участие в проекте "Читающий август"
Более 40 регионов примут участие в проекте "Читающий август" в очном и онлайн-форматах
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Проект "Читающий август" пройдет в 40 регионах России с 1 августа по 20 августа, сообщил автор проекта Денис Котов.
«
"Более 300 мероприятий пройдет в рамках фестивальной программы. Более 40 регионов подключились к нашей программе", – отметил Котов.
По его словам, кроме событий в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и других городах России, большую часть фестиваля составляют онлайн-трансляции, одна из которых – во Владивостоке – продлится 60 часов.
Организаторы проекта заявили, что целью фестиваля стало повышение уровня чтения в стране: создание условий для того, чтобы 80% россиян читали 12 книг в год или более. Пока в среднем жители страны читают около 6–7 книг.
В рамках фестиваля состоится автопробег "Дорога на маяк" с 1 по 19 августа, а также из Санкт-Петербурга будет запущен специальный книжный поезд.
Кроме того, проект предусматривает творческие встречи с писателями. В фестивале примут участие Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Сергей Лукьяненко, Андрей Курпатов, Александр Мясников и другие современные российские авторы. География проекта охватит Санкт-Петербург, Москву, Нижегородскую область, Республику Татарстан, Омскую, Иркутскую, Новосибирскую области, Хабаровский и Приморский край и другие регионы.
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