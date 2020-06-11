Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200611/1572810006.html
"Зулейха открывает глаза" стала самой популярной российской книгой
2020-06-11T16:31
культура
андрей курпатов
книги
новости культуры
гузель яхина
татьяна устинова
виктория токарева
дина рубина
борис акунин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151684/72/1516847239_300:436:2944:1923_1200x0_80_0_0_fd021692dfdb7926a74b2c9a3fad086f.jpg
https://ria.ru/20200205/1564236952.html
https://ria.ru/20200404/1569551693.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
149
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151684/72/1516847239_300:436:2944:1923_1200x0_80_0_0_fd021692dfdb7926a74b2c9a3fad086f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151684/72/1516847239_150:0:2881:2048_1200x0_80_0_0_8e325ee8c9c08467de5bb6d311653549.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151684/72/1516847239_491:0:2539:2048_1200x0_80_0_0_5998365e749fea4ff362e758fb504b39.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей курпатов, книги, новости культуры, гузель яхина, татьяна устинова, виктория токарева, дина рубина, борис акунин, захар прилепин

"Зулейха открывает глаза" стала самой популярной российской книгой

16:31 11.06.2020
149
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПисатель, сценарист Гузель Яхина на презентации книги "Зулейха открывает глаза" в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве
Писатель, сценарист Гузель Яхина на презентации книги Зулейха открывает глаза в рамках книжного фестиваля Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" возглавил рейтинг самых популярных у россиян книг, написанных после 1992 года, свидетельствует аналитика книжного сервиса MyBook.
"Специально ко Дню России крупнейший книжный сервис по подписке MyBook, который входит в группу компаний "ЛитРес", проанализировал данные за все время существования сервиса и узнал, какие художественные и нон-фикшн книги отечественных авторов, написанные после 12 июня 1992 года, пользуются наибольшей популярностью у россиян. Лидером рейтинга среди всех произведений стал дебютный роман писательницы из Казани Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", - говорится в сообщении.
Следом идут научно-популярная книга "Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!" психолога Андрея Курпатова, мотивационный бестселлер "100 способов изменить жизнь" Ларисы Парфентьевой, последняя часть культового детективного цикла об Эрасте Фандорине "Не прощаюсь" Бориса Акунина и рассказ "Яблоки из сада Шлицбутера" Дины Рубиной.
"В исследовании приняли участие только те произведения, которые были написаны после 12 июня 1992 года, так как с этой даты в нашей стране ежегодно празднуется День России. Всего было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей", - уточнила пресс-служба.
В топ-15 самых популярных современных художественных книг отечественных авторов также вошли роман "Обитель" Захара Прилепина, сборник рассказов "Дома стоят дольше, чем люди" Виктории Токаревой, а также книга молодого современного писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", по мотивам которой в 2020 году был поставлен спектакль в "Гоголь-центре".
Алексей Сальников
5 февраля, 08:00Культура
Автор "Петровых в гриппе": жду, что читатели меня побьют
Увлекают читателей также произведения Александра Полярного, Максима Батырева, Елены Резановой, Татьяны Устинова и Игоря Манна.
Как сообщила пресс-служба, самым цитируемым современным отечественным автором за последний год стал Андрей Курпатов, его высказывания в среднем сохраняли в 1,5 раза чаще, чем мысли других писателей. Также среди самых цитируемых книг оказались "7 шагов к стабильной самооценке" Бориса Литвака и "Никогда-нибудь" Елены Резановой.
Писатель Гузель Яхина
4 апреля, 08:00Творцы на карантине
Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"
000001
КультураАндрей КурпатовКнигиНовости культурыГузель ЯхинаТатьяна УстиноваВиктория ТокареваДина РубинаБорис АкунинЗахар Прилепин
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит сообщение о препятствии работе МИЦ "Известия" в Норильске
Владелица текстильного производства и онлайн-магазина Мяташоп Мария Ефименко
Продать нельзя соткать: как коронавирус изменил жизнь текстильщиц
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
В Нижегородской области отменят QR-коды
Кадры столкновения мотоцикла ДПС с легковым автомобилем на Мосфильмовской улице
На западе Москвы мотоциклист ДПС пострадал в ДТП
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Бывшая жена Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием актера
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Звездный" адвокат объяснил отказ защищать Ефремова
Видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в калининградском ОВД
СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Корабль Союз пристыкованный к МКС
На МКС получили экзотическое состояние материи
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Украинские военнослужащие
"Убрать с улиц психопатов". Почему на Украине хотят узаконить наемников
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин призвал ограничить поездки в Москву гостям из регионов
Sputnik China вошел в Tоп-10 лучших иностранных СМИ по рейтингу Weibo
Sputnik China вошел в топ-10 лучших иностранных СМИ по рейтингу Weibo
Иван Охлобыстин
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека"
Вид на библиотеку Oodi в Хельсинки
Финляндия с 14 июня откроет границы для туристов из некоторых стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния