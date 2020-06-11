"Зулейха открывает глаза" стала самой популярной российской книгой

Писатель, сценарист Гузель Яхина на презентации книги "Зулейха открывает глаза" в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" возглавил рейтинг самых популярных у россиян книг, написанных после 1992 года, свидетельствует аналитика книжного сервиса MyBook.

"Специально ко Дню России крупнейший книжный сервис по подписке MyBook, который входит в группу компаний "ЛитРес", проанализировал данные за все время существования сервиса и узнал, какие художественные и нон-фикшн книги отечественных авторов, написанные после 12 июня 1992 года, пользуются наибольшей популярностью у россиян. Лидером рейтинга среди всех произведений стал дебютный роман писательницы из Казани Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", - говорится в сообщении.

Следом идут научно-популярная книга "Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!" психолога Андрея Курпатова, мотивационный бестселлер "100 способов изменить жизнь" Ларисы Парфентьевой, последняя часть культового детективного цикла об Эрасте Фандорине "Не прощаюсь" Бориса Акунина и рассказ "Яблоки из сада Шлицбутера" Дины Рубиной.

"В исследовании приняли участие только те произведения, которые были написаны после 12 июня 1992 года, так как с этой даты в нашей стране ежегодно празднуется День России. Всего было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей", - уточнила пресс-служба.

В топ-15 самых популярных современных художественных книг отечественных авторов также вошли роман "Обитель" Захара Прилепина, сборник рассказов "Дома стоят дольше, чем люди" Виктории Токаревой, а также книга молодого современного писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", по мотивам которой в 2020 году был поставлен спектакль в "Гоголь-центре".

Увлекают читателей также произведения Александра Полярного, Максима Батырева, Елены Резановой, Татьяны Устинова и Игоря Манна.