https://ria.ru/20220214/literatura-1772672586.html

Россияне рассказали, с кем из писателей пошли бы на свидание

Россияне рассказали, с кем из писателей пошли бы на свидание - РИА Новости, 14.02.2022

Россияне рассказали, с кем из писателей пошли бы на свидание

Большинство россиянок хотели бы пойти на свидание с Сергеем Есениным и Омаром Хайямом, а мужская половина – с Мариной Цветаевой и Джоан Роулинг, свидетельствуют РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:49

2022-02-14T11:49

2022-02-14T12:27

общество

культура

шарлотта бронте

джоан роулинг (джоан мюррэй)

татьяна устинова

культура

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Большинство россиянок хотели бы пойти на свидание с Сергеем Есениным и Омаром Хайямом, а мужская половина – с Мариной Цветаевой и Джоан Роулинг, свидетельствуют данные совместного исследования книжного сервиса "ЛитРес" и приложения для знакомств Mamba."Мы узнали, с кем из представителей зарубежной и отечественной литературы пользователи хотели бы пойти на свидание, интересны ли им романтические встречи с творческой личностью, и какие впечатления они ожидают получить. Выяснилось, что россиянки были бы рады встрече с Сергеем Есениным, а россияне пригласили бы на свидание Марину Цветаеву", — следует из результатов исследования.Самым желанным спутником среди классиков российские женщины назвали Сергея Есенина, провести с ним романтический вечер хотят 40% респонденток. На втором месте — выдающийся персидский философ и поэт Омар Хайям, его результат — 32%. На третьем — культовый писатель XX века Михаил Булгаков (29%). Замыкают пятерку лидеров Александр Пушкин (28%) и Александр Дюма (23%). В топ-10 также вошли Жюль Верн, Уильям Шекспир, Антон Чехов, Артур Конан Дойл и Владимир Маяковский.Что касается современных поэтов и писателей, то девушки больше всего хотели бы пойти на свидание с популярным бразильским автором Пауло Коэльо (30%). На второй строчке расположился мастер остросюжетного романа Стивен Кинг с результатом в 27%, на третьей — создатель исторических детективов Борис Акунин (24%). Следом идут Харуки Мураками и Виктор Пелевин, за них проголосовали 12% и 11% опрошенных соответственно. С шестого по десятое место распределили между собой Сергей Лукьяненко, Дэн Браун, Павел Санаев, Захар Прилепин и Дмитрий Быков.Мужчины же из классических представительниц русской и зарубежной литературы чаще всего выбирали Марину Цветаеву, за нее свои голоса отдали 35%. На втором месте — еще одна выдающаяся поэтесса Серебряного века Анна Ахматова (28%). На третьем — английский автор детективной прозы Агата Кристи (26%). На четвертой и пятой строчке — детская поэтесса Агния Барто (17%) и английская писательница Мэри Шелли, автор романа "Франкенштейн, или Современный Прометей" (15%). Следом идут Астрид Линдгрен, Маргарет Митчелл, Шарлотта Бронте, Луиза Мэй Олкотт и Джейн Остин.На первом месте в рейтинге самых привлекательных компаньонок среди современных поэтесс и писательниц — автор многочисленных детективных произведений Александра Маринина (19%), на втором — создательница самого известного волшебного мира Джоан Роулинг (18%). Третья строчка закрепилась за Дарьей Донцовой (17%). Следом идут Марина Степнова (15%) и Татьяна Устинова (14%). Замыкают десятку лидеров Вера Полозкова, Дина Рубина, Вероника Рот, Гузель Яхина и Мария Степанова.Более 87% опрошенных готовы отправиться на романтическое рандеву с творческой личностью, так как предполагают, что такой собеседник сможет поддержать интересный разговор и не даст заскучать, добавили в пресс-службе."Интересно, что женщины чаще мужчин не хотели бы идти на свидание с творческими личностями. Среди них отрицательный ответ выбрали 18% респонденток, тогда как у мужчин этот показатель составил всего 10%. Основными причинами отказа как у мужчин, так и у женщин стали опасения не найти общий язык и поддержать разговор (43%), мнение, что такие спутники, как правило, ненадежные и легкомысленные (33%), а также подозрение потенциального спутника в излишней иррациональности (24%)", — резюмировали в пресс-службе.В исследовании, которое проводилось в феврале 2022 года, приняло участие более 8,3 тысячи россиян старше 16 лет. Среди участников опроса оказалось 62% мужчин и 38% женщин, наибольшее число респондентов составили пользователи в возрасте от 21 до 45 лет.

https://ria.ru/20220214/literatura-1772634085.html

https://ria.ru/20220212/romany-1772415384.html

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общество, культура, шарлотта бронте, джоан роулинг (джоан мюррэй), татьяна устинова