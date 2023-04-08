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Террористические акты в Израиле в 2019-2023 годах

Террористические акты в Израиле в 2019-2023 годах - РИА Новости, 08.04.2023

Террористические акты в Израиле в 2019-2023 годах

7 апреля на набережной в Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу и перевернулся. Водителя удалось нейтрализовать. В результате инцидента пострадали семь человек,... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T01:06

2023-04-08T01:06

2023-04-08T01:06

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7 апреля на набережной в Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу и перевернулся. Водителя удалось нейтрализовать. В результате инцидента пострадали семь человек, трое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. МИД Израиля назвал произошедшее терактом. Все пострадавшие, включая погибшего мужчину, были туристами. 9 марта в центре Тель-Авива произошла стрельба.Трое пешеходов получили ранения, нападавший был застрелен. Полиция и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху квалифицировали нападение как теракт. Террористом оказался палестинец из деревни Наалин на Западном берегу, который имел связи с радикальным движением ХАМАС. (РИА Новости, 10 марта 2023 года, 00:21)10 февраля в перекрестке Рамот в Иерусалиме автомобиль протаранил остановку. Подозреваемый был обезврежен на месте. В результате инцидента два человека погибли, один из которых шестилетний ребенок. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. (РИА Новости, 10 февраля 2023 года, 16:30) Второй восьмилетний ребенок скончался в больнице через сутки после теракта. (РИА Новости, 11 февраля 2023 года, 19:57)28 января в городе Давида в Иерусалиме произошла стрельба. Два человека получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый в стрельбе был нейтрализован. Полиция Израиля назвала стрельбу "подозрением на теракт".27 января в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошла стрельба в синагоге. Погибли семь человек, еще трое получили ранения. Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев при рейде в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Так, официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на действия ЦАХАЛ. В связи с нападением были задержаны более 40 человек. По словам правоохранителей, среди задержанных – родственники или знакомые террориста, которым оказался 21-летний арабский житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри. Сам террорист был застрелен после того, как он открыл огонь по полицейским в попытке убежать. 202223 декабря в израильском городе Кафр-Касим трое правоохранителей получили ранения после того, как вызвавший полицию мужчина открыл по ним огонь, а затем протаранил их на автомобиле. По данным полиции, нападавший по имени Наим Бадир вызвал полицию на парковку одного из зданий, заявив, что там произошло преступление, а по прибытии на место правоохранителей достал самодельный пистолет-пулемет и попытался открыть огонь. Однако оружие, предположительно, заклинило, и мужчина скрылся в здании. Затем нападавший бросил несколько коктейлей Молотова в полицейскую машину. По словам полиции, позже на крыше здания, в котором скрылся Бадир, были найдены еще несколько бутылок с зажигательной смесью. Через какое-то время нападавший проник в свою машину и протаранил правоохранителей, в результате чего трое из них получили легкие ранения. Полицейские открыли по автомобилю огонь, убив нападавшего. Полиция квалифицировала случившееся как террористический акт.23 ноября в Иерусалиме произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. По данным СМИ, больше 20 человек пострадали, два человека погибли. Позднее стало известно, что подозреваемых в причастности к терактам в Иерусалиме задержали. (РИА Новости, 30 ноября 2022 2022, 15:51)22 сентября в городе Модиин в центре Израиля вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. По данным полиции, семь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, включая пострадавших от слезоточивого газа, который был распылен на месте. Террорист был нейтрализован полицейским. (РИА Новости, 22 сентября 2022 года, 22:39)4 сентября, по информации армии Израиля, "вооруженные террористы" обстреляли автобус с пассажирами в районе Иорданской долины. В результате стрельбы один военнослужащий получил тяжелые ранения, еще пятеро солдат и один мирный житель были ранены легко. (РИА Новости, 4 сентября 2022 года, 14:40)В ночь на 14 августа около Стены Плача в Старом городе Иерусалима был обстрелян автобус. Ранения получили восемь человек. Позднее нападавший сдался полиции и был задержан. 19 июля на севере Иерусалима неизвестный с ножом совершил нападение в автобусе в районе перекрестка Рамот. По информации СМИ, ранения получили несколько человек. Согласно информации поисково-спасательной службы "ЗАКА", "террорист нейтрализован". (РИА Новости, 19 июля 2022 года, 17:31)5 мая в городе Эльад в центральной части Израиля двое мужчин, вооруженных топором и огнестрельным оружием, напали на прохожих. Жертвами теракта стали три человека, еще двое получили ранения. В поисках террористов были задействованы усиленные подразделения армии, полиции, спецслужб и армейской разведки. Была задействована полицейская авиация. Подозреваемые были обнаружены 8 мая в окрестностях города Эльад. Они арестованы. (РИА Новости, 8 мая 2022 года, 13:21)7 апреля в центре Тель-Авива был совершен теракт со стрельбой на улице Дизенгоф, известной многочисленными ресторанами и барами. В результате стрельбы два человека погибли, 12 получили ранения, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Нападение было совершено одним террористом, он скрылся с места происшествия. 8 апреля его выследили в тель-авивском пригороде Яффа, в перестрелке его ликвидировали. В поисках участвовали около тысячи полицейских, которым помогали солдаты ЦАХАЛ. По информации Общей службы безопасности, террористом был палестинец, проживавший на Западном берегу реки Иордан.29 марта в Бней-Браке палестинец открыл стрельбу по гражданам, жертвами атаки стали пять человек. (РИА Новости, 02 апреля 2022, 22:25)27 марта в городе Хадере в ходе террористической атаки с использованием огнестрельного оружия два человека погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нее взяла террористическая организация "Исламское государство"* (запрещена в РФ).22 марта в городе Беэр-Шеве в результате нападения вооруженного ножом сторонника "Исламского государства"* (террористическая группировка, запрещена в РФ) четверо человек были убиты, еще несколько получили ранения. (РИА Новости, 30 марта 2022, 14:52)202121 ноября в Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу в Старом городе, он был нейтрализован. Один израильтянин был убит, несколько получили ранения. 24 мая в Иерусалиме была совершена попытка нападения на израильтян с применением холодного оружия. Как сообщил официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман, речь идет о теракте, нападавший был нейтрализован, два человека пострадали. (РИА Новости, 24 мая 2021, 14:41)16 мая в иерусалимском квартале Шейх Джаррах шестеро полицейских пострадали при попытке наезда на людей. Террорист был застрелен на месте. 20206 февраля в Старом городе Иерусалима произошел теракт с применением огнестрельного оружия. Израильский полицейский получил ранение при нападении на него вооруженного араба. Нападавший был нейтрализован. (РИА Новости, 06 февраля 2020, 13:54)В ночь на 4 февраля в Иерусалиме при наезде транспортного средства на новобранцев израильской армии пострадали 12 военнослужащих. Один солдат получил тяжелые ранения. Подозреваемый в совершении теракта был арестован. (РИА Новости, 06 февраля 2020, 19:48)201926 сентября в Старом городе Иерусалима недалеко от ворот на Храмовую гору женщина-полицейский была легко ранена ножом, нападавший был арестован на месте. Полиция назвала это нападение террористической атакой.25 сентября у города Модиина палестинский подросток напал с ножом на молодую женщину на автобусной остановке. Девушка получила легкие ранения верхней части тела. Полиция считает нападение терактом. (РИА Новости, 25 сентября 2019, 19:16)31 мая в историческом центре Иерусалима произошло нападение с применением холодного оружия. Пострадали два человека. Нападавший был нейтрализован. *Запрещенная в России террористическая организация

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справки, в мире, тель-авив, иерусалим, россия, биньямин нетаньяху