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Все пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами
Все пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами - РИА Новости, 07.04.2023
Все пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами
Все пострадавшие в теракте на набережной Тель-Авива являются туристами, включая погибшего мужчину, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA) РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T22:43
2023-04-07T22:43
2023-04-07T23:31
в мире
тель-авив
происшествия
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Все пострадавшие в теракте на набережной Тель-Авива являются туристами, включая погибшего мужчину, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве, сообщила канцелярия премьера.
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в мире, тель-авив, происшествия, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Тель-Авив, Происшествия, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Все пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами
Служба скорой помощи Израиля: пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами