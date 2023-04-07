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Все пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами - РИА Новости, 07.04.2023
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22:43 07.04.2023 (обновлено: 23:31 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/terakt-1863898079.html
Все пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами
Все пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами - РИА Новости, 07.04.2023
Все пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами
Все пострадавшие в теракте на набережной Тель-Авива являются туристами, включая погибшего мужчину, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA) РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T22:43
2023-04-07T23:31
в мире
тель-авив
происшествия
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Все пострадавшие в теракте на набережной Тель-Авива являются туристами, включая погибшего мужчину, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве, сообщила канцелярия премьера.
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в мире, тель-авив, происшествия, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Тель-Авив, Происшествия, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Все пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами

Служба скорой помощи Израиля: пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Все пострадавшие в теракте на набережной Тель-Авива являются туристами, включая погибшего мужчину, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)
«
"Врачи скорой помощи MDA и парамедики констатировали смерть 30-летнего мужчины и доставили в больницы пятерых пострадавших, сбитых автомобилем, в том числе троих в состоянии средней тяжести и двоих легко раненных. Все пострадавшие - туристы", - говорится в сообщении MDA в Twitter.
В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве, сообщила канцелярия премьера.
Автомобиль протаранил остановку в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
В Иерусалиме автомобиль протаранил остановку, есть пострадавшие
10 февраля, 15:20
 
В миреТель-АвивПроисшествияИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
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