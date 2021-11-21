Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211121/izrail-1760040522.html
В районе Иерусалима повысят уровень готовности после стрельбы
В районе Иерусалима повысят уровень готовности после стрельбы - РИА Новости, 21.11.2021
В районе Иерусалима повысят уровень готовности после стрельбы
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил повысить уровень готовности в районе Иерусалима для предотвращения терактов после стрельбы в воскресенье утром, в РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:25
2021-11-21T13:25
в мире
иерусалим
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b854de10d7de2102cd14b4c9e50fb83.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил повысить уровень готовности в районе Иерусалима для предотвращения терактов после стрельбы в воскресенье утром, в результате которой один израильтянин был убит, несколько получили ранения, сообщает пресс-служба главы правительства."Министр внутренней безопасности и Генеральный инспектор полиции проинформировали главу правительства о деталях террористического акта, произошедшего сегодня утром в Иерусалиме. Премьер-министр поручил повысить уровень готовности в районе Иерусалима, чтобы предотвратить новые теракты", - говорится в сообщении.Полиция Израиля в воскресенье сообщила, что неизвестный открыл стрельбу в Старом городе Иерусалима, есть пострадавшие, нападавший "нейтрализован".Как сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом", четыре человека пострадали, состояние одного из них оценивалось как критическое, ещё одного как серьёзное, двое в среднем состоянии.По обновлённым данным, пострадавший в критическом состоянии скончался.
https://ria.ru/20211101/izrail-1757212328.html
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_78196decd6475ad384cb39615d89c675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, иерусалим, нафтали беннет
13:25 21.11.2021
 
В районе Иерусалима повысят уровень готовности после стрельбы

Премьер Израиля Беннет поручил повысить уровень готовности у Иерусалима после стрельбы

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Majdi Mohammed
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил повысить уровень готовности в районе Иерусалима для предотвращения терактов после стрельбы в воскресенье утром, в результате которой один израильтянин был убит, несколько получили ранения, сообщает пресс-служба главы правительства.
"Министр внутренней безопасности и Генеральный инспектор полиции проинформировали главу правительства о деталях террористического акта, произошедшего сегодня утром в Иерусалиме. Премьер-министр поручил повысить уровень готовности в районе Иерусалима, чтобы предотвратить новые теракты", - говорится в сообщении.
Полиция Израиля в воскресенье сообщила, что неизвестный открыл стрельбу в Старом городе Иерусалима, есть пострадавшие, нападавший "нейтрализован".
Как сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом", четыре человека пострадали, состояние одного из них оценивалось как критическое, ещё одного как серьёзное, двое в среднем состоянии.
По обновлённым данным, пострадавший в критическом состоянии скончался.
Вооруженный палестинец стоит рядом с ракетными установками в Газе - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 14:37
В Израиле задержали жителя Газы по подозрению в подготовке атак
 
В миреИерусалимНафтали Беннет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:14В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:10Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
01:04Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей
01:00В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды
00:50Прокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве
Лента новостейМолния
СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспектеВ Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспектеЮрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублейВ Калифорнии 80 человек разграбили магазин одеждыПрокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве