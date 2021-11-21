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В районе Иерусалима повысят уровень готовности после стрельбы
В районе Иерусалима повысят уровень готовности после стрельбы - РИА Новости, 21.11.2021
В районе Иерусалима повысят уровень готовности после стрельбы
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил повысить уровень готовности в районе Иерусалима для предотвращения терактов после стрельбы в воскресенье утром, в РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:25
2021-11-21T13:25
2021-11-21T13:25
в мире
иерусалим
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил повысить уровень готовности в районе Иерусалима для предотвращения терактов после стрельбы в воскресенье утром, в результате которой один израильтянин был убит, несколько получили ранения, сообщает пресс-служба главы правительства."Министр внутренней безопасности и Генеральный инспектор полиции проинформировали главу правительства о деталях террористического акта, произошедшего сегодня утром в Иерусалиме. Премьер-министр поручил повысить уровень готовности в районе Иерусалима, чтобы предотвратить новые теракты", - говорится в сообщении.Полиция Израиля в воскресенье сообщила, что неизвестный открыл стрельбу в Старом городе Иерусалима, есть пострадавшие, нападавший "нейтрализован".Как сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом", четыре человека пострадали, состояние одного из них оценивалось как критическое, ещё одного как серьёзное, двое в среднем состоянии.По обновлённым данным, пострадавший в критическом состоянии скончался.
https://ria.ru/20211101/izrail-1757212328.html
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в мире, иерусалим, нафтали беннет
В районе Иерусалима повысят уровень готовности после стрельбы
Премьер Израиля Беннет поручил повысить уровень готовности у Иерусалима после стрельбы