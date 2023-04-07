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МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом - РИА Новости, 07.04.2023
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22:12 07.04.2023 (обновлено: 22:31 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/terakt-1863895742.html
МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом
МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом - РИА Новости, 07.04.2023
МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом
МИД Израиля в пятницу назвал произошедшее на набережной в Тель-Авиве терактом, заявив, что жертвой стал один человек, не менее шести ранены. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T22:12
2023-04-07T22:31
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тель-авив
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. МИД Израиля в пятницу назвал произошедшее на набережной в Тель-Авиве терактом, заявив, что жертвой стал один человек, не менее шести ранены.Как отметили в ведомстве, полиция ранее сообщила, что на набережной в Тель-Авиве автомобиль совершил наезд на пешеходов. Местные СМИ отмечали, что произошла также стрельба."Один (человек) убит, шестеро ранены в результате теракта в Тель-Авиве", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter израильского МИД.
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в мире, израиль, тель-авив, происшествия, мид израиля‎
В мире, Израиль, Тель-Авив, Происшествия, МИД Израиля‎
МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом

МИД Израиля сообщил о погибшем и шести пострадавших при теракте на набережной в Тель-Авиве

© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудник правоохранительных органов Израиля
Сотрудник правоохранительных органов Израиля - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудник правоохранительных органов Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. МИД Израиля в пятницу назвал произошедшее на набережной в Тель-Авиве терактом, заявив, что жертвой стал один человек, не менее шести ранены.
Как отметили в ведомстве, полиция ранее сообщила, что на набережной в Тель-Авиве автомобиль совершил наезд на пешеходов. Местные СМИ отмечали, что произошла также стрельба.
"Один (человек) убит, шестеро ранены в результате теракта в Тель-Авиве", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter израильского МИД.
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