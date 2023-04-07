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МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом

МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом - РИА Новости, 07.04.2023

МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом

МИД Израиля в пятницу назвал произошедшее на набережной в Тель-Авиве терактом, заявив, что жертвой стал один человек, не менее шести ранены. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T22:12

2023-04-07T22:12

2023-04-07T22:31

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. МИД Израиля в пятницу назвал произошедшее на набережной в Тель-Авиве терактом, заявив, что жертвой стал один человек, не менее шести ранены.Как отметили в ведомстве, полиция ранее сообщила, что на набережной в Тель-Авиве автомобиль совершил наезд на пешеходов. Местные СМИ отмечали, что произошла также стрельба."Один (человек) убит, шестеро ранены в результате теракта в Тель-Авиве", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter израильского МИД.

https://ria.ru/20230210/ostanovka-1851188747.html

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в мире, израиль, тель-авив, происшествия, мид израиля‎