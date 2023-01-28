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После теракта в Иерусалиме задержали более 40 человек - РИА Новости, 28.01.2023
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После теракта в Иерусалиме задержали более 40 человек
После теракта в Иерусалиме задержали более 40 человек - РИА Новости, 28.01.2023
После теракта в Иерусалиме задержали более 40 человек
Израильская полиция задержала более 40 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме, сообщила местная газета Times of Israel. РИА Новости, 28.01.2023
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Израильская полиция задержала более 40 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме, сообщила местная газета Times of Israel.По словам правоохранителей, среди задержанных — родственники или знакомые террориста, которым оказался 21-летний арабский житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри.В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. При стрельбе в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения.Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев при рейде в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Так, официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на действия ЦАХАЛ.
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в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
11:04 28.01.2023 (обновлено: 11:52 28.01.2023)
 
После теракта в Иерусалиме задержали более 40 человек

Times of Israel: полиция задержала более 42 человек после теракта у синагоги в Иерусалиме

© AP Photo / Mahmoud IlleanНа месте теракта в синагоге в Иерусалиме
На месте теракта в синагоге в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
На месте теракта в синагоге в Иерусалиме
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Израильская полиция задержала более 40 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме, сообщила местная газета Times of Israel.
"Полиция сообщила в субботу, что в связи с нападением были задержаны 42 человека", — говорится в материале издания.
По словам правоохранителей, среди задержанных — родственники или знакомые террориста, которым оказался 21-летний арабский житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. При стрельбе в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения.
Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев при рейде в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Так, официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на действия ЦАХАЛ.
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