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После теракта в Иерусалиме задержали более 40 человек

После теракта в Иерусалиме задержали более 40 человек - РИА Новости, 28.01.2023

После теракта в Иерусалиме задержали более 40 человек

Израильская полиция задержала более 40 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме, сообщила местная газета Times of Israel. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T11:04

2023-01-28T11:04

2023-01-28T11:52

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Израильская полиция задержала более 40 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме, сообщила местная газета Times of Israel.По словам правоохранителей, среди задержанных — родственники или знакомые террориста, которым оказался 21-летний арабский житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри.В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. При стрельбе в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения.Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев при рейде в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Так, официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на действия ЦАХАЛ.

https://ria.ru/20220528/khamas-1791469158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иерусалим, израиль