11:04 28.01.2023 (обновлено: 11:52 28.01.2023)
После теракта в Иерусалиме задержали более 40 человек
Times of Israel: полиция задержала более 42 человек после теракта у синагоги в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud IlleanНа месте теракта в синагоге в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
На месте теракта в синагоге в Иерусалиме
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Израильская полиция задержала более 40 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме, сообщила местная газета Times of Israel.
"Полиция сообщила в субботу, что в связи с нападением были задержаны 42 человека", — говорится в материале издания.
По словам правоохранителей, среди задержанных — родственники или знакомые террориста, которым оказался 21-летний арабский житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. При стрельбе в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения.
Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев при рейде в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Так, официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на действия ЦАХАЛ.
28 мая 2022, 21:13ХАМАС призвал палестинцев защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса