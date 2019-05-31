Власти Израиля назвали нападение в Иерусалиме терактом

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Израильская полиция опознала в мужчине, ранившем ножом двух человек в Иерусалиме, жителя палестинских территорий, и квалифицирует его действия как теракт.

Нападения произошли в историческом центре - у Дамасских ворот и внутри Старого города, куда позднее будут стекаться сотни тысяч мусульман на массовые молитвы последней пятницы священного месяца Рамадан.

"Нападение с применением холодного оружие осуществил 19-летний палестинский террорист", - сообщил официальный представитель правоохранительных органов Мики Розенфельд.