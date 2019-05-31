Власти Израиля назвали нападение в Иерусалиме терактом

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Израильская полиция опознала в мужчине, ранившем ножом двух человек в Иерусалиме, жителя палестинских территорий, и квалифицирует его действия как теракт.
Нападения произошли в историческом центре - у Дамасских ворот и внутри Старого города, куда позднее будут стекаться сотни тысяч мусульман на массовые молитвы последней пятницы священного месяца Рамадан.
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"Нападение с применением холодного оружие осуществил 19-летний палестинский террорист", - сообщил официальный представитель правоохранительных органов Мики Розенфельд.
Оба пострадавших - израильтяне, один из которых госпитализирован в критическом состоянии. Полицейские говорят, что открыли огонь по нападавшему и "нейтрализовали" его, не поясняя, убит он или ранен.